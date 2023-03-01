صحف عالمية: واشنطن تؤكد التزامها بدعم شركائها في المعركة ضد داعش

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء التزام الولايات المتحدة بدعم شركائها في الحرب ضد داعش وسعي فرنسي إلى توسيع نفوذها في أفريقيا.

مسؤولون: الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالشركاء الإقليميين في المعركة ضد داعش

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " لا تزال الحكومة الأميركية ملتزمة بهزيمة داعش وأيديولوجيتها في العراق وسوريا والشرق الأوسط الأوسع وجميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الجماعة المتطرفة لم تعد تسيطر على أي أرض، وفقاً لقادة الجيش والدفاع.

اللواء ماثيو ماكفارلين، قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، التي تدعم جهود القوات المتحالفة لهزيمة داعش، ودانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع، قدما يوم الثلاثاء تفاصيل عن الجيش الأميركي واستراتيجياته لمواجهة التهديد من الجماعة المتطرفة، جنبا إلى جنب مع الحلفاء في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم.

وقالوا إن حكومة الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم شركائها الإقليميين في المعركة ضد داعش في العراق وسوريا.

وقال ماكفارلين إن الجماعة مستمرة كإيديولوجية وتطلعات المتطرفين الذين لا يزالون يمثلون تهديداً إرهابياً للمنطقة.

وأضاف أن دور الجيش الأميركي في العراق غير قتالي بطبيعته، حيث توفر القوات التدريب والدعم ليتمكن الجيش العراقي من مواجهة عناصر داعش بشكل فعال في أراضيه".

إيمانويل ماكرون في جولة أفريقية حيث تسعى فرنسا لإعادة تحديد دورها

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معركة شاقة في رحلته القادمة إلى إفريقيا لتوسيع نفوذه هناك، حيث تقاوم القارة بشكل متزايد القوى الاستعمارية التي كانت تلعب دوراً في شؤونها.

ومن المقرر أن يزور ماكرون الغابون وأنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من يوم الأربعاء في ما ستكون رحلته الثامنة عشرة إلى إفريقيا منذ توليه منصبه في عام 2017 مع وعد بنهج "شراكة بين أنداد" جديد للقارة.

ثبت أن تحقيق هذا الهدف أمر صعب بالنسبة لماكرون، الذي جادل ذات مرة بأنه يمكن أن يساعد في طي الصفحة كأول رئيس لفرنسا ولد بعد استقلال مستعمراتها السابقة. ومع ذلك، فبالإضافة إلى التوترات المستمرة بين فرنسا ودول مجال نفوذها السابق، تواجه باريس منافسة من خصمين جديدين الصين وروسيا، وهو اتجاه اشتد فقط منذ حرب أوكرانيا.

لاحظ أنطوان غلاسر، المراقب منذ فترة طويلة لفرنسا وإفريقيا، كيف جاءت رحلة ماكرون في الوقت الذي تغير فيه فرنسا استراتيجيتها بعد انتهاء عملية برخان التي استمرت لعقد من الزمان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل.

وقال: "ماكرون ذاهب إلى إفريقيا هذه المرة في موقف ضعف. النفوذ الروسي في القارة آخذ في الازدياد، وفرنسا في موقف دفاعي بعد نهاية برخان وتفقد الشركات الفرنسية حصتها في السوق".

في خطاب ألقاه يوم الإثنين في قصر الإليزيه، اعترف ماكرون بأن فرنسا كانت في "فترة انتقالية" حيث عملت على بناء علاقات أكثر توازناً مع الدول الأفريقية التي تشمل المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وليس الأمن فقط. وقال: "نحن نهدف إلى سياسات أوضح وأكثر قابلية للقراءة".

كما أكد الرئيس أن الجيش الفرنسي سيتبنى صورة أقل مما كان عليه خلال عملية برخان، التي ضمت في ذروتها حوالي 5000 جندي قبل أن تنتهي في أواخر العام الماضي. ستعمل القوات الفرنسية في إفريقيا بشكل أكبر في الأدوار الداعمة للتدريب أو الاستخبارات، والمشاورات جارية مع مختلف البلدان.

في حين أنه لن يتم إغلاق أي من القواعد العسكرية الفرنسية الست في إفريقيا، إلا أنها ستتطور بشكل كبير. وقال ماكرون: "هذه إعادة تنظيم عسكرية وليست انسحاباً، لذا لن تغلق القواعد بل ستتحول إلى أكاديميات تدريب أو تدار بشكل مشترك. سيكون هناك عدد أقل من الجنود الفرنسيين".

قال مسؤول في قصر الإليزيه إن الرحلة إلى أربع دول أفريقية لم يزرها ماكرون من قبل تظهر كيف أرادت فرنسا أن تكون شريكاً لا علاقة لها بالأمن، مثل مكافحة تغير المناخ.

وقال المسؤول "الموضوع العسكري طغى على كل شيء قمنا به في إفريقيا خلال عملية برخان، سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً. يجب أن نغير هذا لأن الوضع السياسي في إفريقيا اليوم مختلف. خاصة بين الشباب الذين يرفضون جميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي".

لكن التحول وضع فرنسا في موقف ضعيف وسط تصاعد المشاعر المعادية للفرنسيين في القارة، والتي أوقدها النفوذ الروسي المتزايد. وانسحبت القوات الفرنسية من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى العام الماضي ومن بوركينا فاسو هذا الشهر عندما أمرتها الحكومة هناك بالمغادرة. قام مرتزقة روس من مجموعة فاغنر بملء الفراغ، وتولوا أدواراً أمنية بناءً على طلب بانغي وباماكو".

(م ش)