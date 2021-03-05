صحف عربية: الحريري يتهم حزب الله بإطالة أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية 

تطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم الجمعة، إلى الملف الليبي، وكذلك إلى الوضع في لبنان وصراع الأطراف، بالإضافة إلى الصراع بين الإمارات وإيران حول قضية الجزر الثلاث.

'دبيبة يقدم حكومته للبرلمان الليبي'

البداية من الملف الليبي، وفي هذا الصدد تحدثت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، أمس، تسليم تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب قبل جلسة ثقة مقررة يوم الإثنين المقبل". ولم يذكر البيان أي أسماء مقترحة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، في بيان، إن عملية التسليم جاءت «التزامًا بخريطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي وبالإجراءات المحددة»، قبل عقد جلسة منح الثقة المقررة الإثنين في مدينة سرت.

في سياق متصل، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس، إن الأمم المتحدة أرسلت فريقًا مصغرًا لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا الفريق المتقدم تم إرساله بناءً على توصية الأمين العام للمنظمة الدولية للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الرابع من شباط/ فبراير الماضي، وطلب من مجلس الأمن الدولي أيضًا.

وكان قادة «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» أبدوا موافقتهم على نشر مراقبين على جبهات القتال في سرت.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن الفريق سيعمل على «تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن عن الأوضاع العسكرية في ليبيا، وسيقوم برفع تقرير خاص بالنتائج التي يتوصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، ومنسق البعثة».

وشدد مصدر عسكري في «الجيش الوطني» على ثقته بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «بإخراج المقاتلين (الأجانب) والمرتزقة من البلاد». وأكد ضرورة وقف «أفواج المقاتلين والطائرات التي لا تزال تنقل السلاح من تركيا» إلى ليبيا.

'لبنان في بازار المساومات بين الولايات المتحدة وإيران'

تشهد الساحة اللبنانية مدًّا وجزرًا بين الأطراف السياسية، وفي هذا السياق، قالت صحيفة العرب: "وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اتهامات لحزب الله بالسعي لإطالة أزمة التشكيل الحكومي، بانتظار اتضاح مآلات الأمور بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني". وشدد الحريري على أن موقفه من التشكيل نابع من قناعة ذاتية، وليس رهين موقف أطراف خارجية كما يحاول حزب الله الإيحاء بذلك مؤخرًا.

وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الحريري حزب الله ويحمله جانبا من المسؤولية عن التعطيل الجاري على مستوى تشكيل حكومة لبنانية جديدة، حيث كان رئيس الوزراء المكلف وزعيم تيار المستقبل يتجنب الإشارة إلى الحزب، حاصرًا الأزمة في موقف الرئيس عون وظهيره السياسي التيار الوطني الحر.

وتقول مصادر مقربة من زعيم المستقبل إن الحريري كان يتجنب الخوض في أي سجال مع حزب الله رغم إدراكه أن الأخير لا يرغب في تسوية الأزمة الحكومية في الوقت الحاضر لأسباب تتعلق بداعمته إيران، لكن المغالطات التي نشرتها صحيفة الأخبار، والتي سبقتها مزاعم لنائب الأمين العام للحزب بشأن ارتباط موقف الحريري بإرضاء السعودية، دفعت الأخير إلى الرد.

وتشير المصادر إلى أن إيران تحاول اليوم توظيف جميع أوراقها في المنطقة في سياق تحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة وباقي القوى الدولية بشأن الملف النووي، من بين هذه الأوراق لبنان والتشكيل الحكومي، ويحاول حزب الله التغطية على الأمر بتحميل الحريري مسؤولية التعطيل.

وجاء موقف رئيس الوزراء المكلف المهاجم لحزب الله على خلفية ما نشرته صحيفة “الأخبار” أن الحريري رفض عرضًا قدمه الرئيس عون عبر مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وهو أن يكتفي عون بتسمية خمسة وزراء، بالإضافة إلى وزير الطاشناق في حكومة مؤلفة من 18 وزيرًا، مع الحصول على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن منح الثقة للحكومة.

وزعمت الصحيفة القريبة من حزب الله أن من الأسباب التي دفعت الحريري إلى رفض العرض هو انتظار ضوء أخضر سعودي “لم يأت بعد”.

ويشهد لبنان أزمة حكومية منذ آب/أغسطس الماضي بعد استقالة حكومة حسان دياب في السادس من ذلك الشهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، فضلًا عما ألحقه من دمار بجزء من العاصمة اللبنانية.

'الجامعة العربية تشيد بمبادرات الإمارات لحل قضية الجزر المحتلة'

أما صحيفة البيان، فتناولت في عددها الصادر اليوم، تشييد الجامعة العربية للإمارات بحلها لقضية الجزر الثلاث بطريقة سلمية، وقالت: "جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية تأكيده المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييده لكل الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها"، مشيداً بمبادرات الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر المحتلة مع إيران.

جاء ذلك في قرار للمجلس بعنوان «احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي»، في ختام أعمال دورته العادية الـ 155الليلة قبل الماضية.

واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية، التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، وطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، التي تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة،

وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر المحتلة مع إيران. ودعا وزراء الخارجية العرب الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء كل الإجراءات وإزالة كل الملفات، التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية.

وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة.

(ي م)