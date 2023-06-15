صحف عالمية: واشنطن ترسل رسائل عسكرية لموسكو ودبلوماسية لطهران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم رسائل واشنطن العسكرية والدبلوماسية حيال موسكو وطهران في الشرق الأوسط ومساعي بكين للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

للرد على روسيا.. أميركا ترسل طائرات متطورة إلى الشرق الأوسط

نشر الجيش الأميركي طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتورز في الشرق الأوسط، بعد شهور من الشكاوى من أن الطائرات الروسية تحلق فوق القواعد الأميركية في سوريا وتنتهك البروتوكولات الموضوعة لمنع التصادم بين القوات الأميركية والروسية.

وجاء نشر رابتورز من قبل سرب المقاتلات رقم 94 من قاعدة لانجلي الجوية بولاية فرجينيا، رداً على "السلوك غير الآمن وغير المهني بشكل متزايد من قبل الطائرات الروسية في المنطقة"، حسبما جاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية يوم أمس.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في البيان: "إن انتهاكهم المنتظم لتدابير عدم تصادم المجال الجوي المتفق عليها يزيد من خطر التصعيد أو سوء التقدير".

وقال جنرالات أميركيون إن الطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع بدون طيار من روسيا تحلق بشكل منتظم فوق المواقع الأميركية في سوريا منذ أواخر شباط، وحاولت في بعض الأحيان حث الطيارين الأميركيين على الدخول في معارك عنيفة.

قال اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، قائد القوات الجوية المركزية الأميركية، للصحيفة: "إنهم لم يعودوا يعملون كقوة جوية محترفة".

وقال غرينكويتش إن بعض الطائرات الروسية كانت تحمل أسلحة جو-أرض أثناء تحليقها فوق القواعد الأميركية وكانت جميعها مزودة بأجهزة استشعار تُستخدم على الأرجح لجمع معلومات عن المواقع الأميركية.

الولايات المتحدة تسعى لتهدئة التوترات مع إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أشخاص مقربين من المناقشات إن: "إدارة بايدن استأنفت بهدوء المحادثات مع إيران في محاولة للإفراج عن السجناء الأميركيين المحتجزين لديها وكبح البرنامج النووي المتنامي للبلاد".

وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنه مع استئناف الاتصالات بين الجانبين، وافقت واشنطن أيضاً على 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار، مدفوعات من الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، كان قد تم تجميدها بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ووصف المسؤولون الأميركيون تحويل الأموال بأنه روتيني ولا علاقة له بالمناقشات. تم الإفراج عن أموال مماثلة في الماضي، على الرغم من أنها كانت هذه المرة باليورو وليس بالعملات المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن حريصة على تجنب دفع المفاوضات مع إيران إلى قمة جدول الأعمال السياسي مع اقتراب الحملة الرئاسية.

الصين تكثف دبلوماسيتها بعرض التوسط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وعرضت الصين التوسط بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة وتسهيل محادثات السلام مع إسرائيل، في أحدث مؤشر على نية بكين توسيع دورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وفي اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بكين يوم أمس، قال الزعيمان أيضا إنهما وقعا شراكة استراتيجية.

وعززت بكين وجودها السياسي في الشرق الأوسط، حيث استضافت محادثات هذا العام التي أدت إلى استئناف مفاجئ للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. يقول المحللون إن بكين تأمل في منافسة الولايات المتحدة كوسيط في المنطقة، واستبدال النفوذ الروسي المتضائل.

(م ش)