صحف عالمية: واشنطن تدرس منح كييف أنظمة الباتريوت ومحاكم إيران تحكم على 400 شخص بالسجن

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي واشنطن لإرسال أنظمة صواريخ متطورة إلى كييف وقمع الدولة الإيرانية للاحتجاجات.

الولايات المتحدة تدرس منح أوكرانيا أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت"

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خططها لمنح كييف أنظمة الدفاع الصاروخي (باتريوت)، بعد شهور من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات بدون طيار على شبكة الكهرباء والمدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

إذا مضت إدارة بايدن قدماً، فإن نظام باتريوت سيكون النظام الأكثر تطوراً الذي ستقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب في شباط.

وقال المسؤولون إن وزير الدفاع لويد أوستن قد يوقع على التوجيه الذي يمنح صواريخ باتريوت هذا الأسبوع، سيتعين على الرئيس بايدن بعد ذلك الموافقة على الطلب.

يوم الإثنين، ورد أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أبلغ الإذاعة الفرنسية LCI أن بلاده بحاجة إلى صواريخ باتريوت للدفاع عن بنيتها التحتية ووقف محاولة روسيا لإغراق أوروبا باللاجئين الأوكرانيين الذين يفرون من نقص الكهرباء".

على خلفية الاحتجاجات.. محاكم إيران تحكم على 400 شخص بالسجن

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "قال القضاء الإيراني، يوم أمس، إن المحاكم في طهران حكمت على 400 شخص بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات؛ بسبب تورطهم في احتجاجات اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.

وشهدت إيران ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات - التي وصفها المسؤولون بأنها "أعمال شغب" - منذ وفاة أميني بعد اعتقالها لخرق مزعوم لقواعد اللباس في البلاد للنساء.

وقال رئيس السلطة القضائية في طهران علي الغاص مهر: "في جلسات الاستماع الخاصة بقضايا مثيري الشغب في محافظة طهران، حُكم على 160 شخصاً بالسجن لمدد تراوح بين 5 و 10 سنوات، و80 شخصاً بالسجن، من سنتين إلى خمس سنوات و160 شخصاً لمدة تصل إلى عامين".

ومجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاماً، أُعدموا شنقاً يومي الإثنين والخميس على التوالي بتهمتي "العداء لله" بموجب القانون الإيراني.

وقبل حكمي الإعدام، قال القضاء الإيراني إنه أصدر أحكاماً بالإعدام على 11 شخصاً بسبب الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى توقيع عقوبة الإعدام عليهم.

وقال الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO إنه "أصيب بالصدمة والغضب" من خطر الحكم على لاعب كرة القدم الإيراني أمير نصر آزاداني بالإعدام على خلفية الاحتجاجات.

وكتب الاتحاد على صفحته على موقع تويتر "إن FIFPRO مصدوم من التقارير التي تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير نصر آزاداني يواجه الإعدام في إيران بعد أن دافع عن حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده".

وأضاف الاتحاد: "نتضامن مع أمير وندعو إلى رفع عقوبته فوراً".

أعضاء البرلمان الأوروبي: قطر سعت إلى إقناع المشرعين بتخفيف لهجتهم حيال سجلها الحقوقي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "عرضت قطر على المشرعين الأوروبيين تذاكر كأس العالم ورحلات مجانية إلى الدولة الخليجية وغيرها من حسن الضيافة القيمة، حيث سعت لإقناعهم بتخفيف انتقاداتهم لمعاملة العمال قبل بطولة كرة القدم.

ويقع البرلمان الأوروبي في قلب فضيحة فساد منتشرة بعد أن صادرت الشرطة البلجيكية ما لا يقل عن مليون يورو نقداً واحتجزت عضواً سابقاً في البرلمان الأوروبي كجزء من تحقيق دولي في مزاعم بأن مضيف كأس العالم لكرة القدم سعى لكسب النفوذ.

تم اتهام الاشتراكي الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، بالفساد، بعد أن صادرت الشرطة البلجيكية 600 ألف يورو نقداً في منزله. ومن بين الاتهامات أنه اصطحب أسرته في رحلة بقيمة 100 ألف يورو دفعتها قطر. كما تم اعتقال إحدى نواب رئيس البرلمان، الاشتراكية اليونانية، عضو البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي وشريكها فرانشيسكو جيورجي، مساعد برلماني عمل سابقاً في بانزيري، بعد أن صادرت الشرطة البلجيكية 150 ألف يورو من منزلهما.

لطالما جذبت معاملة قطر للعمال المهاجرين الذين بنوا ملاعب كأس العالم انتقادات دولية. منذ بدء الدورة البرلمانية عام 2019 وفي الفترة التي تسبق البطولة، سعى المسؤولون القطريون في بروكسل إلى تحسين صورة سجل العمل وحقوق الإنسان في البلاد، وفقاً لخمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي من ثلاث مجموعات سياسية مختلفة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

قالت هانا نيومان، العضوة في البرلمان الأوروبي والتي ترأس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، إنها عُرضت عليها رحلات مجانية إلى قطر لكنها رفضت. وأضافت أن "بعض السفارات تحاول التأثير على قراراتنا بقوة أكبر من غيرها. كان من الواضح تماماً أن عدداً قليلاً من الزملاء لديهم أجندة مؤيدة لقطر".

قال أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعات يمين الوسط والليبرالية ويسار الوسط إن القطريين اتصلوا بهم من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر والاتحاد الأوروبي في بروكسل".

(م ش)