صحف عربية.. اجتماع بشأن سوريا في القاهرة واتفاق تطبيع سعودي – إسرائيلي مرتقب

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الوضع السوري، بالإضافة إلى مسار التطبيع الإسرائيلي – السعودي، إلى جانب الوضع في النيجر.

اجتماع حاسم بشأن سوريا في القاهرة

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة البيان إلى اجتماع ما تسمى لجنة الاتصال العربية بخصوص سوريا الذي سيعقد اليوم في العاصمة المصرية، القاهرة، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية حول الوضع في سوريا وعدم بلورة رؤية واضحة للحل السياسي والمضي في تنفيذ بيان عمان وتفعيل دور سوريا في الجامعة العربية ومحيطها العربي.

وترى الصحيفة أن لقاء القاهرة سيكون لقاءً حاسماً لجهة ترتيب العلاقات العربية - العربية، خاصة مع سوريا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها دمشق نتيجة العقوبات الأميركية الغربية وأن المباحثات ستركز على الآليات التنفيذية لبيان عمّان، إذ من المتوقع أن تكون هناك لجان تقييم ومتابعة لمخرجات عمّان.

اتفاق تطبيع مرتقب بين الرياض وتل أبيب

وبخصوص مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، نقلت صحيفة العرب عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي كشفه عن إحراز "تقدّم كبير" في الحوار الجاري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية حول اتفاق يشمل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وربطت الصحيفة تصريحات المسؤول الإسرائيلي بالخطوة اللافتة التي أقدمت عليها الرياض بتعيين السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري “سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عامّاً بمدينة القدس”، ورأت أن الخطوة بادرة تستبق الاتفاق المنتظر بين الولايات المتحدة والسعودية.

العملية العسكرية في نيجيريا صعبة

وبخصوص الوضع في نيجيريا، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه وفي وقت أعطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأولوية للحوار بحثاً عن حل في النيجر، فهي أعطت في المقابل ضوءها الأخضر لتدخّل عسكري ضد الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في نيامي من خلال تفعيلها «قوة الاحتياط»، غير أن الخبراء يشككون في إمكانية شن عملية عسكرية يصفونها بأنها عالية المخاطر ويصعب تنفيذها.

(ي ح)