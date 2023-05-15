شغلت الانتخابات التركية الصحف العربية الصادرة اليوم.

أَخفق أردوغان ولم ينتصر منافسه في الجولة الأولى من سباق الرئاسة

بداية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت تقريرها بعبارة "أخفق أردوغان ولم ينتصر منافسه في الجولة الأولى من سباق الرئاسة"، حيث ظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية بعد فرز 89 بالمائة من بطاقات الاقتراع، تراجع نسبة الأصوات التي حصل عليها مرشح تحالف الشعب الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان إلى ما دون الـ 50 بالمائة في نكسة انتخابية غير مسبوقة ما يفتح الباب أمام جولة إعادة في 28 أيار.

أنصار أردوغان وكليتشدار أوغلو أعلنا فوزهما لكن الصندوق الانتخابي كان له رأي آخر

ومن صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق، التي كتبت عن الانتخابات التركية: "كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية التركية الأولية عدم تمكن أي من المرشحين الرئيسين، المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيس مرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو من حسم المعركة إلى كرسي الرئاسة من الجولة الأولى.

ولفتت الصحيفة أن "نسبة كبيرة من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية شاركوا في انتخابات الرئاسة الـ 13 في تاريخ تركيا".

وحسب مواقع إلكترونية معارضة، تبلغ نسبة السوريين المجنسين في تركيا 0.2 بالمائة من أصل العدد الإجمالي ممن يحق لهم الاقتراع، كما يصل عدد السوريين الحاصلين على الجنسية فوق الـ 18 عاماً ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات إلى 126 ألفاً و768 شخصاً، من أصل العدد الكلي للحاصلين على الجنسية 223 ألفاً و881 سورياً.

واعتمدت معظم حملات الأحزاب السياسية في تركيا على ورقة السوريين، وجعلت مشروع ترحيلهم من البلاد أمراً أساسياً وأحد أولوياتها في حال نجحت بالوصول إلى الرئاسة، كما لجأت أحزاب سياسية إلى تشويه الحقائق وتكثيف الادعاءات ضد اللاجئين السوريين في تركيا من أجل كسب الناخبين في الانتخابات الحاسمة لمستقبل تركيا والمنطقة".



غالبية غير حاسمة لأردوغان: تركيا نحو جولة انتخابات ثانية

أما صحيفة الأخبار اللبنانية فقد اعتبرت نتائج فرز الأصوات الأولية بأنها لن تجلب لأردوغان "خواتيم سعيدة"، ولفتت الصحيفة إلى أن النقطة الأكثر أهميّة هي عدم حصول أيّ مرشّح على الـ 50% ونيّف، يعني حُكماً الذهاب إلى دورة اقتراع ثانية بعد أسبوعين، وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب. وفي حال حصل ذلك، فهو سيعتَبر انتكاسةً لأردوغان، إذ إنها ستكون المرّة الأولى التي يفشل فيها الأخير في الفوز من الدورة الأولى، علماً أنه مرشّح لولاية ثالثة مدّتها خمس سنوات".

ولفتت الصحيفة أنه "ومع الذهاب نحو جولة إعادة، قد لا تأتي النتيجة كما يشتهيها الرئيس الحالي، في ما لو اختار سنان أوغان الحاصل على 5%، أن يدعم ترشيح كليتشدار أوغلو، ويدعو قاعدته الناخبة إلى التصويت لمرشّح المعارضة".

(د ع)