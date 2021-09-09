صحف عالمية: واشنطن تطلق قوة عمل جديدة في الشرق الأوسط والقاضيات الأفغانيات خائفات من القتل

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى إطلاق واشنطن لقوة بحرية جديدة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مخاوف القاضيات في أفغانستان من خطر القتل على يد طالبان.

الولايات المتحدة تطلق فرقة عمل لطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط

وبخصوص التوتر بين واشنطن وطهران قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية إنه سيطلق قوة عمل جديدة تضم طائرات بدون طيار محمولة جوًّا وعبر البحر وتحت الماء بعد سنوات من الهجمات البحرية المرتبطة بالتوترات المستمرة مع إيران".

ورفض مسؤولو البحرية تحديد الأنظمة التي سيقدمونها من البحرين. ومع ذلك، فقد وعدوا بأن الأشهر المقبلة ستشهد توسيع قدرات الطائرات بدون طيار عبر منطقة من نقاط الاختناق الحاسمة لكل من إمدادات الطاقة العالمية والشحن في جميع أنحاء العالم.

وقال براد كوبر، الذي يقود الأسطول الخامس: "نريد وضع المزيد من الأنظمة في المجال البحري فوق البحر وتحته".

ويشمل الأسطول الخامس مضيق هرمز، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20 في المئة من جميع النفط. كما تمتد حتى البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، والممر المائي في مصر الذي يربط الشرق الأوسط بالبحر الأبيض المتوسط، ومضيق باب المندب قبالة اليمن.

أكثر من 200 قاضية أفغانية معرضات لخطر "القتل على يد طالبان"

وفي الشأن الأفغاني، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها: "حذر نشطاء من أن أكثر من 200 قاضية في أفغانستان معرضات لخطر القتل على يد طالبان".

ويأتي ذلك بعد أن أفرجت طالبان عن آلاف السجناء، بمن فيهم إرهابيون وكبار نشطاء القاعدة.

وقال نشطاء لصحيفة الإندبندنت إن القاضيات المسؤولات عن إرسال العديد من المجرمين المفرج عنهم حديثًا إلى السجن خائفات على سلامتهن الآن حيث أصبح السجناء أحرارًا.

وقالت القاضية ريحانة عطاي، المختبئة حاليًّا في أفغانستان، إنها تشعر بالذعر من أن طالبان أو السجناء المفرج عنهم مؤخرًا سيقتلونها إذا عثروا عليها.

وقالت ريحانة عطاي لصحيفة الإندبندنت: "لا أعرف كيف سمعوا عني. إذا وجدتني طالبان، فقد تقتلني. أشعر بالخوف الشديد. طالبان في كل مكان. في بعض الأحيان يأتون إلى الجيران ويسألون عن القضاة أو غيرهن من المسؤولين الحكوميين مثل أفراد الجيش أو الصحفيات".

بلينكن: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قد لا تكون فعالة بعد الآن

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "تقول إيران إن موقف الوكالة غير المجدي قد يعيق المحادثات النووية، بعد تقرير يقول إن طهران تواصل تخزين اليورانيوم وعرقلة تحقيقاتها في الأنشطة النووية السابقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي، في أعقاب تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهم طهران بعرقلة تحقيق في أنشطتها النووية السابقة.

وقال بلينكن بعد أن قال هو ونظيره الألماني: "لن أحدد موعدًا لها، لكننا نقترب من النقطة التي لا تؤدي عندها العودة الصارمة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة إلى إعادة إنتاج الفوائد التي حققتها تلك الاتفاقية".

(م ش)