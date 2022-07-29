صحف عالمية: زيادة حدة التوتر الصيني الأميركي بخصوص تايوان والعراق إلى المزيد من الفوضى

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التوترات الصينية الأميركية والفوضى في العراق، إلى جانب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

الرئيس الصيني يحذر بايدن من رحلة نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس بايدن من العلاقات مع تايوان، حيث تضيف رحلة محتملة إلى الجزيرة من قبل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي توترات للعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.

في مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعتين يوم الخميس، تراوحت بين القادة مجموعة من القضايا المليئة بالاحتكاك، من الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وغيرها من النقاط الساخنة في العالم إلى الاقتصاد العالمي، وفقاً لروايات الاجتماع الصادرة عن السفارة الصينية في واشنطن ومسؤول كبير في إدارة بايدن.

ووصف البيان الصيني ذلك التبادل بأنه صريح، وقال إن الرئيسين دعا إلى التعاون. وقال البيت الأبيض إن الاجتماع يهدف إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، "وإدارة خلافاتنا والعمل معاً حيث تتماشى مصالحنا".

فيما يتعلق بتايوان، حث شي الولايات المتحدة على توخي الحذر في علاقاتها هناك والاهتمام بمصالح بكين بشأن ما تعتبره مسألة سيادة. وقال شي "أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها". ونقل البيان الصيني عن شي قوله لبايدن "من المأمول أن تكون الولايات المتحدة واضحة المعالم بشأن هذا الأمر".

ورفض البيت الأبيض التعليق بشكل خاص على تلك الملاحظة، على الرغم من أن المسؤول الكبير قال إن شي استخدم نفس الخطاب في الماضي.

أخبر بايدن شي أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال دون تغيير وتضمنت تحذيراً غير مباشر لبكين بشأن ضغوطها العسكرية والاقتصادية ضد تايوان. ونقل بيان للبيت الأبيض عن بايدن قوله: "تعارض الولايات المتحدة بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

لم يذكر بيان الصين ولا البيت الأبيض نانسي بيلوسي بالاسم، ورفض مسؤول الإدارة توضيح كيفية مناقشة الرحلة المحتملة لنانسي. وحذر المسؤولون الصينيون من أن زيارتها المحتملة ستتجاوز الخط الأحمر بشأن الدعم الأميركي للجزيرة وستؤدي إلى عواقب وخيمة على العلاقات. أعرب البيت الأبيض عن عدم ارتياحه لخطط بيلوسي".

قد تشق إيران طريقها في نهاية المطاف في صراع طويل الأمد على السلطة في العراق

قالت صحيفة غارديان البريطانية في تحليل لها "برلمان محاصر من قبل المتظاهرين، وبلد تائه بعد تسعة أشهر من الانتخابات، عداء بين الكتل المحلية ووكلاء إيران: بالنسبة للعديد من العراقيين، فإن الأزمة السياسية الأخيرة ليست بالأمر الجديد.

لكن بالنسبة للعديد من المراقبين، تبدو هذه المواجهة أكثر تعقيداً وطويلة الأمد على مدى أكثر من عقدين من الجهود المبذولة لتجذير دولة ديمقراطية في العراق. من المنطقة الكردية في الشمال إلى محافظة الأنبار في الغرب والمجتمعات الشيعية في الجنوب، يبدو أن هناك القليل من الأمل في أن تنبثق حكومة تسعى إلى تحقيق مصلحة وطنية جامعة.

بدلاً من ذلك، هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أنه بعد حملة استنزاف منهكة، ستشق إيران طريقها في نهاية المطاف، وتعزز سيطرتها على المناطق الرئيسة لدولة ضعيفة وتفرض شروطاً على نطاق غير مسبوق.

في أربيل، حيث تسببت الصواريخ التي أطلقها وكلاء إيران - مؤخراً ليلة الثلاثاء - في حدوث اضطرابات، ويغيّر القادة ببطء مواقفهم بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

دعم إقليم كردستان شبه المستقل كتلة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي يرغب في تقييد نفوذ إيران في البلاد. في صفقة ما بعد الانتخابات، كان الصدر يأمل في تشكيل حكومة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً جنباً إلى جنب مع الأحزاب السنية.

تضاءل اهتمام الولايات المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية في العراق إلى حد كبير خلال العام الأول لإدارة بايدن، مما دفع المسؤولين الكرد إلى التفكير في التحالف مع المصالح الإيرانية لتشكيل حكومة في بغداد أخيراً.

وقال مسؤول كردي كبير إن لطهران الأفضلية على واشنطن في العراق "هناك ثابت سيستمر في الصمود والتفوق على الولايات المتحدة".

وأمر الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات تشرين الأول الماضي، نوابه بالاستقالة من مناصبهم في الربيع، لكنه يظل الشخص الأكثر قدرة على تعبئة الشارع العراقي. وكان يوم الأربعاء بمثابة تذكير واضح بسلطاته، حيث رقص المئات من أنصاره وغنوا في البرلمان بعد اقتحام المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في بغداد.

وكان الصدر قد حشد أتباعه للاحتجاج على ترشيح جماعة متحالفة مع إيران للوزير السابق محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء. وعلى الرغم من عدم وجوده في البرلمان، يبدو أن رجل الدين المثير للجدل يصر على تسمية زعيم جديد".

معركة خيرسون لحظة حاسمة في حرب أوكرانيا

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن "المعركة حول خيرسون، المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا التي احتلتها القوات الروسية، ستكون هي اللحظة الحاسمة في الحرب التي تدخل الآن شهرها السادس.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، رغبته في استعادة السيطرة على خيرسون بحلول أيلول.

الميناء الحاسم على البحر الأسود له أهمية استراتيجية لكلا الجانبين. بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت المدينة هي الأولى التي سقطت في أيدي القوات الروسية بعد الغزو في 24 شباط، ولا تزال مفتاح طموحاته للسيطرة على جنوب أوكرانيا، لا سيما الموانئ على طول البحر الأسود وبحر آزوف، وربطها بشبه جزيرة القرم التي تم ضمها لروسيا منذ عام 2014.

في المقابل، أصبحت استعادة خيرسون أولوية ملحة بالنسبة لحكومة كييف. ولن تكون ضربة لبوتين إذا تم طرد القوات الروسية من المدينة فحسب، بل قد تجبره، ليس للمرة الأولى، على إعادة حساب أهدافه الاستراتيجية.

وعلى الرغم من الانتشار الضعيف للجيش الروسي في خيرسون، إلا أن التحديات التي تواجه أوكرانيا لتحقيق هذا الهدف، وأهمها أن نظام الصواريخ الأميركي متعدد الإطلاق "هيمارس" لن يكون كافيا وإنما يتطلب الأمر دوراً حاسماً لقوات المشاة أيضاً، وبعد معاناتهم (الأوكرانيون) من العديد من الضحايا خلال الأشهر الخمسة الماضية، يبدو من غير المحتمل شن هجوم واسع النطاق ضد المواقع الروسية في المدينة.

ولتقويض الإمدادات اللوجستية لقوات الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون، يحتاج الجيش الأوكراني إلى استهداف الجسور الرئيسة في المنطقة، الأمر الذي يبدو غير ممكن "لأنه إذا نجح الهجوم المضاد ضد القوات الروسية في خيرسون، فسوف يحتاج الأوكرانيون إلى تشغيل تلك الجسور بأنفسهم".

(م ش)