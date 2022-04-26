صحف عالمية: واشنطن تسعى إلى إضعاف موسكو والأخيرة تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي واشنطن لإضعاف موسكو، وإلى تحذيرات الأخيرة من اندلاع حرب عالمية ثالثة، إلى جانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الولايات المتحدة تسعى إلى رؤية روسيا وهي ضعيفة

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "قال مسؤولون أميركيون يوم الإثنين إن هدف إدارة بايدن في حرب أوكرانيا هو رؤية القدرات العسكرية الروسية وهي تتدهور، لمنع موسكو من محاولة غزو الأراضي بالقوة في المستقبل.

وصرح مسؤول أميركي كبير للصحفيين بعد عودة بلينكن وأوستن من كييف "مهما كان هذا في نهاية المطاف، فإن روسيا ستكون في وضع أضعف بكثير. وستكون أوكرانيا في وضع أقوى بكثير لمزيد من الردع ضد أي عدوان آخر".

موسكو تحذر: خطر نشوب صراع نووي "لا ينبغي التقليل من شأنه"

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل " شنت روسيا سلسلة من الهجمات يوم الإثنين على منشآت للسكك الحديدية والوقود في عمق أوكرانيا، بعيداً عن الخطوط الأمامية للهجوم الشرقي الجديد لموسكو، كما حذر كبير الدبلوماسيين الروس من مغبة اندلاع حرب عالمية ثالثة وقال إن خطر نشوب صراع نووي "لا ينبغي الاستهانة به".

وفي غضون ذلك، تحركت الولايات المتحدة لتسريع المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وقالت إن المساعدة من الحلفاء الغربيين تحدث فرقاً في الحرب المستمرة منذ شهرين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأسلحة التي توفرها الدول الغربية "ستكون هدفاً مشروعاً"، مضيفاً أن القوات الروسية استهدفت بالفعل مستودعات أسلحة في غرب أوكرانيا.

وقال لافروف، بحسب نص على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت، إن قوات الناتو من خلال تزويدها بالأسلحة "تصب الزيت على النار".

ملك الأردن يتفق مع الرئيس الأميركي على ضرورة نزع فتيل التوتر في القدس

قالت صحيفة العرب النيوز السعودية "قالت وسائل إعلام رسمية إن العاهل الأردني الملك عبد الله اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة منع تكرار المواجهات الأخيرة في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس والتي أثارت مخاوف من صراع أوسع.

في اتصال هاتفي يوم الإثنين، نُقل عن عبد الله قوله إن حجر الزاوية للسلام هو تسوية عربية إسرائيلية شاملة على أساس حل الدولتين.

وشدد الملك الأردني والرئيس بايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على كافة المستويات لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها التي من شأنها أن تعرقل فرص تحقيق السلام وتدفع باتجاه مزيد من التوترات، وذلك بحسب وكالة أنباء البتراء الحكومية".

(م ش)