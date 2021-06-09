صحف عالمية: واشنطن تسعى لمزيد من التطبيع العربي مع إسرائيل وموسكو تضيق على المعارضين

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي واشنطن الحثيث لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والدول العربية وكذلك إجراء الأولى مناورات عسكرية برية مشتركة مع الرياض، والضغوط التي تمارسها السلطات الروسية على وسائل التواصل الافتراضي.

أشكنازي: الولايات المتحدة تعمل على مزيد من التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وزير الخارجية غابي أشكنازي قوله إن إدارة بايدن تشارك بنشاط في تشجيع المزيد من الدول العربية على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما تبنت واشنطن اتفاقيات إبراهيم بالكامل وهم متشوقون لتوسيعها.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن تدرس تعيين السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو مبعوثًا للشرق الأوسط ومسؤولًا عن التعامل مع اتفاقات إبراهيم.

ولم يذكر أشكنازي الدول التي من المحتمل أن تكون التالية لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل. لكن قبل تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، كان هناك تقدم مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا وغيرها.

كما قال أشكنازي إنه كان على اتصال بالعديد من نظرائه في دول لا تربط إسرائيل بها علاقات رسمية.

ولفت أشكنازي أن العلاقات مع دول اتفاقية إبراهيم - الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب - تسير على "مسار سريع للغاية"، مضيفًا أنها استمرت بعد أن "اجتازوا الاختبار في إطار عملية حارس الأسوار".

وأشار أشكنازي إلى 29 اتفاقية تم توقيعها بالفعل، بالإضافة إلى أربع بعثات دبلوماسية جديدة. وقال إن التجارة بين إسرائيل وتلك الدول وصلت بالفعل إلى مليار شيكل.

القوات البرية السعودية والأميركية تبدأ مناورة "فالكون كلوز 4" العسكرية

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قالت وزارة الدفاع إن القوات البرية في الملكية السعودية بدأت تدريبات مشتركة مع نظيراتها الأميركية في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية".

ويهدف تمرين "فالكون كلوز 4" إلى تعزيز العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين.

كما تهدف إلى "تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين العتاد والعقائد العسكرية، ورفع مستوى الاستعداد والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية"، بحسب الوزارة.

روسيا تفرض ضغوطًا على وسائل التواصل الافتراضي لمراقبة منتقديها

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "يستخدم الكرملين تويتر ومنصات أخرى لتعزيز أهدافه في الخارج، لكنه يحاول الآن منع خصومه من استخدام ذات الأدوات".

وقال مسؤولون أميركيون إن الحكومة الروسية كانت سريعة في استخدام وسائل التواصل الافتراضي عندما حاولت توجيه مسار الانتخابات الأميركية، كما أنها ليست حريصة الآن على رؤية خصومها في الداخل وهم يستخدمون ذات الوسائل.

وقبل التصويت البرلماني في وقت لاحق من هذا العام، كان الكرملين يعمل على تحسين استراتيجيته للضغط على منصات مثل Twitter و YouTube و TikTok لإزالة المحتوى المناهض للحكومة، وتصنيف عدد متزايد من المنشورات على أنها غير قانونية وإصدار سلسلة من طلبات الإزالة.

وأعطت انتخابات أيلول مجالاً لتوسيع قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السيطرة على النقاش السياسي في البلاد. مثلما عززت سلطته في وقت مبكر من عهده من خلال تأميم التلفزيونات أو بيعها لمالكي الحكومة الودودين، كما أن الكرملين يوجه اهتمامه الآن إلى الإنترنت، أحد الملاجئ القليلة الأخيرة لحرية التعبير. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الحزب الحاكم، روسيا الموحدة، التي شهدت انخفاضًا في شعبيتها وسط تراجع مطّرد في مستويات المعيشة، وتستعد الآن لمواجهة أي تحد من أنصار أليكسي نافالني.

(م ش)