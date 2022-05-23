صحف عربية: الليبيون يخشون من فوضى سياسية في البلاد واللبنانيون بين متفائل ومتشكك بعد نتائج الانتخابات

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الانقسامات السياسية في العراق والشأن اللبناني إلى جانب ملف النازحين حول العالم.

ليبيون يخشون «فوضى سياسية» بعد انتهاء مهلة «خريطة الطريق»

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "عززت الانقسامات السياسية في ليبيا التساؤلات وزادت من المخاوف حول مستقبل السلطة بالبلاد بعد تاريخ 22 حزيران وهو موعد انتهاء خريطة الطريق الأممية التي نتجت عن «ملتقى الحوار السياسي»، وانتهاء مهمة حكومة «الوحدة» المنبثقة عنه.

بعض السياسيين الليبيين يرون امتلاك البعثة الأممية في ليبيا الحل لهذا المأزق بالنظر إلى ما تم إنجازه بمباحثات القاهرة بين فريقي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لكن هناك من يستبعد حدوث أي تطور مهم خلال المدة المتبقية على حلول هذا الموعد ويتوقعون مزيداً من الفوضى السياسية، ويرجعون ذلك لغياب التوافق المحلي والدولي الساعي لإيجاد حل حقيقي.

وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب الليبي، رمضان شمبش، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» متشبث بالسلطة رغم انتهاء صلاحية حكومته في الـ 24 من كانون الأول الماضي، والذي يبرر موقفه بعدم وجود سلطة منتخبة يسلم لها مهامه.

وأوضح شمبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبيبة يتحدث عن إجراء انتخابات في شهر تموز المقبل؛ ولكن للآن لا توجد ملامح على الأرض تبرهن مصداقية ما يطرحه»، متابعاً: «الجميع يدرك أن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة المتبقية أمر ليس سهلاً على الإطلاق لأسباب عدة في مقدمتها الأوضاع الأمنية».

وأكمل: «مع تجاوز هذا الموعد سوف تستمر الأوضاع على ما هي عليه دون جديد، في ظل وجود حكومتين الأول في طرابلس، والثانية بقيادة باشاغا في سرت».

وحول الطرح المتداول بإيجاد حكومة ثالثة مصغرة تحظى بالشرعية والتوافق بعيداً عن خلافات حكومتي باشاغا والدبيبة، قال شمبش: «هذا الحديث متداول إعلامياً، ولكن لم يتم طرحه علينا خلال اجتماعات القاهرة التي استضافت وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة للنقاش حول المسائل الدستورية الأسبوع الماضي والتي تركزت على مناقشة المواد الخلافية بمسودة الدستور».

وكانت المستشارة الأممية قد أعلنت أن اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بالقاهرة توافقت مبدئياً حول 137 مادة بالأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات وأيضاً البابين الخاصين بالسلطة القضائية والتشريعية باستثناء عدد قليل من المواد".

اللبنانيون متفائلون ومتشككون على حد السواء بعد نتائج الانتخابات

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة العرب: "بعد مرور أسبوع على أول انتخابات برلمانية في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد والانفجار الهائل في مرفأ بيروت في عام 2020، يحدو المواطنين الأمل وينتابهم القلق أيضا بشأن مستقبل البلاد.

وعن انتخاب وجوه جديدة في الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، قالت غادة جابر (57 عاما) “الناس كلها انتخبت لوجوه جديدة لأنهم يريدون أن يغيّروا، يريدون هؤلاء يزيحوهم على جنب، خلّصونا بقى، ريّحونا. خلّوا ناس جديدة تبلّش تدير البلد”.

وشاركها في الرأي أحد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه وقال “هذا الطقم الجديد الذي طلع، لا أعتقد وارد عنده الشلل. جايي بهمّة ونشاط وحماس وفعلا يغيّر وكلّهم معلّمين وثقتنا كثير كبيرة فيهم”.

ومع ذلك، لا يشعر كل اللبنانيين بهذا الحماس حيال البرلمان الجديد.

وانتابت لينا مظلوم الشكوك حيال تمكن الوافدين الجدد من إحداث تغيير في ظل تراجع الثقة في مؤسسات الدولة. وقالت “إن شاء الله يطلع في يدهم شيء، بس لا نعتقد، لا نعتقد لأن بلدنا بحاجة إلى إعمار، بلدنا بحاجة للناس ترجع توثق بدولتها. يعني اليوم إذا أنتِ قاعدة في دولة ومش واثقة فيها، ما بتعرفي أي ساعة تاكلي قتلة وبتنشحطي. إذا بدك تقولي رأيك، ما بقى فيكي”.

وامتنع حسين رمضان عن التصويت رغم أن تلك الانتخابات كانت المرة الأولى التي بات يحق له فيها المشاركة في اقتراع. وفي ظل توقعات بوجود فراغ سياسي في فترة ما بعد الانتخابات، فإن الطالب الجامعي البالغ من العمر 23 عاما لا يشغل تفكيره سوى التخرج ومغادرة البلاد.

وشهدت الانتخابات خسارة حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه الأغلبية البرلمانية، بينما فاز خصومهم بالمزيد من المقاعد، بما في ذلك حزب القوات اللبنانية.

وحصل الوافدون الجدد ذوو البرامج الإصلاحية على 12 من أصل 128 مقعدا. ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى رئيسا له.

وفي وقت لاحق من العام الحالي يتعين عليه التصويت لاختيار رئيس جديد يحل محل ميشال عون، الذي يعتبر تياره الوطني الحر الحليف المسيحي الرئيسي لحزب الله. وتنتهي فترة ولاية عون في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر".

الأمم المتحدة: عدد النازحين قسراً في العالم تجاوز 100 مليون شخص

أما صحيفة البيان، فقالت: "أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في زيادة عدد النازحين قسرا حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إن "عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد قد تجاوز الآن الرقم المذهل البالغ 100 مليون، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات المميتة".

(د ع)