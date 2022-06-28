صحف عالمية: واشنطن تستهدف قيادياً مرتبطاً بتنظيم القاعدة في إدلب وحرب الطاقة تستعر بين روسيا والغرب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مقتل أحدة قادة المرتزقة المرتبطين بتنظيم القاعدة في إدلب السورية، بالإضافة إلى تبعات أزمة الطاقة العالمية.

الولايات المتحدة تعلن مقتل أحد قادة المرتزقة المرتبطين بتنظيم القاعدة في سوريا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية في سوريا، يوم الإثنين، أسفرت عن مقتل زعيم متشدد مشتبه به مرتبط بالقاعدة".

وأضافت "استهدف الهجوم الذي نفذ في محافظة إدلب السورية (أبو حمزة اليمني) الذي قالت القيادة المركزية الأميركية إنه قيادي بارز في (تنظيم حراس الدين) ومرتبط بالقاعدة".

وأوضحت "قتل المسلح المشتبه به، الذي كان يركب دراجة نارية بمفرده عندما تم استهدافه، بصاروخين من طراز "Hellfire" تم إطلاقهما من طائرة بدون طيار"، وفقاً لمسؤول عسكري أميركي.

وقالت القيادة المركزية في بيان "إن المتشددين المتحالفين مع القاعدة يستخدمون سوريا كملاذ للعمل مع الجماعات المتشابهة في التفكير والتخطيط لعمليات خارج البلاد".

وقال المتحدث باسم القيادة الكولونيل جو بوتشينو: "ستواصل القيادة المركزية الأميركية استهداف أعضاء القاعدة والجماعات التابعة لها والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تنوي إلحاق الأذى بالوطن الأميركي".

وقال مسؤولون أميركيون إنه مع سحب الولايات المتحدة لقواتها وقدراتها من الشرق الأوسط، تظل "القاعدة" وبعض فروعها تشكل التهديد الأبرز للوطن الأميركي. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا، هذا الشهر إن "تنظيم القاعدة" بدأ في إعادة تشكيل نفسه داخل أفغانستان.

يمكن أن تكون الولايات المتحدة هي الرابح الحقيقي في حروب الطاقة

وبخصوص أزمة الطاقة العالمية، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تحليل لها: "لقد قدمت أزمات النفطية الكبيرة في سبعينيات القرن الماضي السياسيين الغربيين درساً واقعياً حول قوة قوى الطاقة العظمى في العالم. بعد خمسين عامًا، يتم تعلم هذا الدرس مرة أخرى".

تقاوم روسيا العقوبات الغربية من خلال تقييد إمدادات الغاز إلى أوروبا. يتسبب احتمال حدوث قطع كامل للغاز الروسي في حالة من الذعر في أوروبا، حيث تفكر ألمانيا والاقتصادات الكبرى الأخرى في تقنين الطاقة هذا الشتاء. في هذه الأثناء، كان على جو بايدن - القلق من ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي - أن ينسى خطاب حملته حول معاملة المملكة العربية السعودية على أنها منبوذة. يتوجه الرئيس الأميركي إلى الرياض الشهر المقبل لمناشدة السعوديين لضخ المزيد من النفط.

لكن إذا نظرنا إلى ما وراء العناوين الرئيسة المباشرة، فإن الجغرافيا السياسية للطاقة أكثر تعقيداً. لروسيا يد قوية على المدى القصير، لكن موقفها سيتدهور بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة. أميركا لديها مشكلة كبيرة على المدى القصير لكنها في وضع قوي على المدى الطويل.

يعاني الاتحاد الأوروبي من مشاكل كبيرة على المدى القصير والمتوسط. على الرغم من الحديث الشجاع عن التنويع وإزالة الكربون، لا يزال الأوروبيون بعيدين عن إيجاد استراتيجية طاقة جديدة قابلة للتطبيق.

من الواضح أن الهدف الروسي هو هندسة أزمة اقتصادية في أوروبا هذا الشتاء، وبالتالي إضعاف دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وأمام الأوروبيين عدة أشهر قبل الشتاء، للاستعداد للضغط الروسي القادم. ولكن حتى لو نجحت تكتيكات الضغط التي تتبعها موسكو على المدى القصير، فإن بوتين على المدى الطويل يدمر إحدى الركائز الأساسية للقوة الروسية.

لقد تعلمت أوروبا الآن درساً مريراً حول مخاطر الاعتماد على الطاقة على روسيا وهي مصممة على ألا تكون معرضة للخطر مرة أخرى. يقول أحد كبار المسؤولين الألمان: "قبل الحرب، كانت روسيا تتطلع إلى 30 عاماً أخرى من عائدات النفط والغاز المضمونة. الآن هم ينظرون إلى ثلاثة أعوام فقط".

حتى على المدى القصير، يعد قطع صادرات الغاز من أوروبا لعبة خطيرة بالنسبة لروسيا. ما يقرب من مليار يورو في اليوم لا يزال يتدفق إلى خزائن روسيا، بشكل أساسي من أوروبا. إذا ضحى بوتين بهذه الإيرادات، فإن قدرته على شن الحرب سوف تتضاءل بسرعة.

