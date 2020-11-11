صحف عالمية: إرث ترامب الثقيل سينهك بايدن في أفغانستان وإيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم اإلى صعوبات حكم بايدن حيث الإرث الثقيل لفترة حكم ترامب والمشاكل التي خلّفها في كل من أفغانستان وإيران.

واشنطن تايمز: بايدن سيواجه معضلة حساسة في أفغانستان

صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تحدثت عن المعضلة التي سيواجهها بايدن في أفغانستان وقالت: "يواجه الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ضغوطًا من جميع الأطراف في الحرب في أفغانستان، حيث يحثه قادة طالبان على مواصلة الانسحاب السريع للقوات الأمريكية في حين أن الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول تطالب باتباع نهج حذر والالتزام القوي بمكافحة الإرهاب.

وربما لن يكون هناك تحدٍ آخر في السياسة الخارجية بالنسبة لبايدن في أيامه الأولى في منصبه أكثر من أفغانستان، حيث تصاعد العنف على الأرض.

ويبدو من المؤكد أن النهج طويل الأمد الذي يتبعه السيد بايدن تجاه البلاد سوف يعكس في نواح كثيرة نهج الرئيس ترامب.

ويقول المحللون إنه من الواضح أن موقف بايدن قد تأثر بشدة بجهود السيد ترامب الناجحة إلى حد كبير لإعادة صياغة النقاش حول مشاركة الولايات المتحدة في أفغانستان، والذي يقترب الآن من عامه العشرين، ومن خلال رغبة واضحة لدى الجمهور الأمريكي في رؤية عودة جنودهم إلى أرض الوطن.

ولكن هؤلاء المحللين أنفسهم يقولون إنه من غير المرجح أن يتبع بايدن ببساطة كتاب قواعد اللعبة الذي وضعه السيد ترامب حرفياً.

وأشار بايدن إلى أنه على استعداد لنشر ما يصل إلى 2000 جندي في الشرق الأوسط والاحتفاظ بعدد صغير في أفغانستان، وهي خطوة تتطلب تغييرات في اتفاق السلام التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان المبرم في شباط/فبراير.

ويتوقع الكثيرون أن فريق السياسة الخارجية التابع لبايدن سيواصل المشاركة الدبلوماسية مع طالبان لكنه سيتخلى عن الجدول الزمني المعجل للانسحاب الذي وضعه ترامب، وبدلاً من ذلك سيتبنى نهجًا صارمًا قائمًا على الشروط، يفضله العديد من قادة البنتاغون.

ومن المرجح أيضًا أن تعمل إدارة بايدن عن كثب مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، التي تم تهميشها إلى حد كبير في المراحل الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطالبان.

الفايننشال تايمز: فريق بايدن يبحث خيارات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وفي نفس السياق قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية: "خلال الحملة الانتخابية، وعد المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي جو بايدن بكبح جماح التوتر مع إيران من خلال اتباع نهج سماه "الطريقة الذكية".

وكما سخر بايدن من نهج السيد ترامب المتشدد في الانسحاب من الاتفاق النووي وتراكم العقوبات والاقتراب من الحرب، والذي أدى إلى نتائج عكسية بشكل كبير، مما جعل طهران على بعد "أشهر قليلة" من امتلاك مواد نووية كافية لصنع قنبلة.

وقال بايدن إنه سيعود إلى اتفاق 2015 متعدد الأطراف الذي حد من البرنامج النووي الإيراني، طالما عادت إيران أيضًا إلى الامتثال الصارم، لكن في حين أن الرئيس المنتخب قد وعد بتقديم طريق موثوق به للعودة إلى الدبلوماسية لإيران، فإن المهمة محفوفة بالتعقيد ويقلل مستشارو بايدن من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق.

وإذا أثارت الولايات المتحدة قضايا مثل الصواريخ الباليستية الإيرانية أو دعمها للميليشيات في المنطقة - والتي لم تكن جزءًا من الصفقة الأصلية - أو طالبت طهران بتعويض عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، فستصبح المحادثات على الفور أكثر صعوبة.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يوافق بايدن على دفع تعويضات لإيران أو رفع جميع العقوبات التي كانت قائمة في عهد ترامب على الفور، يقول المراقبون إن هناك بعض التحركات المهمة التي يمكن أن يتخذها بسرعة، وتشمل هذه إعادة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية وإلغاء تصنيف البنك المركزي في البلاد كممول للإرهاب.

العرب نيوز: ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تعزيز التعاون"

صحيفة العرب نيوز السعودية تحدثت عن التعاون السعودي- العراقي وقالت: "بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم أمس أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

واستعرض الزعيمان خلال لقاء افتراضي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات الثلاث السابقة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أكد الطرفان على أهمية العمل المشترك في قطاع الطاقة من خلال تبادل الخبرات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط من خلال الالتزام الكامل بكافة القرارات المصممة لضمان أسعار عادلة للنفط للسوق العالمي.

كما اتفق ولي العهد ورئيس الوزراء على مواصلة التعاون بين بلديهما في الجهود المبذولة لمواجهة تهديد التطرف والإرهاب الذي قالا إنه يشكل تهديدًا وجوديًا للمنطقة والعالم.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستواصل دعم جهود العراق لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع التحالف الدولي لهزيمة داعش، كما شدد الجانبان على أهمية التعاون في الجهود المبذولة لتأمين حدودهما.

وبالإضافة إلى ذلك، اتفقا على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ووصف الكاظمي المحادثات بأنها "مثمرة" وقال إن الجانبين "سيسعيان إلى تكامل اقتصادي يشمل المنطقة بشكل عام".

وعلى صعيد متصل، وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله والوفد المرافق إلى الرياض لمناقشة العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تطويرها وتبادل الخبرات بين السعوديين والعراقيين.

(م ش)