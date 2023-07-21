صحف عربية: التباعد التركي – الروسي محسوب وتحذيرات من مواجهة شاملة بين حزب الله وإسرائيل

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى العلاقات الروسية- التركية، بالإضافة إلى اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، والوضع على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

تباعد تركي- روسي محسوب

تواصل الصحف ووسائل الإعلام بمناقشة مسار العلاقات الروسية- التركية، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الأخبار اللبنانية، إلى أنه يتبين واضحاً أن كلاً من روسيا وتركيا يستخدمان بعضهما بعضاً ضدّ الغرب، ورأت إن الاندفاعة التركية نحو الغرب، جاءت مدفوعةً بهواجس لدى أردوغان الغارق في أزماته الداخلية، والقلق من ضعف نظام روسيا بعد تمرد فاغنر الأخير فهو "لا يريد وضع كافة بيضه في سلة بوتين".

وعلى الرغم من ذلك فإن الصحيفة ترى بأن مسار علاقات تركيا مع الغرب وروسيا محكوم بتطبيق الغرب للوعود التي قدمها لأردوغان بشأن ملفّ ترشّح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ومستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وأنقرة، وأكدت الصحيفة بأن لقاء أردوغان- بوتين المقبل من شأنه أن يعطي إشارات حول مستقبل العلاقة السياسية والشخصية بين الرجلَين، علماً بأنّ لكلّ منهما الدوافع الكافية لصون سلامتها، وعلى رأسها تصادم مصالح بلديهما بمصالح الغرب في أكثر من بقعة من العالم.

مصير اتفاق الحبوب

وبخصوص اتفاقية الحبوب الأوكرانية، رأت صحيفة الشرق الأوسط أن اتفاق الحبوب ربما سيظل معلقاً خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل حتى تنتهي القمة الروسية- الأفريقية المقرر عقدها في مدينة سان بطرسبرج الروسية يومي 27 و28 يوليو الحالي، وربما يستمر تعليق الاتفاق حتى يلتقي الرئيسان التركي والروسي في أغسطس (آب) المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أنه من الواضح أن روسيا فشلت في توجيه الاتفاق لصالحها على مدى العام الماضي، في الوقت الذي لم تحسن فيه تقدير التغير في ميزان القوى. كان بوتين يتصور أن الاتفاق سيمنح بلاده نفوذاً على أوكرانيا والغرب، لكن ما حدث هو أن موسكو أصبحت مجرد شريك رسمي في الاتفاق.

توتر وتحذيرات من مواجهة شاملة بين حزب الله وإسرائيل

صحيفة العرب تطرقت إلى حالة التوتر التي تشهدها الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، وقالت بإن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اللذين خاضا آخر حرب واسعة بينهما في يوليو 2006، واعتمدت الصحيفة على تحذيرات مصادر أمنية إسرائيلية من أن تململ هذه الجبهة نحو التصعيد بات مسألة وقت، ويخشى مسؤولون أمنيون إسرائيليون من اتساع دائرة التوتر على الحدود الجنوبية تزامناً مع الاشتباكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعزز سيناريو المواجهة الشاملة، رغم أن تل أبيب وحزب الله يحاولان عدم تجاوز الخطوط الحمراء خلال المناوشات، إذ إن ذلك لا يصب في مصلحة الطرفين.

(ي ح)