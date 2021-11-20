صحف عالمية: واشنطن ترصد بناء الصين موقع عسكري سري في ميناء إماراتي واستقالة مرتقبة لقرداحي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى المعلومات الاستخباراتية الأميركية عن بناء الصين لموقع عسكري في الإمارات، والاستقالة المرتقبة لوزير الاعلام اللبناني.

واشنطن منزعجة من الإمارات: مشروع صيني سري ذو طبيعة عسكرية في الخليج

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن التعاون بين الإمارات والصين: "علمت وكالات المخابرات الأميركية هذا الربيع أن الصين بنت سراً ما اشتبهت أنه منشأة عسكرية في ميناء في الإمارات العربية المتحدة، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وحذرت إدارة بايدن، التي شعرت بالقلق، الحكومة الإماراتية من أن الوجود العسكري الصيني في بلادها قد يهدد العلاقات بين البلدين. وبعد جولات من الاجتماعات والزيارات من قبل المسؤولين الأميركيين، توقف البناء مؤخراً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتتعلق النتائج الاستخباراتية والتحذيرات الأميركية بموقع في ميناء بالقرب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. قال أشخاص مطلعون على الأمر إنه يبدو أن الحكومة الإماراتية، التي تستضيف القوات العسكرية الأميركية وتسعى لشراء طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة أميركية متطورة، لم تكن على دراية بالطبيعة العسكرية للنشاط الصيني.

وتعكس جهود الصين لتأسيس ما يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه سيكون موطئ قدم عسكري في الإمارات العربية المتحدة - وضغط إدارة بايدن لإقناع الإماراتيين بوقف بناء القاعدة - التحديات التي تواجهها الإدارة في محاولة التنافس مع بكين على مستوى العالم.

ويبدو أن الشرق الأوسط على نحو متزايد أصبح أرضية أساسية للمنافسة الأميركية الصينية. أدت الولايات المتحدة دوراً مركزياً في المنطقة لعقود من الزمن، حيث دعمت إنشاء دولة إسرائيل، ونشرت قوات في المنطقة، وتوسطت مؤخراً في اتفاقيات إبراهام التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. لقد تصدت بكين بالصفقات التجارية ودبلوماسية اللقاحات - ويبدو الآن أنها تحاول توسيع وجودها العسكري".

رئيس الوزراء اللبناني: وزير الإعلام سيستقيل قريباً

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية في الشأن اللبناني: "أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء، قائلاً إن الوضع في البلاد "صعب للغاية ويجب ألا يضطر الشعب للتعامل مع المزيد من الأزمات".

وجاءت تصريحاته بعد أن اقتحم محتجون مبنى وزارة الصحة في بيروت صباح الجمعة احتجاجاً على رفع الدعم عن الأدوية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار علاجات الرعاية الصحية الحيوية.

علمت العرب نيوز من مصدر مقرب من ميقاتي أن وزير الإعلام جورج قرداحي سيقدم استقالته من الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قريباً. تصريحات قرداحي الأخيرة بشأن السعودية دفعت المملكة ودول الخليج الأخرى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع لبنان.

وأصر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على أنه لا ينبغي لقرداحي الاستقالة لنزع فتيل الأزمة الدبلوماسية، متذرعاً بـ "السيادة الوطنية".

وقال الرئيس ميشال عون مؤخراً إن "لبنان يسعى دائماً إلى علاقات أفضل مع الدول العربية، وخاصة الخليجية".

وأضاف: "نأمل أن يتم حل، ما أدى إلى مشكلة مع هذه الدول بسرعة. من المهم عدم الإضرار بمصالح اللبنانيين وألا يدفعوا ثمن ما يحدث".

وقال عون في مقابلة مع صحيفة الأخبار الصادرة باللغة العربية، إنه غير متحمس لإقالة وزير الإعلام خلال جلسة مجلس الوزراء، ويفضل أن يتخذ القرار شخصياً من قبل قرداحي".

(م ش)