صحف عربية: أعمال كيدية متوقعة ضد السليمانية والعلاقات السعودية – الإسرائيلية تمتد إلى قرن

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى التحركات التركية في جنوب كردستان، بالإضافة إلى العلاقات السرية بين الرياض وتل أبيب، إلى جانب الاجتماع الأوروبي في كييف.

دوافع سياسية توجه النشاط العسكري التركي في العراق صوب السليمانية

البداية من الوضع في جنوب كردستان، وفي هذا السياق أشارت صحيفة العرب إلى أن تماسك الجبهة السياسية في معاقل الاتّحاد الوطني الكردستاني بسبب وجود قيادة قوية وموحّدة على رأس الحزب الذي بدأ يستعيد مكانته في إقليم كردستان العراق (جنوب كردستان) ويمدّ شبكة علاقاته مع كرد المنطقة لاسيما كرد سوريا، يثير حالة من القلق تتجاوز حدود الإقليم - حيث منافسه التاريخي الحزب الديمقراطي الكردستاني -إلى تركيا المجاورة، التي يخشى ساسةٌ كرد أن تترجم قلقها إلى أعمال انتقامية ضد السليمانية.

قرن من العلاقات السرية بين الرياض وتل أبيب

وبخصوص التطبيع السعودي – الإسرائيلي، أشارت شبكة الحرة إلى أن حصول اتفاق على إقامة علاقات بين البلدين لن يكون بفضل جهود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، فقط، ولكن أيضاً بفضل "قرن من العلاقات السرية التي تراوحت بين تبادل المعلومات الاستخبارية ومبادرات السلام السرية".

اجتماع أوروبي «تاريخي» في كييف

وبخصوص الاجتماع "التاريخي" الأوروبي الذي عقد في أوكرانيا، وفي هذا السياق عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في العاصمة الأوكرانية كييف أمس، واعتبرت صحيفة الشرق الأوسط هذا الاجتماع بأنه الأول من نوعه خارج دول التكتل، وذلك لإظهار الدعم لأوكرانيا، بعد فوز مرشح موالٍ لروسيا بالانتخابات في سلوفاكيا، واستبعاد الكونغرس الأميركي تمويل كييف من قانون الإنفاق المؤقت.

(ي ح)