صحف عالمية: واشنطن وتل أبيب تتفقان على التصدي للأسلحة الإيرانية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى نية واشنطن وتل أبيب التصدي لإيران، والإشارات السعودية تجاه إيران والحوثيين.

'أميركا وإسرائيل تتصديان لتهديد الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية مع تقدم المحادثات'

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "سيتم تشكيل مجموعة عمل جديدة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تركز على التهديد المشترك للطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية".

واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات "لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتزايد للمركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب البيت الأبيض.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع ثنائي لوفدين أميركي وإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في وقت سابق، مثّل السفير جلعاد إردان مستشار الأمن القومي ومئير بن شبات ونائبه رؤوفين عازار الجانب الإسرائيلي، فيما مثّل الجانب الأميركي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمسؤولان في مجلس الأمن القومي باربرا ليف وبريت ماكغورك ومبعوث إيران روب مالي.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، التقى الطرفان "لمواصلة المشاورات الثنائية الوثيقة بين الحكومتين حول مجموعة من القضايا الإقليمية".

وجاء في البيان أن "المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين ناقشوا مخاوفهم الجادة بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة. وقامت الولايات المتحدة باطلاع إسرائيل على المحادثات في فيينا وشددت على اهتمامها القوي بالتشاور عن كثب مع إسرائيل بشأن القضية النووية في المستقبل، واتفق الطرفان على التهديد الكبير الذي يشكله السلوك العدواني لإيران في المنطقة، وشدد المسؤولون الأمريكيون على دعم الرئيس بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

'ولي العهد السعودي يوحي بأن السلام مع إيران والحوثيين لا يزال ممكنًا'

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء رؤيته للسياسة الخارجية للمملكة، مع الولايات المتحدة كشريك استراتيجي والعمل مع الحلفاء لإيجاد حلول "للسلوك السلبي" لإيران.

وفي مقابلة تلفزيونية لمدة 90 دقيقة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لرؤية 2030، المخطط الاجتماعي والاقتصادي الطموح للتنويع بعيدًا عن الاعتماد على النفط، خصص ولي العهد جزءًا كبيرًا من ملاحظاته لمكانة المملكة في العالم.

وقال إن الحكومة السعودية اتفقت مع إدارة بايدن في الولايات المتحدة بشأن معظم القضايا، وإنهما يعملان معًا لإيجاد أرضية مشتركة بشأن خلافاتهما.

وأضاف: "مثل كل عائلة، لا يتفق الإخوة بنسبة 100 في المائة في جميع القضايا والأمور، هذا مشابه عندما يتعلق الأمر بالحكومات".

ومع تغيّر الإدارات الأميركية علق ولي العهد "قد يزيد هامش الاختلاف أو ينقص، لكننا متفقون على 90 بالمئة من سياسة الرئيس بايدن ونأمل في تعزيزها بطريقة أو بأخرى".

وفيما يخص إيران قال ولي العهد إن إيران جارة و"نأمل أن تكون لدينا علاقة جيدة، نريدها أن تنمو وتزدهر، مشكلتنا مع التأثيرات السلبية مثل برنامجهم النووي، ودعمهم لوكلائهم الإقليميين وبرنامج الصواريخ الباليستية، نحن نعمل مع شركائنا لإيجاد حلول لهذه المشكلات".

وبخصوص الوضع في اليمن قال ولي العهد: "لا توجد دولة في العالم تقبل الميليشيات على حدودها، نأمل أن يجلس الحوثيون إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول تضمن الحقوق للجميع، بينما لا شك أن الحوثيين تربطهم علاقة وثيقة بالنظام الإيراني، فلا شك أن الحوثيين عرب في نهاية المطاف، ولا مفر من أن يعملوا مع إخوانهم لإنهاء ذلك نزاع".

'الكونغرس الأميركي يهدد بفرض قيود على المساعدات لأفغانستان باعتبارها وسيلة ضغط على طالبان'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بمواصلة المساعدات الخارجية لأفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية، لكن الكونغرس يهدد الآن بوقف المساعدة إذا سحق طالبان الحريات المكتسبة بشق الأنفس كجزء من الحكومة الأفغانية المستقبلية".

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز: "لا أعتقد تحت أي ظرف من الظروف أن مجلس الشيوخ الأميركي سيدعم المساعدة لأفغانستان، لا سيما في إطار برنامج البنك الدولي، إلا إذا اتخذت طالبان دورًا فيما يخص تقدم المجتمع المدني وحقوق المرأة".

وفي حديثه في جلسة استماع عامة للمبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أضاف أن الكونغرس لن "ينحني على الأرجح بشأن هذه النقطة".

وأيد كل من كريس كونز، الذي يرأس لجنة الإنفاق على المساعدات الخارجية، وجيمس ريش، أكبر جمهوري في اللجنة، دعوات مينينديز لاستخدام المساعدات الأميركية كوسيلة ضغط على طالبان.

وقال كونز لخليل زاد: "إنني قلق بشأن قدرتنا على التنفيذ الناجح لما كان لمدة 20 عامًا من برامج المساعدة القوية لدعم تنمية أفغانستان والشعب الأفغاني".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن ستعمل مع الكونغرس لإطلاق ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات المدنية لأفغانستان التي تعهدت بها الولايات المتحدة في مؤتمر للمانحين في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال ريش: "سيكون من الأفضل لنا الاحتفاظ بـ 300 مليون دولار لدينا الآن حتى نرى الاتجاه الذي تسير فيه الأمور"، مشيرًا إلى احتمالية أن تمارس طالبان سيطرة أكبر على أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة.

(م ش)