صحف عربية: أدوار قيادية للنساء في السويداء وتباين تركي – أميركي جديد

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى التظاهرات الشعبية في السويداء، بالإضافة إلى الرفض التركي للانسحاب من المناطق السورية المحتلة والتباين بين واشنطن وأنقرة، إلى جانب التطبيع السعودي – الإسرائيلي.

النساء يتقدمن تظاهرات السويداء

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة العرب إلى التظاهرات الشعبية في السويداء وأشارت إلى أن مشاركة النساء في هذه التظاهرات تتزايد، وأوضحت اعتماداً على حديث ناشطات مشاركات في هذه التظاهرات، أن دور النساء يشمل تنظيم الأغاني وتحضير اللافتات والتواصل مع الذين ينظمون احتجاجات في بلدات مجاورة.

تركيا غير مستعدة للانسحاب من سوريا

صحيفة الشرق الأوسط بدورها، تطرقت إلى التحركات التركية سواء في سوريا أو حتى في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، وفي هذا السياق واعتماداً على تصريحات مسؤولين أتراك رأت أن أنقرة وعلى الرغم من أنها تظهر استعدادها للتفاوض مع حكومة دمشق إلا أنها لا تفكر في الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها.

تباين أميركي – تركي جديد

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه يبدو أن تجدد التباين والخلاف التركي – الأميركي ما تسبّب بدفع ملف بيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف - 16» لتركيا إلى الواجهة من جديد، بعد تأكيد الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، أن بيع الطائرات لتركيا سيكون مرتبطاً بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعوامل أخرى.

إطار سياسي للتطبيع السعودي - الإسرائيلي

وفيما يخص مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل أشارت شبكة الحرة اعتماداً على تصريح مسؤول أميركي أن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدّم وأنه تم التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي.

(ي ح)