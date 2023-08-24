صحف عربية: آمال تركية في المناطق السورية المحتلة وجدال حول الانتخابات العراقية

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى أهداف الاحتلال التركي من توحيد إدارة المناطق السورية المحتلة، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية في العراق، إلى جانب مقتل زعيم مجموعة فاغنر الروسية.

الأهداف التركية من توحيد إدارة المناطق السورية المحتلة

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن لتركيا عدة أهداف من مساعيها لتوحيد إدارة المناطق السورية المحتلة، ومن هذه الأهداف أن يكون لهذه المناطق كيان اقتصادي واحد يستفيد من المساعدات الخارجية، وبالتالي تتخلص تركيا من أي أعباء اقتصادية، كما تأمل تركيا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استثناء هذه المناطق من عقوبات قيصر، وبالتالي تسريع بناء المدن في هذه المناطق وإعادة توطين اللاجئين السوريين بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطة ستؤدي إلى زيادة التقليص المستمر لدور "الائتلاف" والتدخل الدولي المستمرّ عبره.

دعوات لتأجيل الانتخابات المحلية العراقية

وفي الشأن العراقي، أشارت صحيفة العرب إلى أن الأصوات تعالت في العراق في الأيام الأخيرة مطالبة بضرورة تأجيل الانتخابات المحلية، لكن من غير المرجح أن يلقى هذا الطلب أدنى تفاعل بعد أن حسمت المنظومة التقليدية للأحزاب أمرها، وبدأت ماكينتها الانتخابية في التحرك.

ورأت الصحيفة أن القوى المدنية ترى أن حظوظها في تحقيق إنجاز انتخابي في الاستحقاق المحلي المنتظر تكاد تكون منعدمة، خصوصاً مع انطلاقة الماكينة الانتخابية للأحزاب الكبرى بقوة مدفوعة في ذلك بقوة المال.

مقتل زعيم مجموعة فاغنر

وبخصوص مقتل زعيم مجموعة فاغنر الروسية، اعتبرت شبكة الحرة أنه وبعد الإعلان عن مقتل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، في سقوط غامض لطائرة كان يستقلّها مع آخرين، يواجه الكرملين مسألة خلافته على رأس الميليشيا التي تنتشر في سوريا وليبيا وأوكرانيا وأجزاء واسعة من القارة الأفريقية.

ورجّحت الشبكة أن تمتلك موسكو "خطة" لاستبدال بريغوجين بشخص أقل إثارة للمشاكل وأكثر ولاء للكرملين، وأن موسكو ستعيّن على الأغلب شخصاً من الدائرة الداخلية لبوتين.

(ي ح)