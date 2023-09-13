صحف عربية.. مؤشرات انقلاب على الجولاني والممر الجديد يهدد مصالح الصين ومصر

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الوضع في المناطق السورية التي تحتلها تركيا، بالإضافة إلى تهديد الممر الاقتصادي الجديد لمصالح كل من الصين ومصر.

بوادر انقلاب على الجولاني

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن هناك ثمّة عوامل عديدة تدفع إلى الاعتقاد بإمكانية محاولة الانقلاب على الجولاني، أبرزها مواقفه المتقلّبة وتخلّيه المستمر عن شركائه بهدف تشديد قبضته على مناطق انتشار جماعته، وسعيه لتوسيع إمارته وقضم مناطق في ريف حلب الشمالي وتخوّف فصائل في ما يسمى "الجيش الوطني" من استمرار إحكام الجولاني سيطرته على مفاصل الاقتصاد، وتحكّمه بمعابر التهريب مع ما تدرّه عليه من ثروة كبيرة، واحتمال استثماره هذه الثروة في إغراء شركاء جدد يمهّدون الطريق أمامه ليضع قدماً في ريف حلب.

الممر الاقتصادي الجديد يهدد فاعلية مبادرة الحزام والطريق الصينية

صحيفة العرب بدورها، تطرقت إلى الممر الاقتصادي الجديد وأشارت إلى أنه وفي ظل احتدام المنافسة والصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في العديد من المجالات، جاءت خطوة أخرى أثارت انزعاج الصين أكثر خلال قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري.

ونوّهت إلى أن المنافسة الجيوسياسية تصاعدت بين الهند والصين، مع الإعلان خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي عن ممر جديد يربط منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالشرق الأوسط وأوروبا، ما يضع مستقبل فاعلية مبادرة الحزام والطريق الصينية (طريق الحرير) محل منافسة وربما تشكيك، وترى الصحيفة أن الممر الاقتصادي سيعزز العلاقات التجارية بين شركاء واشنطن في الشرق الأوسط مع نيودلهي بدلاً من بكين.

الخاسر الأكبر من الممر هو مصر

وفي سياق متصل، رأت صحيفة القدس العربي أن الخاسر الأكبر من هذا الممر هو مصر حيث يعد بديلاً عن قناة السويس. وهذا ينذر بالطبع بانخفاض العائدات التي تجنيها مصر من عبور القناة، ما من شأنه تأكيد صحة الانتقادات التي تم توجيهها لمشروع شق «قناة السويس الجديدة» أول مشاريع عبد الفتاح السيسي «الفرعونية» الذي شرع فيه على الرغم من الدعوات إلى التريث، نظراً للشكوك في شأن تزايد الملاحة عبر القناة في المدى المتوسط والبعيد.

(ي ح)