صحف عالمية: واشنطن وطهران تبحثان كيفية تجاوز عقدة العقوبات وقلق أفغاني من الانسحاب الأمريكي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الجمعة، إلى المحاولات الأمريكية والإيرانية لفك عقدة العقوبات، بالإضافة إلى المخاوف التي تنتاب الأفغان بعد قرار بايدن الأخير الانسحاب من بلادهم بحلول شهر ايلول.

’المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون يبحثون عن طرق لفك عقدة العقوبات’

وبخصوص العلاقة بين واشنطن وطهران، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "يبحث المفاوضون عن الولايات المتحدة وإيران، الذين يعملون على إحياء اتفاق دولي يهدف إلى تقييد طموحات طهران النووية، عن طرق لفك عقدة العقوبات الأمريكية المتشابكة مقابل عودة طهران إلى القيود المفروضة على أنشطتها النووية.

بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الاتفاقية عام 2018، أعادت واشنطن فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق وفرضت مجموعة من العقوبات الجديدة. بعضها مرتبط ببرنامج إيران النووي، ويستهدف البعض الآخر الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والإرهاب، وكذلك عمل طهران في مجال الصواريخ الباليستية.

ردًّا على ذلك، بدأت إيران بالتراجع عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم والأنشطة الأخرى التي كانت جزءًا من اتفاق 2015، المعروف رسميًّا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويحاول الدبلوماسيون رسم مسار نحو رفع العقوبات التي أضرت بالاقتصاد الإيراني بخطوات متناسبة من الجانب الإيراني.

أكد مسؤولون إيرانيون أنهم يريدون إزالة جميع العقوبات التي كانت قائمة في عهد ترامب قبل أن تعود إلى الامتثال للاتفاق النووي.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي في مقابلة الأسبوع الماضي: "يجب رفع أي شيء فرضته إدارة ترامب" قبل أن تقدم إيران أي تنازلات.

وذكر دبلوماسيون غربيون كبار أنه مع بدء المحادثات هذا الأسبوع يبدو أن ايران بدأت تتخذ موقفًا أكثر مرونة.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن المحادثات ستستمر يومًا آخر على الأقل وحتى الأسبوع المقبل، إذا سارت على ما يرام.

ويقول الخبراء إن إيران لن تكون قادرة على إنتاج سوى كمية صغيرة من اليورانيوم بنسبة 60٪ على المدى القصير، إلا أن ذلك يقربها أكثر من أي وقت مضى من نسبة 90٪.

’خروج الولايات المتحدة من أفغانستان قبل إحلال السلام يثير القلق على الأرض’

وفي الشأن الأفغاني، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: "يأتي قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان قبل إحلال السلام في البلاد، حيث يتعرض المدنيون للقتل بسبب الحرب المستمرة بمعدل ينذر بالخطر، كما أن احتمالات التوصل إلى صفقة بين الأطراف المتحاربة في البلاد قاتمة.

وأعلن الرئيس جو بايدن رسميًّا يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها من الدولة الجبلية التي مزقتها الحرب بعد ما يقرب من 20 عامًا بحلول 11 سبتمبر، منهية أطول حرب أمريكية.

ويضيف إعلان الانسحاب ضغوطًا على الحكومة الأفغانية، وبدرجة أقل على مقاتلي طالبان الذين يحاربونها، للتوصل إلى اتفاق سلام قابل للتطبيق.

لكن على الأرض في أفغانستان، يبدو أن البلاد تنزلق أكثر في الحرب، وقد تم تأجيل محادثات السلام في اسطنبول المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.

ونقلت قناة "تولو نيوز" عن رئيس البرلمان الأفغاني مير رحمن رحماني قوله إن "انسحاب هذه القوات هو رغبة الشعب الأفغاني، لكن في الوقت الحالي، لم يتم تهيئة الظروف لتحقيق ذلك، هناك احتمال عودة الحرب الأهلية، وهذا سيحول أفغانستان إلى مركز للإرهاب الدولي".

الأفغان يائسون من أجل السلام، لكنهم قلقون من أن الصراع المعقد في البلاد يمكن أن يتفاقم، سواء غادرت الولايات المتحدة أم لا.

وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت البلاد أكثر خطورة، ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر يوم الأربعاء، قُتل أو جُرح 1783 مدنيًّا أفغانيًّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، بزيادة 29 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. منذ بدء محادثات السلام بين الأفغان قبل ستة أشهر، ارتفع عدد الضحايا المدنيين بنسبة 38 في المئة، وفقًا للأمم المتحدة.

وقالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز، في بيان أصدرته في 14 أبريل / نيسان: "عدد المدنيين الأفغان الذين قُتلوا وشوهوا، وخاصة النساء والأطفال، مقلق للغاية".

’طلقة أمريكية تحذيرية على معطلي الحل في لبنان’

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أصدر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، تحذيرًا ضد "أولئك الذين يواصلون عرقلة التقدم في أجندة الإصلاح".

وقال إنهم "يعرضون علاقتهم بالولايات المتحدة وشركائنا للخطر وينفتحون على الإجراءات العقابية"، مضيفًا: "أولئك الذين يسهّلون التقدم يمكن أن يتأكدوا من دعمنا القوي"، وجاء تصريح هيل بعد اجتماعه الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأدت الخلافات السياسية إلى فشل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة إنقاذ من مختصين غير حزبيين لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

ويعترض فريق الرئيس عون وأنصاره على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. يطالب عون وفريقه السياسي، ممثلين بالتيار الوطني الحر، بصلاحية تسمية وزراء مسيحيين في الحكومة والحصول على تصويت معطل، وحزب الله، الذي يدعم حكومة تكنو سياسية، يؤيد بعض هذه المطالب.

(م ش)