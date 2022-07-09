صحف عالمية: واشنطن تحاول إبعاد الصين عن روسيا والأخيرة تحذر من أزمة طاقة عالمية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى محاولات واشنطن التقرب من بكين وتهديدات الرئيس الروسي بـ "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة العالمية إذا فرضت القوى الغربية مزيدًا من العقوبات على موسكو.

كبار الدبلوماسيين الأميركيين والصينيين يجتمعون في محاولة لتحسين العلاقات

البداية من العلاقات الأميركية – الصينية، وفي هذا السياق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "جلس كبير الدبلوماسيين الأميركيين والصينيين، يوم السبت، بهدف تحسين العلاقات على الرغم من الخلافات العميقة الجذور".

وقال وزير خارجية الصين، وانغ يي، قبل اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة في بالي بأندونيسيا.

وقال بلينكن للصحفيين أثناء ترحيبه بوانغ قبل الاجتماع: "في علاقة معقدة وضرورية مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، هناك الكثير لنتحدث عنه".

وجاءت التحية اللطيفة نسبيًّا التي تبادلها المبعوثون الصينيون والأميركيون بعد يوم من انتقاد بلينكن ودبلوماسيين غربيين آخرين روسيا لمساهمتها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، سعيًا لعزل موسكو في بالي.

تريد إدارة بايدن أن تضمن ألا تزيد الصين، التي وقعت هذا العام اتفاقية تعاون واسعة مع روسيا، وسط حديث عن شراكة "بلا حدود"، دعم موسكو في حرب أوكرانيا.

بشكل عام، يتوق المسؤولون الأميركيون إلى إدارة علاقة مع الصين يصفونها بأنها تنافسية للغاية، مع وجود مجال للتعاون في مجالات محددة ومواجهة محتملة في مناطق أخرى. وتتهم بكين واشنطن بمحاولة تجنيد دول أخرى في المنطقة للمساعدة في تقويض صعود الصين".

بوتين يحذر من أزمة طاقة "كارثية" إذا شدد الغرب العقوبات

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة العالمية إذا فرضت القوى الغربية مزيدًا من العقوبات على موسكو، حيث يناقش أعضاء مجموعة السبع خططًا لمحاولة الحد من عائدات النفط الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا".

واعترف الرئيس الروسي بأن العقوبات ستضر بلا شك بالاقتصاد الروسي، لكنه قال إن الضرر سيلحق بالقوى الغربية في الوقت الذي تكافح فيه ارتفاع التضخم وأزمة غلاء المعيشة المتزايدة.

وقال بوتين لأعضاء الحكومة في خطاب متلفز يوم الجمعة "كل هذا يكشف مرة أخرى أن العقوبات على روسيا تنتهي بإلحاق المزيد من الضرر بتلك الدول التي تفرضها".

وقال إن "المزيد من استخدام العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، حتى بدون مبالغة، وعواقب كارثية على سوق الطاقة العالمية".

روسيا تشير إلى إنهاء مساعدات الأمم المتحدة لسوريا القادمة من تركيا

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية: "تقول روسيا إن عملية المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وتقول إنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد".

وأشارت روسيا يوم الجمعة، إلى نهاية عملية مساعدة طويلة الأمد للأمم المتحدة شمال غرب سوريا بعد استخدام حق النقض ضد تمديد لمدة عام واحد.

وينتهي التفويض الحالي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة - بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى - لحوالي 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا.

وفشل مشروع القرار يوم الجمعة، بعد أن صوّتت روسيا والصين فقط لصالحه. صوّتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النص الروسي، بينما امتنع أعضاء المجلس العشرة المتبقون عن التصويت.

وقال بوليانسكي للصحفيين "لا أرى في هذه المرحلة أي خيار آخر. وبالنظر إلى حقيقة الكلمات التي قيلت اليوم، أعتقد أن هذا أصبح شبه مستحيل"، مضيفًا أن عضوًا آخر في المجلس يمكن أن يضع مرة أخرى النص الروسي في تصويت.

قبل أن يفشل مشروع القرار الخاص بها، كانت روسيا قد استخدمت حق النقض ضد اقتراح التمديد لمدة عام واحد - صاغته أيرلندا والنرويج - والذي حصل على 13 صوتًا. على الرغم من الشراكة الاستراتيجية "بلا حدود" مع موسكو، امتنعت الصين عن التصويت.

ودعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون جميع أعضاء المجلس إلى "عدم الاستسلام" ومواصلة المفاوضات، في حين قالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون: "نحن لسنا مرعوبين من حق النقض هذا. هذه ليست نهاية الطريق".

(م ش)