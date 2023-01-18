صحف عالمية: واشنطن تشترط تحسين أنقرة لحقوق الانسان مقابل طائراتها

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء اشتراط بوب مينينديز تحسين أنقرة لحقوق الانسان، والتصرف كحليف، حتى يقبل بيعها لطائرات F-16، وتدهور وضع النساء في افغانستان في ظل حكم طالبان.

رسالة أميركية إلى تركيا: الطائرات المقاتلة تعتمد على حقوق الإنسان

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحليل لها" وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، واشنطن يوم الثلاثاء، وذلك للقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأربعاء.

تركيا عضو في الناتو، لكنها تمنع أيضاً توسيع الحلف، وهي تزود أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومواد أخرى، لكنها أيضاً حليف لموسكو ولا تفرض عقوبات دولية على روسيا. وتريد شراء طائرات مقاتلة أميركية من طراز F-16، لكنها تهدد بغزو سوريا لطرد الكرد، الذين هم حلفاء للولايات المتحدة، من مساحة واسعة وعميقة من الأراضي على طول حدودها مع سوريا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملته الانتخابية إنه يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه ديكتاتور مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلاده، وأنه ليس صديقاً وحليفاً حقيقياً بسبب شرائه S - 400 من روسيا. وافق بايدن على لقاء أردوغان بعد شهور فقط من توليه منصبه.

كما أن لتركيا علاقات وثيقة مع إيران، ويضاف إلى ذلك ما يعتبره الأوروبيون استفزازاً بإرسال سفن حفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​التي تعتبرها اليونان وقبرص جزءاً من منطقتهما الاقتصادية الخالصة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت تركيا أيضاً محادثات بشأن تجديد العلاقات مع دمشق - وهي خطوة تعارضها واشنطن لكن موسكو وطهران تدعمها.

وتم استبعاد تركيا من برنامج تطويرالمقاتلة الشبح F-35 كعقوبة لشرائها S-400 من روسيا. وبذلك خسرت مليارات الدولارات من الدخل وكذلك فرصة لتحديث سلاحها الجوي.

وهي تسعى الآن لشراء 40 مقاتلة متطورة من طراز F-16 و 80 مجموعة لتحديث الطائرات التي تمتلكها بالفعل، وهي صفقة تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن بايدن طلب رسمياً من الكونغرس الموافقة على الصفقة، وفقًا لما يقتضيه القانون، ولكن وصل رد عنيف في اليوم التالي.

وقال روبرت مينينديز، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن أردوغان يواصل "تقويض القانون الدولي، وتجاهل حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، والانخراط في سلوك مقلق ومزعزع للاستقرار في تركيا وضد حلفاء الناتو المجاورين"، وأضاف: "حتى يكف أردوغان عن تهديداته، ويحسن سجله الحقوقي في الداخل - بما في ذلك إطلاق سراح الصحفيين والمعارضة السياسية - ويبدأ في التصرف كحليف موثوق به، لن أوافق على هذا البيع".

لدحض هذه الاتهامات، تعتمد تركيا على مساهمتها في جهود الناتو لوقف روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال دورياتها الجوية في البحر الأسود ورفضها السماح للسفن الحربية الروسية بالمرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل، فضلاً عن نجاحها في التوسط في اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا للسماح بشحن المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول الشرق الأوسط، وهو ما أثار ثناء واشنطن لأنقرة، لكنها ذكّرتها أيضاً بأن تجارة تركيا مع روسيا ارتفعت بنسبة عشرات في المائة منذ بدء الحرب.

قال بايدن في حزيران إنه لن يشترط بيع مقاتلات F-16 لتركيا بموافقة الأخيرة على السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو.

ولكن مع مرور الوقت وقرب قمة الناتو في تموز، يحتاج بايدن إلى موافقة تركيا، حتى لو كان ذلك فقط لجني إنجاز دبلوماسي مهم آخر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وإذا لم تتم الموافقة على البيع، فقد يجد نفسه غير قادر على لعب هذه البطاقة.

يتفهم أردوغان جيداً الضغط الذي تتعرض له الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستخدمها لتقديم مطالب أخرى تتعلق بشكل أساسي بحربه على الكرد وإنهاء الدعم الأميركي لهم".

مقتل المشرعة الأفغانية السابقة يسلط الضوء على محنة النساء تحت حكم طالبان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " صدم مقتل نائبة سابقة في منزلها، الأفغان ولفت الانتباه إلى نقص الحماية للنساء في البلاد حيث تستمر طالبان في فرض قيود صارمة على حقوقهن.

كانت مرسل نبي زاده، التي قُتلت بالرصاص في منزلها في الساعات الأولى من يوم الأحد على يد "أفراد مسلحين مجهولين"، واحدة من عدد قليل من أعضاء البرلمان اللائي بقين في كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد في آب 2021.

وفي الأشهر التي أعقبت استيلاء طالبان على السلطة، كانت منتقدة نادرة وصريحة لإدارة طالبان الجديدة، التي اتهمتها بسجن النساء الأفغانيات في المنزل بقوانين صارمة وقيود اجتماعية.

وقالت شرطة كابول إن مرسل نبي زاده، البالغة من العمر 29 عاماً، قُتلت على أيدي مسلحين دخلوا منزلها لكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل أثناء التحقيق.

مقتل مرسل نبي زاده هو عرض درامي لتدهور الأوضاع المعيشية للنساء الأفغانيات في ظل حكم طالبان، وفقا لنشطاء حقوق المرأة الذين يقولون إن الحكومة الجديدة فشلت في حماية النساء وسمحت بانتشار ثقافة العنف والإفلات من العقاب. في الأشهر الأخيرة، قلصت حركة طالبان بشدة حقوق وحريات المرأة الأفغانية بمجموعة من المراسيم التي تهدف إلى الحد من مشاركتهن في الحياة العامة. مُنعت النساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات ومن العديد من المهن.

صدرت أوامر للمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بعدم توظيف النساء، مما دفع بعضهن إلى التعليق الكامل أو الجزئي للعمليات الحاسمة للتخفيف من أزمة إنسانية حادة عصفت بالبلاد منذ استيلاء طالبان على السلطة.

مُنعت النساء من دخول الحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية، ويُجبرن على ارتداء الحجاب وغطاء الوجه مثل الأقنعة الطبية في الأماكن العامة. يجب عليهم إحضار مرافق ذكر للسفر، وكذلك لأداء العديد من المهام البسيطة مثل الذهاب إلى العيادات الطبية.

كما يسلط مقتل مرسل نبي زاده الضوء على ما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه ثقافة واسعة الانتشار للإفلات من العقاب في ظل حكم طالبان".

(م ش)