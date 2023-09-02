صحف عربية: الاحتجاجات في السويداء تشهد زخماً أعلى وأطماع تركيا تصل إلى الكويت

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الاحتجاجات في السويداء، بالإضافة إلى الأطماع التركية في الدول العربية، إلى جانب الأزمة اللبنانية.

الاحتجاجات في السويداء تتواصل

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن محافظة السويداء، جنوب سوريا واصلت احتجاجاتها، لليوم الثاني عشر على التوالي، بزخم أعلى، وتجمّع محتجّون الجمعة، في ساحة السير وسط مدينة السويداء، كما وصفت الصحيفة هذا التجمّع بأنه الأكبر منذ انطلاق الاحتجاجات.

ورأت الصحيفة أن أبرز ما ميّز احتجاجات الجمعة تمثّل في «النقلة النوعية في اللافتات التي رفعها المحتجّون من حيث المضمون الإنساني لمطالبهم التي تركزت على الحق في العيش الكريم، ومأساة اللجوء والهرب عبر البحر، وإطلاق المعتقلين السياسيين». وأضافت أنه جرى التعبير عن تلك المطالب بلوحات تشكيلية رفعها محتجّون وهي تصوّر مأساة المعتقلين في السجون. كما برزت في الاحتجاجات صورة الطفل إيلان، للتذكير بمأساة آلاف العائلات السورية التي غرق أبناؤها في البحر في رحلة الهروب غير الشرعي إلى أوروبا، وتابعت أن الأمر الآخر الذي يستدعي التوقف في مشهد تظاهرات الجمعة، الحضور النسائي القوي، وتأكيد الهوية بارتداء الزي التقليدي. وأشارت إلى قيام النساء بتوزيع الطعام على المتظاهرين، قبل انفضاض التجمّع، وقيام الشباب والصبايا بتنظيف ساحة التجمّع.

أطماع تركية مستمرة في الدول العربية

وبخصوص التحركات التركية في الدول العربية، فأشارت صحيفة العرب إلى أن السفيرة التركية لدى الكويت طوبى سونمز، انتهزت فرصة احتفال السفارة بـ ”يوم النصر الـ 101” بحضور مسؤول عسكري كويتي لإطلاق بالون اختبار بشأن إمكانية تركيز وجود عسكري دائم لبلادها على الأراضي الكويتية. وتجاوزت سونمز مجرّد الإشارة إلى استعداد بلادها لتزويد الكويت بما ترغب في اقتنائه من معدات عسكرية وتسريع إنجاز صفقة الطائرات المسيّرة "بيرقدار"، إلى تأكيد استعداد تركيا لإقامة قاعدة عسكرية لها على الأراضي الكويتية في حال "طلبت الكويت ذلك".

الصحيفة أيضاً تطرقت إلى ابتزاز تركيا للعراق بخصوص قضية المياه، ونوّهت إلى أن أنقرة تناور للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط بما تحمله هذه المعادلة من إحالة سيئة في أذهان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء في التسعينيات.

حراك دبلوماسي مكثّف بشأن لبنان

لبنانياً، أشارت صحيفة البيان إلى أنه وفي ظل اندفاعة دبلوماسية متعددة الوجوه على خطوط دولية خرقت الجمود المتمرس بالرئاسة الأولى على أبواب الشهر الـ 11 من الشغور في سدتها، وبدت كظاهرة في تزامن محطاتها، وتشابكت أولويات المتابعات اللبنانية في الساعات الأخيرة. أما على مسافة أيام، فسيصل الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت في زيارة ذات مهمة صعبة، مفادها خلق توافق داخلي على رئيس جديد للجمهورية، عبر حوار يطلقه في النصف الثاني من الشهر الجاري.

(ي ح)