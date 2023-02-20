صحف عالمية..ازدهار العلاقات الصينية الروسية والضربة الإسرائيلية لدمشق كانت مختلفة هذه المرة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، العلاقات الصينية الروسية وما سيتبع الضربات الإسرائيلية على دمشق.

زيارة صينية لموسكو تكشف عن مدى عمق العلاقات مع روسيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: " تشير زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى موسكو هذا الأسبوع إلى الأهمية التي توليها بكين وموسكو للعلاقة التي نمت بشكل أعمق في مواجهة العداء المتزايد للغرب وإعادة الاصطفافات الجيوسياسية التي يقودها الصراع في أوكرانيا.

وصل وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى موسكو يوم الإثنين في نهاية جولة أوروبية حيث قدم بكين على أنها ملتزمة بالسلام في أوكرانيا ومتشوقة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي بعد ثلاث سنوات من العزلة الوبائية.

تمثل زيارة وانغ إلى موسكو تبايناً مع التوترات الجديدة في العلاقات الأميركية الصينية في أعقاب قرار واشنطن بإسقاط ما وصفته ببالون المراقبة الصيني المشتبه به.

يوم السبت، التقى وانغ ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في محاولة؛ لتحقيق الاستقرار في العلاقات. عُقد الاجتماع غير المجدول في جو متوتر، حيث استخدم وانغ خطاباً في وقت سابق من اليوم لوصف رد فعل الولايات المتحدة على ظهور منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة بأنه "شبه هستيري".

من المقرر أن تتم زيارة وانغ إلى موسكو قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للتلفزيون الروسي الرسمي، يوم الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يعتزم إلقاء خطاب رئيسي أمام المجلس الاتحادي الروسي، من المتوقع أن يولي فيه اهتماماً خاصاً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في نفس اليوم، سيكون الرئيس بايدن في بولندا في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على قوة الشراكة عبر الأطلسي في مواجهة روسيا.

لقد عمّق الصراع في أوكرانيا من عزلة روسيا في العالم، وزاد من اعتمادها الاقتصادي على الصين، وفي غضون ذلك، منح اعتماد روسيا المتزايد على الصين بكين رصيداً ثميناً في تعزيز أولوياتها الجيوسياسية. على سبيل المثال، يمكن أن تعتمد على حق النقض الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك على دعم موسكو في اشتباكات الصين مع الولايات المتحدة وحلفائها حول قضايا مثل تايوان.

منذ أن أعلن الزعيم الصيني، شي جين بينغ وبوتين بأن "لا حدود" للصداقة الروسية الصينية في اجتماع في بكين عشية الغزو الأوكراني، سعت بكين إلى حل وسط بشأن الصراع. لقد دعت إلى السلام، لكنها رفضت أيضاً انتقاد الغزو الروسي وصورت بدلاً من ذلك الولايات المتحدة على أنها المحرض الرئيسي على الصراع. ومن المتوقع أن يلقي شي خطاباً يوم الجمعة يدعو فيه إلى السلام.

قال تيمور عمروف، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "ليس من المستغرب أن نرى وانغ يي في أوروبا يقول شيئاً غامضاً حول مبادئ السلامة الإقليمية والقانون الدولي. أثناء وجوده في موسكو سيتحدث عن أشياء معاكسة، عن مواجهة الهيمنة الأميركية".

في مقابلة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين "تفكر في تقديم دعم مميت" لموسكو في حربها في أوكرانيا، محذراً من أن "هذا من شأنه أن يسبب مشكلة خطيرة لنا وفي علاقتنا".

بدأت الصين الأسبوع الماضي إجراء مناورات بحرية مع روسيا وجنوب إفريقيا في المحيط الهندي، في إشارة إلى استمرار العلاقات العسكرية بين بكين وموسكو.

قال عمروف: "أود أن أسميها صداقة استراتيجية، هناك بالتأكيد أسئلة تفكر فيها بكين وموسكو بشكل متماثل، فكرة أن النظام العالمي غير عادل بالنسبة لهما، وأن يكون للولايات المتحدة دائماً الكلمة الأعلى، وفكرة أن الديمقراطية مصطلح مرن للغاية يمكن أن يطلق عليه أي شيء بشكل أساسي".

يمكن أن تمهد زيارة وانغ إلى موسكو الطريق أمام شي لزيارة روسيا في وقت لاحق من هذا العام، وهي قمة من شأنها أن تعرض العلاقة بين بوتين وشي - وهي علاقة شخصية وثيقة ترسخ العلاقات الثنائية بين البلدين".

يمكن أن تؤدي الضربات الجوية في سوريا إلى تصعيد المحور الموالي لإيران

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها: " انتقد المحور الموالي لإيران في الشرق الأوسط - المكون من مجموعات متعاطفة مع إيران ووكلائها أو المرتبطين مباشرة بالحرس الثوري الإسلامي - إسرائيل لشن ضربات جوية في سوريا في وقت مبكر يوم الأحد.

حماس، على سبيل المثال، قالت إنها "تدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية واستهداف السكان المدنيين في العاصمة السورية، دمشق، مما خلف العديد من القتلى والجرحى".

وكتبت وكالة فارس للأنباء في إيران، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن مقاتلين صهاينة هاجموا موقعاً للرادار شمال محافظة السويداء، كما استُهدف مبنى سكني في جنوب دمشق؛ ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص. استشهدوا وجرحوا".

وفي غضون ذلك، انتشرت أيضاً تقارير عن إطلاق صواريخ من قبل وكلاء موالين لإيران استهدفت القوات الأميركية بالقرب من حقل كونيكو في شرق سوريا. تم استهداف حقلي كونيكو والعمر آخر مرة يوم الثلاثاء، وقبل أسبوعين، زُعم أن إيران هاجمت سفينة تجارية قبالة سواحل عمان.

وكانت الضربات الجوية يوم الأحد في سوريا غير عادية حيث كان هناك عدد كبير من الضحايا، وهو أمر لا يحدث عادة في هذا السيناريو.

كما أنها لا تحشد أصدقاءها في وسائل الإعلام الموالية لإيران أو في حماس لإدانة الهجمات - وهو ما حدث هذه المرة، مما يشير إلى أن النظام السوري يريد التركيز على الهجوم أكثر من المعتاد.

تعرف سوريا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين زار أوكرانيا الأسبوع الماضي، كما يأتي في الوقت الذي زار فيه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي الصين الأسبوع الماضي.

تواجه روسيا ضغوطاً من الولايات المتحدة بشأن مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وسط غزوها لأوكرانيا، بينما قالت إسرائيل باستمرار إنها تريد منع ترسيخ إيران للأسلحة ونقلها عبر سوريا، قد يعتبر النظام السوري أيضاً أن دعمه من إيران وروسيا سيغير ميزان هذه الضربات.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة عرب نيوز السعودية يوم الخميس، "حددت طهران عدداً كبيراً من يهود الشتات في جميع أنحاء العالم للاغتيال في حالة نشوب حرب مع إسرائيل"، من غير الواضح مدى شرعية هذا التهديد، لكنه يأتي وسط تأكيدات إسرائيلية، حيث ذكر موقع إيلاف السعودي قبل أسبوعين، أن إسرائيل ستضرب أسلحة أرسلتها إيران إلى سوريا.

قد ترغب سوريا في الحصول على دعم روسيا الآن، وسوف تستخدم زيارة كوهين لأوكرانيا كوسيلة ضغط".

(م ش)