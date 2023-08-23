صحف عربية: الاحتلال التركي يخطط لتوحيد إدارة المناطق السورية المحتلة ويبتز بغداد مجدداً

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الأوضاع في المناطق السورية المحتلة، بالإضافة إلى تحركات تركيا في العراق، إلى جانب الحراك السياسي بخصوص القضية الفلسطينية.

حاكم تركي واحد للمناطق السورية المحتلة

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن الاحتلال التركي يخطط لتوحيد إدارة المناطق السورية التي يحتلها، عبر تعيين حاكم واحد يتولى سلطات إدارة تلك المناطق بدلاً من 7 ولاة عُينوا للتنسيق هناك، بهدف "منع الارتباك في إدارة تلك المناطق".

وكشفت مصادر مطلعة على الخطة أنه يجري العمل حالياً على وضع نظام جديد للتنسيق بين أنقرة وما تسمى المجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة، في مقدمتها إعزاز وجرابلس والباب وعفرين وتل أبيض ورأس العين.

وربطت الصحيفة ذلك بتبنّي تركيا لسياسة تتريك ممنهجة، إذ لم تدخّر جهداً لتكريس الأمر الواقع حيث عمدت إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين في المناطق، وسحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من القاطنين في تلك المناطق واستبدلت بها أخرى تركية.

تركيا تسعى لابتزاز بغداد مجدداً

صحيفة العرب تطرقت إلى العلاقات العراقية – التركية، وفي هذا السياق رأت أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد تحمل دلالات لافتة، لا سيما أنها تتزامن مع زيارة لوزير النفط العراقي إلى أنقرة استمع خلالها من نظيره التركي إلى كلام غير مطمئن حيال استئناف صادرات نفط إقليم جنوب كردستان.

وترى الصحيفة نقلاً عن أوساط سياسية عراقية أن الأمور لا تسير بسلاسة مع الجانب التركي، فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وإن أنقرة تحاول على ما يبدو أن تتخذ من هذا الملف ورقة لابتزاز بغداد بشأن ملفات أخرى لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية.

وتلفت الصحيفة إلى أن زيارة فيدان، الذي سبق وأن كان المشرف على ملف العلاقات مع العراق حينما كان يتولى قيادة جهاز الاستخبارات التركي، تشي بوجود مطالب تركية تتجاوز ما هو معلن، وأن مسألة تعثّر إمدادات النفط لا ترتبط بالجوانب الفنية كما حاول البلدان تسويقها.

إحياء العملية السياسية بين فلسطين وإسرائيل

وفي الشأن الفلسطيني، رأت صحيفة البيان أن النخبة السياسية لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تدرك أن بث الروح في العملية السياسية أصبح مطلباً ملحّاً، لا سيما في ظل مراوحة حالة الجمود السياسي، وزحمة الأحداث التي فرضت نفسها خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد الأوضاع الميدانية على الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى المفاوضات السياسية وفي حال استئنافها ستكون مختلفة عن سابقاتها، بحيث تتسع دائرة رعايتها على المستوى الدولي.

(ي ح)