وتطرّقت الصحف العالمية الصادرة ليوم الأربعاء، إلى المساعي الأمريكية لتشكيل تحالف عربي إسرائيلي في مجال الطّاقة، بالتزامن مع سعي نواب بريطانيين إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كقوة إرهابية، بينما تحايلت إيران على العقوبات, بالرّغم من ارتفاع صادراتها من النفط عن المستويات المنخفضة هذا العام.

"جيرزواليم بوست: الولايات المتحدة بصدد دعوة السعودية وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية إلى مؤتمر للطاقة مع إسرائيل"

وقالت صحيفة الجيرزواليم بوست الإسرائيلية: "تأمل الولايات المتحدةإلى دعوة المملكة العربية السعودية, وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية, ودول أخرى للمشاركة في مؤتمر إقليمي افتراضي مع إسرائيل حول الطاقة يعقد في كانون الثاني/يناير خلال الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويعتبر هذا المؤتمر جزءاً من فورة نشاط إدارة ترامب لتوسيع وتقوية التحالفات الإقليمية، والتي انطلقت من اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي.

وقال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت للصحفيين في إفادة عبر الهاتف يوم الثلاثاء، خلال زيارته لدولة الإمارات "تحدثنا بإيجاز عن دعوات ربما توجه إلى عمان والسودان والمغرب والسلطة الفلسطينية والسعودية والأردن".

ومن المفترض أن تشارك أيضًا مصر، التي أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل منذ عام 1979، والبحرين، التي وقّعت اتّفاق تطبيع مع إسرائيل هذا العام.

وركّز المسؤولون على سبل توفير طاقة ميسورة التكلفة للجميع في المنطقة، وقال برويليت: "إنهم تحدثوا أيضًا عن الكهرباء, وأنابيب الغاز الطبيعي, والتكنولوجيا الأمريكية الناشئة التي يمكن أن تفيد المنطقة، وأضاف أن اجتماع يناير سيوسع المحادثات التي أجراها يوم الثلاثاء.

وأضاف برويليت :"أنّ هناك أيضًا أهدافًا جيوسياسيةً تتجاوز المنطقة، ويشمل ذلك بدائل الطاقة للدول الأوروبية التي تعتمد على روسيا في إمداداتها من الطاقة، ويمكنها بدلاً من ذلك الاستفادة من مشاريع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في المنطقة قيد التطوير الآن.

وتابع: "لقد رأينا دولاً في أوروبا أصبحت، من وجهة نظرنا، تعتمد بشكل مفرط على دول مثل روسيا، ولذلك ربما يمكن استخدام غاز شرق المتوسط ​​القادم من مصر لتزويد أوروبا، ونعتقد أن هذا هدف جيوسياسي مهم للغاية، ليس فقط للولايات المتحدة ولكن للشرق الأوسط أيضًا".

"ذا ناشيونال: نواب بريطانيون يطالبون بتصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابيّة"

فيما تحدّثت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية, عن أن بريطانيا تدرس إمكانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابيّة، وقالت: "أوصى التقرير بأن تصنّف بريطانيا الحرس الثوري الإيراني رسميًّا على أنّه منظمة إرهابيّة بسبب عنفها في منطقة الخليج".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إنّ انتهاك طهران المستمر لاتفاقها النووي مع الغرب ينبغي أن يؤدي أيضًا إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاق.

وقال النواب :إنّ أعمال العنف التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني تستوفي معايير التّحريم الواردة في قانون الإرهاب لعام 2000، بسبب دعمها الواضح والدائم للإرهابيين والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعا النواب الحكومة البريطانية إلى تمرير التشريع عبر البرلمان الشهر المقبل لحظر الحرس الثوري الإيراني، كما فعلت الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة توم توجندهات :إنّ هذه خطوة منطقية للرد على "تمويل الحرس الثوري للإرهاب وتعزيزه".

وأكد توجندهات: "إن فلسفة الجماعة المدمرة والعنف داخل إيران وفي جميع أنحاء المنطقة يقدمان حجّة مقنعة لفرض عقوبات عليها".

"وول ستريت جورنال: ارتفاع صادرات النفط الإيرانية مع تحايل طهران على العقوبات"

وتطرّقت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية, إلى تضاعف صادرات النفط الإيرانية عن المستويات المنخفضة هذا العام، وبيّنت أن "إيران تحايلت على العقوبات الأمريكية وصدّرت المزيد من النفط إلى الصين ودول أخرى في الأشهر الأخيرة، مما وفّر شريان حياة لاقتصادها المتعثّر ويقوّض ما يسمّى بحملة الضغط القصوى التي شنتها إدارة ترامب ضد طهران".

ومن الصعب قياس حجم مبيعات النفط الإيرانية، نظرًا لطبيعتها السريّة في كثير من الأحيان، وتقول العديد من الشركات التي تراقب تجارة النفط العالميّة إنّ الشحنات من إيران تضاعفت تقريبًا عن المستويات المنخفضة التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من تفاوت التقديرات على نطاق واسع.

ويقدر موقع "TankerTrackers.com" الأمريكي، والذي يستخدم صور الأقمار الصناعية لمتابعة عمليات التسليم، أنّ صادرات النفط الخام الإيرانية بلغت 1.2 مليون برميل يوميًا خلال الخريف، بالمقارنة مع 481000 برميل يوميًا في شباط/فبراير.

وفي غضون ذلك، قالت شركة إس في بي إنترناشونال: إنّ إيران صدذرت 585 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في تشرين الثاني/نوفمبر، بالمقارنة مع 230 ألفًا برميل في وقت سابق في عام 2020.

وتشير الأرقام الأكثر تحفّظًا, إلى أنّ العقوبات الأمريكية أبقت معظم النفط الإيراني مكدّسًا، لكن الزيادة الحادة التي شوهدت عبر أدوات تتبّع السوق تشير إلى أنّ طهران كانت أكثر نجاحًا مؤخرًا في بيع نفطها.

(م ش)