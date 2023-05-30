صحف عربية.. تركيا أمام مزيد من الانقسام والصراعات وعمان تعرض وساطة بين إيران ومصر

وتناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، إعادة انتخاب أردوغان رئيساً لتركيا وسياساته الداخلية والخارجية، إلى جانب الوساطة العُمانية بين مصر وإيران وملف الرئاسة اللبنانية.

بداية جديدة لأردوغان أم إعادة تغليف لسياسات قديمة

تحت هذا العنوان، كتبت صحيفة العرب اللندنية، ففي الوقت الذي عمد فيه أردوغان إلى إطلاق الوعود "بالتغيير"، يرى مراقبون "أنه ليس مهماً إطلاق الشعارات بشأن الوحدة بعد الفوز والإيحاء بأن أردوغان سيكون رئيساً للجميع، وإنما المهم هو إظهار ذلك على أرض الواقع من خلال طمأنة المعارضة والكف عن إثارة قضايا خلافية واستثمارها في المعارك السياسية، والاستماع إلى المجتمع التركي واحترام تنوعه الفكري والثقافي وعدم شيطنة العلمانيين والأكراد، والكف عن فرض مجتمع محافظ وتوظيف الدين في معاركه السياسية..

وحذر المراقبون من أن الاعتماد على شيطنة الجميع والدفع نحو تقسيم المجتمع إلى محافظين وعلمانيين، وإلى قوميين أتراك وأكراد، سيقود أردوغان إلى تكرار أخطائه السابقة وعدم التخلي عن الشعبوية التي أرهقت تركيا بالصراعات.

بايدن: تحدثت مع أردوغان بشأن مقاتلات إف-16 والسويد

نبقى في صدد إعادة انتخاب أردوغان لرئاسة تركيا، حيث كتبت صحيفة القدس العربي: "قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار مسألة إمكانية بيع الولايات المتحدة للطائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا، وإنه من جهته طلب موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".

وأجرى بايدن اتصالاً هاتفياً مع أردوغان لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: "سنتحدث أكثر عن ذلك الأسبوع المقبل".

وتسعى تركيا إلى شراء مقاتلات إف-16 بقيمة 20 مليار دولار من الولايات المتحدة، لكن عملية البيع تعثرت بسبب اعتراضات الكونغرس، ودأبت إدارة بايدن على رفض أي تأكيد على وجود "مقايضة" بين الصفقة وتوسيع حلف الأطلسي، ويرجع تحفظ الكونغرس على الصفقة إلى اعتراضه على سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان وسياستها تجاه سوريا.

عُمان تعرض وساطة لاستئناف العلاقات بين مصر وإيران

من جانبها، تناولت صحيفة الشرق الأوسط زيارة سلطان عُمان إلى طهران، وكتبت فيها: "قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إن بلاده «ليست لديها مشكلة» باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وذلك خلال لقاء مع سلطان عُمان هيثم بن طارق الذي عرض وساطة بين طهران والقاهرة.

وكانت أنباء قد ذكرت أن سلطان عُمان، الذي استبق زيارته لإيران، بزيارة إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يسعى لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران، لرفع مستوى العلاقات بينهما".

لبنان.. ترقب سباق رئاسي بين فرنجية وأزعور

وعن ملف الرئاسة اللبنانية، كتبت صحيفة البيان: "تقدم الاستحقاق الرئاسي في لبنان مجدداً إلى واجهة الاهتمام، وذلك من بوابة المعارضة، والتيار الوطني الحر، والتي أسفرت المشاورات بين أطرافها عن الاتفاق، مبدئياً، على اسم الوزير السابق جهاد أزعور مرشحاً في مواجهة مرشح ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، وذلك وسط اعتقاد نواب عاملين على خط هذه الجهود أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة لتبين المسار الجاري، حيث لن يتجاوز الانتظار مطلع الأسبوع الجاري، لتظهير نتائج التطور الحاصل، وبالتالي فإن الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس مرهونة بحصول تطورات إيجابية في هذا السياق".

(د ع)