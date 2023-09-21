صحف عربية.. احتجاجات في المناطق السورية المحتلة وتصريحات إيجابية بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، احتجاجات في المناطق المحتلة من قبل تركيا والتطبيع بين السعودية وإسرائيل، إلى جانب أزمة الرئاسة في لبنان.

عدوى الاحتجاجات تصيب مناطق المعارضة السورية: لا نريد ممثلين مفروضين من تركيا

احتج سوريون موجودون في المناطق المحتلة من قبل تركيا ضد ما يسمى "الائتلاف"، لتحوّله إلى أداة تتحكم فيها قوى إقليمية، لا سيما تركيا.

وهاجم محتجون مقرّ ما يسمى "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة" في ريف حلب شمال غربي البلاد، متهمين إياه بـ "العمالة"، ومطالبين برحيله.

وتأتي هذه الاحتجاجات، حسب صحيفة العرب، بعد أيام فقط من تنصيب "الائتلاف السوري" هادي البحرة رئيساً جديداً، خلفاً لسالم المسلط، في جلسة عُقدت في مقر "الائتلاف" بمدينة إسطنبول، وغابت عنها وسائل الإعلام بداعي وجود عوائق لوجستية.

نتنياهو يبلغ بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية

وعن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، قالت صحيفة القدس العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية، وذلك في ظل الحديث عن سعي واشنطن لإبرام تطبيع بين الجانبين.

من جانبه، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة الأربعاء مع قناة "فوكس نيوز"، عن أن السعودية تقترب كل يوم من إقامة علاقات سلام مع إسرائيل، مشدداً في الوقت نفسه على مركزية القضية الفلسطينية وتسهيل حياة الفلسطينيين.

وأكد ولي العهد السعودي أن إدارة بايدن تقود المفاوضات في شأن إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب، نافياً التقارير الأخيرة حول تعليق المفاوضات، حسب ما نقلت صحيفة إندبندنت عربية.

أزمة الرئاسة في لبنان تراوح مكانها

يُتمّ الفراغ بالرئاسة اللبنانية شهره الـ 11 في 30 من الشهر الجاري، دون وجود معطيات تبشّر بالخير، خصوصاً مع المراوحة التي ظهرت من خلال الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الأسبوع الماضي، حسب ما نقلت صحيفة البيان.

وكشفت تقارير رُفعت إلى الرئاسة الفرنسية خلال الساعات الماضية، نتيجة حركة الاتصالات الخارجية في الشأن اللبناني، أن مواقف القوى المعنية بإنجاز الاستحقاق، ما زالت متمترسة خلف مواقفها المتصلبة، ولا تبدي أي استعداد للحوار والنقاش بحثاً عن حل منطقي.

وقالت المصادر إنه بعد زيارة لودريان الأخيرة، يروّج كل طرف بأنه استطاع إقناع الموفد الفرنسي بوجهة نظره ومواقفه، ما يؤشر إلى الاستمرار بالدوران في الحلقة المفرغة".

(د ع)