يمكن لروسيا أن تجد أسواقاً بديلة لنفطها بسهولة نسبياً - شاهد الحماس الذي تعمل به الهند والصين على زيادة وارداتها من نفطها المخفض. لكن يتم تصدير غازها عبر خطوط الأنابيب وتتجه خطوط الأنابيب الرئيسة نحو أوروبا. سيستغرق بناء منشآت جديدة في الصين سنوات، لذلك قد تواجه روسيا قريباً أحد الأصول التي تقطعت بها السبل.

يمكن رؤية جدية الجهود الأوروبية لتحرير أنفسهم من الاعتماد على الطاقة الروسية في جداول سفر قادتها. أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، كانت للتو في إسرائيل ومصر، لتوقع صفقة غاز جديدة. زار المستشار الألماني أولاف شولتس السنغال مؤخراً وألقى بثقله وراء تطوير حقل غاز جديد هناك.

ومع ذلك، لا يزال هناك سؤال كبير حول مدى السرعة والسلاسة التي يمكن أن تحل بها أوروبا أزمة الطاقة مع روسيا. على النقيض من ذلك، فإن أميركا في وضع مريح أكثر على المدى الطويل. وفقاً لدان يرغين، وهو محلل الطاقة البارز، فقد حلت أميركا مكان روسيا كأكبر مصدر للطاقة في العالم.

تعتبر أسعار الطاقة المرتفعة بمثابة ألم للمستهلكين الأميركيين، لكنها نعمة لصناعة الوقود الصخري في الولايات المتحدة. أحد الدروس المستفادة من حرب أوكرانيا هو أنه من الخطر أن يعتمد بلد ما على خصم جيوسياسي للحصول على طاقته. أميركا الآن مصدر صافٍ كبير للطاقة".

هل يعود نتنياهو إلى السلطة؟

وقالت صحيفة تلغراف البريطانية: "بعد عام من مغادرته سدة الحكم في البلاد، بدأ نتنياهو في تصدير صورة للناخبين في إسرائيل تشير إلى أنه الترياق الذي من شأنه أن يعالج الموقف السياسي المنقسم على نفسه منذ سنوات، وأنه رجل السياسة الوحيد الذي لديه القدرة على الإطاحة بالتيار المعادي له وتشكيل حكومية يمينية تتمتع بقدر كبير من الاستقرار".

وقال نتنياهو: "حدث خطب ما هنا اليوم رسم الابتسامة على وجوه الناس بعد أن تخلصوا من أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"، في التصريحات التي أدلى بها عقب إعلان انهيار الائتلاف الحاكم، مضيفاً أن "هذه الحكومة استسلمت للإرهاب والابتزاز، وفقدت السيطرة على المدن الإسرائيلية. وبدأت البلاد تُسحب من تحت أقدامنا على يدها، مما أدى إلى فقدان الإحساس بالأمان الشخصي، وهو أمر يغضب الجميع بالطبع".

وربما تتوفر في المشهد السياسي الحالي في إسرائيل بعض العوامل التي قد تعبد الطريق أمام عودة نتنياهو إلى الحكم، إذ يرى مؤيدوه أن في عودته إنهاء للفوضى التي استمرت لعام كامل شهد صراعات سياسية، وتنازلات غير مألوفة للشعب الإسرائيلي قدمها رئيس الوزراء بينيت نفتالي.

وبعد التكليف بتشكيل الحكومة بأغلبية متواضعة، وضع نفتالي في ائتلافه الحاكم عدداً كبيراً من عرب إسرائيل، مما يجعلها الحكومة الإسرائيلية التي احتوت على أكبر عدد من العرب في تاريخ الدولة اليهودية. كما ضمن التحالف أعضاء من أحزاب اليسار والوسط رغم انتمائه إلى حزب يامينا اليميني المتشدد.

ورغم الحماس بين أنصار حزب الليكود اليميني المتشدد، ترجح استطلاعات الرأي أن انتخابات تشرين الثاني المقبل ما هي إلا محاولة لإحداث انفراجة في الأزمة السياسية الحالية والعودة بالمشهد السياسي إلى الأمان بعيداً عن الطريق المسدود الذي وُصل إليه في إسرائيل. وترجح تلك الاستطلاعات أيضاً أن الانتخابات الخامسة المقبلة لن تشكل فارقاً كبيراً عما خلفته الجولات الأربعة السابقة من الانتخابات التي أُجريت في السنوات الثلاث الماضية.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضاً إمكانية تقدم حزب الليكود وتحوله مرة أخرى إلى الحزب الرئيسي، وترجح أيضاً أنه قد يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تحتاج إلى الفوز بـ 61 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.

ومن المنتظر أن يحل نفتالي الائتلاف الحاكم الإسرائيلي ويعلن استقالاته ليتولى يائير لابيد رئاسة حكومة تسيير أعمال إسرائيلية حتى تتحدد ملامح المشهد السياسي في البلاد بعد الانتخابات".

(م ش)