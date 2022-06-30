صحف عالمية: واشنطن تعزز وجودها في أوروبا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى عسكرة أوروبا وفرض المملكة المتحدة غرامات على شركة بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على سوريا، إلى جانب اتهام إسرائيل لحزب الله وإيران بهجوم إلكتروني على اليونيفيل في لبنان.

الولايات المتحدة تعزز الوجود العسكري في أوروبا بينما يعزز الناتو الدفاعات

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "ستزيد الولايات المتحدة بشكل كبير من انتشارها العسكري في أوروبا بقوات وأسلحة إضافية كجزء من أكبر زيادة في دفاعات الناتو منذ الحرب الباردة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا "للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء" في قمة الناتو، حيث من المقرر أن يوافق القادة على إصلاح شامل لاستراتيجية التحالف للدفاع عن أوروبا الشرقية من موسكو.

قال بايدن إن الولايات المتحدة ستنشئ مقراً دائماً للفيلق الخامس للجيش في بولندا، وترسل 5000 جندي إضافي إلى رومانيا وتزيد من عمليات الانتشار الدورية في دول البلطيق، كجزء من الجهود لتقوية خط دفاعات الناتو الأول ضد أي هجوم محتمل.

وأضاف بايدن أنه سيتم إرسال سربين من طائرات F-35 الأميركية المقاتلة إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي في إيطاليا وألمانيا وزيادة عدد المدمرات البحرية الأميركية إلى إسبانيا إلى ستة من أصل أربعة.

وستكون عمليات الانتشار إضافة إلى أكثر من 100 ألف جندي أميركي يتمركزون حالياً في أوروبا، والتي زادت بالفعل بنحو 20 ألف جندي منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا قبل أربعة أشهر.

قال وزير دفاع المملكة المتحدة إنها ستلتزم بإرسال 1000 جندي إضافي للدفاع عن إستونيا ضد هجوم روسي محتمل، وستتعهد بتقديم مجموعة حاملة بحرية ضاربة لقوات الناتو الجديدة في حالة تأهب قصوى.

كما دعا الناتو فنلندا والسويد رسمياً للانضمام إلى الحلف، بعد أن أسقطت تركيا حق النقض على طلبات العضوية في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وقال بايدن إن القمة كانت "تاريخية" وأن الانتشار الأميركي الإضافي "سيرسل رسالة لا لبس فيها مفادها أن الناتو قوي وموحد".

المملكة المتحدة تفرض غرامات على شركة بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على سوريا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "فرضت هيئة تنظيم العقوبات في المملكة المتحدة غرامة على شركة فرعية مقرها الإمارات العربية المتحدة تابعة لشركة بريطانية لخرقها العقوبات المفروضة على سوريا.

قال مكتب تنفيذ العقوبات المالية يوم الأربعاء إنه فرض غرامة قدرها 15000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 18200 دولار، ضد شركة "Tracerco Ltd"، وهي شركة تقدم منتجات وخدمات قياس النفط والغاز وهي شركة تابعة لشركة الكيماويات المتخصصة ومقرها لندن.

قالت الهيئة التنظيمية إن شركة دفعت دفعتين لشركة خاضعة للعقوبات، وهي الخطوط الجوية العربية السورية.

وضع الاتحاد الأوروبي، الذي كان يضم المملكة المتحدة حتى عام 2020، في عام 2012 الخطوط الجوية العربية السورية على القائمة السوداء لكونها خاضعة لسيطرة النظام السوري، الذي قال الاتحاد إنه مسؤول عن القمع العنيف ضد المدنيين السوريين.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نفذت حكومة المملكة المتحدة عقوباتها الخاصة، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا وأوليغارشيها في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا هذا العام".

إسرائيل تتهم إيران وحزب الله بشن هجمات إلكترونية على اليونيفيل

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "قالت إسرائيل إن قوات الأمن الإيرانية، بالتعاون مع حزب الله، نفذت مؤخراً هجمات إلكترونية استهدفت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن الهجمات تهدف إلى سرقة مواد تتعلق بأنشطة ونشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ليستخدمها حزب الله. وقال في مؤتمر إلكتروني في جامعة تل أبيب "هذا هجوم آخر من جانب إيران وحزب الله على المواطنين اللبنانيين وعلى استقرار لبنان".

وقالت اليونيفيل إنها المرة الأولى التي تسمع فيها عن الهجمات.

وأضافت "اليونيفيل والأمم المتحدة تأخذان الأمن الإلكتروني على محمل الجد ولدينا إجراءات صارمة لحماية بياناتنا. نحن على علم بالتقارير الإعلامية حول تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم، ولكننا لم نتلقَ أي معلومات مباشرة حول الحادث المزعوم".

(م ش)