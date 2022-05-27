صحف عالمية: واشنطن تتجهز لمواجهة الصين والاتفاق النووي مع إيران أصبح بعيد المنال

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، سعي واشنطن لكبح الصين وتراجع الآمال بخصوص إحياء الاتفاق النووي مع طهران، إلى جانب الخطط الأوروبية لمواجهة قطع روسيا الغاز عنها.

بلينكن: الولايات المتحدة ستعتمد على التحالفات والتجارة والاستثمار لمواجهة الصين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال كبير الدبلوماسيين في البلاد يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستعزز الاستثمار المحلي وتقوي التعاون مع الشركاء الأجانب، وتقدم رؤية لنظام دولي شامل وشفاف يتعارض مع نهج الصين.

وفي خطاب ألقاه في جامعة جورج واشنطن عرض سياسة إدارة بايدن تجاه الصين، قال وزير الخارجية الأميركي، إنه حتى في الوقت الذي تشن فيه روسيا حرباً في أوكرانيا، فإن الصين تشكل "أخطر تحدّ طويل الأمد للنظام الدولي".

وقال بلينكن: "الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي. رؤية بكين ستبعدنا عن القيم العالمية التي حافظت على قدر كبير من تقدم العالم على مدار الـ 75 عاماً الماضية".

وأضاف إن "استراتيجية الولايات المتحدة يمكن وصفها بثلاث كلمات: الاستثمار والاصطفاف والتنافس".

وقال إن إدارة بايدن كانت تستثمر في البحث والبنية التحتية المحلية والتعليم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تعد من بين أفضل الدول في البحث والتطوير بينما صعدت الصين نحو القمة.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تحاول تعزيز تحالفاتها الأمنية وشراكاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مستشهداً بتشكيل مجموعة الدول الرباعية - أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة - وهي شراكة متجددة مع الرابطة لدول جنوب شرق آسيا، وشراكة أمنية جديدة مع أستراليا والمملكة المتحدة.

وقال "نحن لا نسعى لتغيير النظام السياسي في الصين. مهمتنا هي أن نثبت مرة أخرى أن الديمقراطية يمكنها مواجهة التحديات الملحة، وخلق الفرص، وتعزيز الكرامة الإنسانية. إن المستقبل ملك لأولئك الذين يؤمنون بالحرية، وإن جميع البلدان ستكون حرة في رسم مساراتها الخاصة دون إكراه".

كيف تحولت المحادثات النووية الإيرانية من "قريبة جداً" إلى "بعيدة"؟

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تحليل لها "على الرغم من كل الحماس الذي أبدته إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الجانبين تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.

قبل بضعة أشهر فقط أعلن المفاوضون الأوروبيون بحماس أنه سيتم التوقيع على اتفاق في غضون أسابيع.

وجاء التقييم الأكثر تفاؤلاً من جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الذي قال أمام جلسة لمنتدى الدوحة في آذار إن إيران "قريبة جداً" من توقيع اتفاق من شأنه أن يحد من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الصارمة.

وبعد التفكير، تبيّن أن هذا كان علامة فارقة في عملية التفاوض. منذ ذلك الحين، انهارت المحادثات بمعدل ينذر بالخطر - لدرجة أن المسؤولين الأميركيين الآن متشائمون علانية بشأن إحياء اتفاقية عام 2015 التي تم الاتفاق عليها في الأصل بين إدارة أوباما وطهران.

وانعكست الحالة الخطرة للمحادثات في التعليقات التي أدلى بها المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، أمام الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع، والذي أقر بأن احتمالات الفشل تفوق احتمالات النجاح.

وفي أول شهادة علنية له أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وصف مالي مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بأنها "هشة". وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإن الوقت المستغرق لإيران لتحقيق قدرة الوصول الى السلاح النووي أصبح الآن "قصيراً ولا تتجاوز الأسابيع".

وحتى الآن، شاركت إدارة بايدن في ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا لإحياء تلك الصفقة، والتي تهدف إلى الحد من الأنشطة النووية لطهران ومنعها من تطوير السلاح النووي.

لكن في الأسابيع الأخيرة، ظهر عدد من العقبات المهمة التي أدت بشكل أساسي إلى نسف المحادثات.

أول مؤشر على أن كل شيء لم يكن يسير بسلاسة جاء مع مطالبة إيران في اللحظة الأخيرة بأن تزيل الولايات المتحدة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية. في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات شارفت على الانتهاء في آذار، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن رفع العقوبات الأميركية عن الحرس الثوري الإيراني أصبح أحد المطالب الرئيسة لإيران.

وتعطل التقدم أكثر بعد مطالبة روسيا، أحد الموقعين الأصليين على اتفاق 2015، بأن أي اتفاقية تم إحياؤها يجب أن تضمن السماح لموسكو بمواصلة التجارة مع طهران، ولن تخضع للعقوبات المفروضة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت مشاركة روسيا في المحادثات تعقيداً بسبب الكشف عن أن موسكو وطهران تتعاونان في الجهود المبذولة للتهرب من العقوبات.

وردت واشنطن الآن بفرض عقوبات على ما تصفه بشبكة تهريب النفط وغسيل الأموال المدعومة من روسيا لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عند إعلانها الإجراءات يوم الأربعاء، أن الشبكة يقودها شخصيات حالية وسابقة في فيلق القدس، و"مدعومة من مستويات رفيعة في حكومة الاتحاد الروسي".

أوروبا تخطط لخطر قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز هذا العام

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن أوروبا تعمل على تطوير خطط طوارئ في حالة حدوث انهيار كامل في واردات الغاز الروسي، حيث حذرت من أن أي دولة معرضة لخطر قطعها من قبل موسكو.

وستشمل الخطط التي تضعها المفوضية الأوروبية تدابير لتقنين إمدادات الغاز المرسلة إلى الصناعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المقترحات.

وقطعت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة الغاز بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا لرفضها الامتثال لقرار الكرملين بدفع فواتيرها بالروبل بدلاً من اليورو أو الدولار.

وقالت شركات الطاقة من العديد من مستهلكي الغاز الكبار، مثل إيطاليا وألمانيا، إنها ستلتزم بالمرسوم الروسي، الذي تم تعديله بحيث لا يشارك البنك المركزي الروسي المعتمد بشكل مباشر في تحويل المدفوعات التي تتم باليورو أو الدولار إلى روبل.

كشفت المفوضية الأسبوع الماضي عن خطة بقيمة 210 مليار يورو لإبعاد أوروبا عن الطاقة الروسية بحلول عام 2027، بما في ذلك أهداف لخفض استخدام الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

ويعتبر التخلص من الغاز الروسي مهمة ضخمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يحصل قبل الحرب مع أوكرانيا على 40 في المائة من إمدادات الغاز من روسيا. وقالت اللجنة إن هذا انخفض الآن إلى حوالي 26 في المائة".

(م ش)