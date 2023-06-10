صحف عربية: السعودية تسعى للانضمام إلى بريكس ولا اتفاق نووي مرتقب

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم مجموعة مساعي السعودية للانضمام إلى مجموعة بريكس والاتفاق النووي الإيراني، إلى جانب الشأن الليبي.

بريكس أوسع والرسالة إلى الغرب

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة العرب اللندنية: "تجري المملكة العربية السعودية محادثات للانضمام إلى بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة بريكس، وهو مقدمة للانضمام إلى المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ومن شأن توسيع العضوية إلى الرياض أن يشير إلى اهتمام البنك بتحدي احتكار الغرب للمؤسسات المالية العالمية، ويمثل ثقلاً موازناً لنوادي الدول الغنية مثل مجموعة السبع التي يُنظر إليها على أنها هياكل استعمارية جديدة، خاصة في الجنوب العالمي.

ويمكن أن يمنح الثقل المالي السعودي لبنك بريكس دوراً أكثر بروزاً في التمويل متعدد الأطراف، ويسهّل خطط المجموعة لإنشاء هياكل مالية بديلة لا تهيمن عليها واشنطن".

واشنطن وطهران تنفيان اقترابهما من اتفاق نووي «مؤقت»

وعن الاتفاق النووي، كتبت صحيفة الشرق الأوسط: "نفت واشنطن وطهران تقارير عن اقترابهما من اتفاق مؤقت على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وليس سراً أن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يبحثون عن طرق لتقييد برنامج طهران النووي منذ انهيار المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا، من الجهة الأخرى.

إلى ذلك، تعرضت إدارة بايدن لمزيد من الضغوط من أجل وقف المفاوضات مع إيران. ووجّه 35 من النواب الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى القادة البريطانيين والفرنسيين والألمان، الخميس، لحضّهم على الشروع فوراً في آلية العودة التلقائية (سناب باك) لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، علماً بأن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هي الوحيدة القادرة على بدء «سناب باك» في اتفاق عام 2015 الذي ألغى رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران".

ليبيا تدشن أولى خطوات الاستقرار

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: "بعد سنوات من الفوضى والاقتتال الداخلي في ليبيا، تتجه البلاد إلى مرحلة جديدة، خطوتها الأولى التوافق حول قانون الانتخابات، ومن ثم تحديد موعد للاستحقاق قبل نهاية العام، في إطار تحرك لإنهاء الانقسام والعودة للمسار السياسي، بما يؤدي إلى إنهاء الفترة الانتقالية، غير أن بناء توافق أوسع في الآراء بشأن القضايا السياسية الخلافية أمر ضروري لزيادة فرصة إجراء انتخابات ناجحة".

(د ع)