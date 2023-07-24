صحف عربية: اجتماع بين الأردن ودمشق وتحديات داخلية وخارجية تواجه إسرائيل

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى انضمام السعودية المزمع لقمة بريكس، بالإضافة إلى التطورات في الداخل الإسرائيلي، إلى جانب ذكرى اتفاقية لوزان، والاجتماع الأردني مع حكومة دمشق.

السعودية إلى قمة بريكس

البداية من مساعي السعودية الانضمام إلى مجموعة بريكس، وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن محللين اقتصاديين قولهم إن خطوة السعودية المتوقعة في الانضمام إلى مجموعة «بريكس» بصفة مراقب خلال اجتماع المجموعة في أغسطس (آب) المقبل، ستمنحها القدرة على المشاركة في بعض أنشطة المجموعة الاقتصادية، وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية، وتأكيد الموقف السعودي في الانفتاح على الجميع والداعم لاستقرار الاقتصاد العالمي وإدارة علاقاتها الاقتصادية بحكمة وتوازن.

تحديات إسرائيلية داخلية وخارجية

الصحف أيضاً تابعت التطورات في الداخل الإسرائيلي، إذ رأت صحيفة القدس العربي أنه لم يسبق أن شهدت إسرائيل أزمات متتابعة ومتزامنة وانقسامات حادة تهدد كيانه، وتصاعد مخاوف من اندلاع حرب أهلية في الداخل وصلت لحد وصف النظام الحاكم من قبل شرائح بما فيها القوات المسلحة المتمردة، بالديكتاتورية ورفض الخدمة العسكرية.

ووفق الصحيفة تواجه إسرائيل أزمة حقيقية مع حليفتها إدارة الرئيس بايدن، على الرغم من دعمها غير المحدود لضمان أمن واستقرار إسرائيل، لكنها توجّه انتقادات لسلوك حكومة نتنياهو بعرقلة حل الدولتين وتسريع وتكثيف الاستيطان غير الشرعي.

ترتيبات مؤلمة باقية من لوزان

وحول معاهدة لوزان رأت صحيفة المجلة تحت عنوان "معاهدة لوزان بعد مائة سنة... ترتيبات مؤلمة وباقية" أن الترتيبات الناجمة من معاهدة لوزان التي وُقّعت بين تركيا والحلفاء في 24 تموز 1923، لا تزال سارية المفعول في الدولة التي ورثت الإمبراطورية العثمانية وجوارها الجغرافي.

وأشارت إلى أنه إذا كانت المعاهدة بعثت ولادة الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك ورسمت حدوداً جديدة، فإنها أفضت إلى تغييرات ومقايضات جغرافية موضع خلاف لدى شعوب ودول.

الأردن يجتمع مع حكومة دمشق لمناقشة المخدرات

شبكة الحرة تطرقت إلى الوضع السوري وكشفت عن حصول اجتماع لقادة الجيش والأمن من الأردن وحكومة دمشق، يوم الأحد، لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود المشتركة، التي شهدت مناوشات دامية ألقي بالمسؤولية عنها بشكل أساسي على قوات موالية لإيران لها نفوذ جنوب سوريا.

ووفق الحرة، فإن الاجتماع يأتي بعد تلقي الدول المجاورة لسوريا تعهداً من دمشق خلال اجتماع، في مايو الماضي، في عمّان بالتعاون مع جهودهم لكبح جماح تجارة المخدرات السورية المزدهرة مقابل مساعدة سوريا في الخروج من حالة العزلة.

(ي ح)