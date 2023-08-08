صحف عربية: التصعيد في لبنان مرتبط بتطورات جميع المنطقة والبصرة تنادي بتطبيق الحق الدستوري بالفيدرالية

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، والدوافع وراء تحذيرات الخليجيين لرعاياهم في لبنان، إلى جانب الدعوات لتطبيق النظام الفيدرالي في العراق.

المواجهة بين إسرائيل وحزب الله مستبعدة

البداية من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه وبعد نشر توقعات من مسؤولين إسرائيليين تقول إنه في الأيام الأولى للقتال مع «حزب الله» في حرب قادمة، قد تواجه إسرائيل نحو 6000 صاروخ في اليوم، خرج الناطق بلسان الجيش، العميد دانئيل هجري، بتصريحات تهدئة، فقال إن الجيش على أتم الجهوزية لمواجهة أي تهديد في الشرق الأوسط، لكنه «يعمل كل ما في وسعه لئلا تنشب حرب»، ولديه وسائل كافية لنزع الفتيل.

التصعيد مدفوع بعدة عوامل

وفي سياق متصل، تطرقت شبكة الحرة إلى الأسباب وراء تحذيرات الخليجيين لرعاياهم في لبنان والتي أثارت القلق من قرب اندلاع الحرب، وأشارت الشبكة إلى أن صاحب القرار في الرياض ربما تقاطعت لديه معلومات، بعد أحداث عين الحلوة إضافة لما حصل في قرية الغجر وتهديدات مسؤولين إسرائيليين للبنان، أما في المشهد السوري، فقد عاد منسوب التوتر إلى الارتفاع بين القوات الأميركية والإيرانية من ناحية أخرى تراجع منسوب الإيجابية الذي خلّفه توقيع الاتفاق السعودي الإيراني، إذ يبدو أن الأمور متجهة نحو التأزم.

البصرة العراقية تنادي بتطبيق الحق الدستوري بالفيدرالية

وفي الشأن العراقي، تطرقت صحيفة العرب إلى إعلان كتل سياسية في محافظة البصرة عن تشكيل تحالف باسم "تجمّع الفيحاء الفيدرالي" يهدف إلى تطبيق الحق الدستوري الذي يُجيز لأيّ محافظة أو مجموعة محافظات في العراق أن تشكل إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي، وذلك لمعالجة المشكلات التنموية والاقتصادية التي تعانيها أغنى محافظات العراق بسبب تفشي الفساد في بغداد.

ورأت الصحيفة إلى أنه، وعلى الرغم من أن هناك مخاوف من أن يكون الهدف من تشكيل التحالف مؤقتاً في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل، إلا أن قضايا الفقر والبطالة وانهيار البنية التحتية تشكّل عاملاَ ضاغطاً يتجاوز الغايات الانتخابية المؤقتة.

(ي ح)