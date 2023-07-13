صحف عربية.. تركيا تكثّف التغيير الديمغرافي في سوريا ومناورة أردوغان الأخيرة غير مجدية

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الأوضاع في المناطق السورية المحتلة، بالإضافة إلى مناورة أردوغان الأخيرة بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب زيارة الرئيس الإيراني إلى دول أفريقية.

تركيا تكثّف من ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق تحتلها شمال البلاد

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق؛ قالت صحيفة الوطن السورية: "كثّفت تركيا من عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تحتلها في شمال سوريا، كما عملت على نقل 5 معتقلين من سجن في مدينة رأس العين المحتلة شمالي الحسكة، إلى أحد سجونها في مدينة أورفا.

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن السلطات التركية واصلت أمس عمليات «الترحيل القسري» للاجئين السوريين لليوم الثاني على التوالي، عبر معبر باب السلامة في ريف إعزاز شمالي حلب، حيث جرى ترحيل نحو 100 لاجئ سوري، بينهم أطفال وسيدات، من السلطات التركية من داخل أراضيها باتجاه مناطق الشمال السوري، «بحجة عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية».

وأشارت المصادر إلى أنه وخلال 24 ساعة، بلغ عدد المرحّلين من اللاجئين السوريين من داخل الأراضي التركية عبر معبر باب السلامة 300 لاجئ سوري.

ولفتت إلى أن السلطات التركية تهدف من عمليات «الترحيل القسري» للاجئين السوريين، لتوطينهم في «المجمعات السكنية» التي أنشأتها ضمن المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، تنفيذاً لمخططاتها المستقبلية لتلك المناطق بعد تهجير ثلث سكانها الأصليين.

ما جدوى مناورة أردوغان بورقة «الأوروبي» لقبول السويد في الناتو؟

وبخصوص نتائج قمة الناتو، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "تساءلت الكاتبة والمحللة السياسية سيربيل يلماظ عن أسباب طرح أردوغان ورقة مفاوضات الانضمام للاتحاد عشية قمة الناتو، وأجابت: «سينكشف صدق نوايا أردوغان في تجديد زواجه من الغرب، القائم على البدء في المفاوضات المجمدة لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع الاتحاد عام 1995، فقط عندما يتحدث الاتحاد عن القيم والقوانين الأوروبية».

وعدّت أن تصريح أردوغان عن الربط بين الموافقة على عضوية السويد بالناتو وإحياء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي هي بمثابة «مناورة غير مجدية»، حيث ترفع تركيا يدها ضد الاتحاد، أو يقوم أردوغان بتحديث موقفه من أجل الحصول على شريحة أكبر من الكعكة المالية الغربية، بينما «يجتهد في اختبار كرم الجيران في الشرق الأوسط مع تركيا».

بدوره، قال الكاتب التركي المتخصص في الشؤون الخارجية، محمد يلماظ، إنه بغض النظر عن محاولة وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية تصوير يأس أردوغان على أنه «نجاح دبلوماسي»، فالحقيقة هي أن أردوغان ليس لديه أي نية للانضمام إلى التكتل. ولفت إلى أن الوحيد الذي ردّ بشكل إيجابي على طلب تركيا إحياء مفاوضاتها مع الاتحاد كان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، الذي لا يملك أي سلطة ولا أي واجب فيما يتعلق بالاتحاد. بينما قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن ملف انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضيتان غير مرتبطتين. وأضاف يلماظ أن «باب الاتحاد مفتوح أمام تركيا منذ عام 2005، وبالطبع يعلم أردوغان ذلك».

إيران تدخل سباق النفوذ الدولي على أفريقيا وسط غياب عربي

وبخصوص جولة الرئيس الإيراني إلى أفريقيا، قالت صحيفة العرب: "تعكس الجولة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في عدد من الدول الأفريقية دخولاً إيرانياً على خط سباق النفوذ الدولي على أفريقيا، والذي أُثير بشأنه الكثير من الجدل في ظل التنافس الأميركي – الصيني، وتزايد التأثير الروسي في مناطق من القارة من بوابة مجموعة فاغنر.

ويأتي التوجه نحو أفريقيا بعد أن نجحت إيران في إرساء تهدئة مع محيطها العربي، وذلك عقب الحوار مع السعودية والتفاهمات بشأن تهدئة التوتر بين البلدين خاصة في اليمن، على الرغم من أن هذه التفاهمات لم يتم اختبارها بعد.

وتراهن إيران على دخول هذا التنافس مستفيدة من شبكات مذهبية نجحت في خلقها ببعض الدول الأفريقية المهمة مثل نيجيريا، وكذلك على شبكات أرساها حليفها حزب الله داخل الجالية اللبنانية في أفريقيا، والتي تتمتع بعمق تاريخي.

(ي ح)