صحف عالمية: واشنطن تعود إلى الاتفاق النووي وبولتون كان قلقاً من علاقة ترامب وأردوغان

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى الصراع الإيراني الأمريكي, بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الأمريكي, وإلى علاقة ترامب بأردوغان.

نيويورك تايمز: بومبيو يعود إلى الاتفاق النووي الإيراني للضغط عليها

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع منها الصراع الأمريكي الإيراني, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز: "يستعد وزير الخارجية الامريكية لحجة مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي الموقع في عهد أوباما، بهدف تمديد حظر الأسلحة أو تدمير الاتفاقية.

ويعدّ وزير الخارجية مايك بومبيو حجة قانونية مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي الإيراني الذي تخلى عنه الرئيس ترامب، وهو جزء من استراتيجية معقدة للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على طهران أو رؤية بعيدة لفرض عقوبات أكثر صرامة على البلاد.

ومن شبه المؤكد أن أي محاولة لتجديد حظر الأسلحة ستعارضها روسيا، وبشكل علني أو مخفي من قبل الصين, وقد أبلغ الروس بالفعل المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أنهم حريصون على استئناف مبيعات الأسلحة التقليدية إلى إيران.

وفي محاولة لفرض هذه القضية، وافق بومبيو على خطة، من المقرر أن يعارضها العديد من حلفاء واشنطن الأوروبيين، والتي بموجبها ستدعي الولايات المتحدة، من حيث الجوهر، أنها تبقى دولة مشاركة في الاتفاقية النووية التي ندد بها ترامب ولكن فقط بهدف التذرع بـ" سناب باك" الذي سيعيد عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت سارية قبل الاتفاق.

وإذا لم يتم تجديد حظر الأسلحة، فإن الولايات المتحدة ستمارس هذا الحق كعضو أصلي في الاتفاقية, وستفرض تلك الخطوة استعادة مجموعة واسعة من العقوبات التي حظرت مبيعات النفط والترتيبات المصرفية قبل اعتماد الاتفاق في عام 2015, وسيكون فرض تلك العقوبات القديمة، من الناحية النظرية، ملزما لجميع أعضاء الأمم المتحدة.

ويؤكد الدبلوماسيون الأوروبيون أن السيد ترامب والسيد بومبيو يختارون بشكل انتقائي ما إذا كانوا لا يزالون في الاتفاق لتناسب جدول أعمالهم.

يمكن أن تدور الدراما بأكملها هذا الخريف في الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية، مما يؤدي إلى مواجهة محتملة مع إيران في خضم المسابقة.

وبغض النظر عن الحسابات السياسية، قد تتجاوز الخطة الأكبر للإدارة الأمريكية فرض عقوبات أشد على إيران, كما أنه يجبر طهران على التخلي عن أي ادعاء بالحفاظ على اتفاق عهد أوباما, ويقول العديد من كبار المسؤولين في الإدارة، فقط من خلال تحطيمها، إن آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني سيضطران إلى التفاوض على اتفاقية جديدة تماماً تروق لترامب.

واشنطن تايمز: مستشار في البيت الابيض :الولايات المتحدة تواجه معدل البطالة مشابه لعصر الكساد الكبير

وبدورها قالت صحيفة واشنطن تايمز "حذر مستشار كبير في البيت الأبيض يوم الأحد من أن الولايات المتحدة ستواجه أزمة اقتصادية مشابهة لفترة الكساد الكبير والتي هي أحدى تداعيات جائحة COVID-19 ، حيث قال القادة الرئيسيون في الولايات المتحدة، إنه لا توجد فرصة لحدوث انتعاش اقتصادي كبير قبل الخريف.

وتم الإعلان عن التوقعات القاتمة حيث سمح الحكام في جميع أنحاء البلاد بشكل متزايد بإعادة فتح عدد محدود من الشركات, ويقولون إن هناك ضمانات كافية للصحة العامة، وهم بحاجة إلى تحريك الاقتصاد المتعثر مرة أخرى.

وقال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC "لا تخطئوا: إنه وضع خطير حقاً".

وأضاف الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب "هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا على الإطلاق, سننظر في معدل بطالة يقترب من المعدلات التي رأيناها خلال فترة الكساد الكبير".

وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى مستوى ربما حول 16 في المئة في تقرير الوظائف المقبل" المقرر صدوره في الثامن من مايو أيار متضمنا بيانات شهر أبريل نيسان.

وأضاف إن التغيير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون "رقماً كبيراً" سلبياً.

وقال هاسيت "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين, سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل" مشيرا إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي.

الغارديان: أزمة في اليمن مع إعلان الحكم الذاتي

وفي الشأن اليمني قالت صحيفة الغارديان "حذرت الحكومة اليمنية المدعومة سعودياً من كارثة بسبب إعلان حركة الانفصاليين القوية فرض الحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وبينها عدن ومدن رئيسية أخرى في الجنوب".

وتساند الحكومة الإماراتية على الجهة المعاكسة المجلس الانتقالي الجنوبي في مساعيه، وهو الأمر الذي يعدّ أنه قد يزرع بذور الشقاق بين الحليفين الخليجيين ويضعهما في مواجهة بعضهما بما يعقد الأزمة في اليمن ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق بين الجهات المتصارعة في البلاد.

و على الرغم من إعلان المجلس فرض حالة الطوارئ في عدن وكل مدن الجنوب إلا أن هناك الكثير من المعارضة في أغلب محافظات الجنوب لهذه القرارات ورفض الانصياع للمجلس ما ينذر بمزيد من التشظي في البلاد.

وبعد خمس سنوات من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، أصبحت الرياض محصورة بين عدم قدرتها على الحسم عسكريا من جانب والانشقاق في صفوف القوات الموالية لها من جانب آخر، وهو ما يجعلها ترسل إشارات توحي باستعدادها لقبول حل سياسي لو كان الحوثيون يقبلون ذلك.

نيويورك تايمز: مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق كان قلقًا من علاقة ترامب بأردوغان

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مخطوطة لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون والتي تفيد بأنه أبلغ النائب العام وليام بار أنه كان لديه مخاوف من أن ترامب يقدم خدمات لقادة تركيا والصين.

وإن بار شارك مخاوف بولتون، وفقاً لمستشار الأمن القومي السابق، وكان قلقًا من أن ترامب أعطى الانطباع بأنه كان له تأثير على تحقيقات وزارة العدل المستقلة المتعلقة بالكيانات في كلا البلدين.

وأشار بار على وجه التحديد إلى أن التعليقات التي أدلى بها ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2018 ، فيما يتعلق بتحقيق بخصوص بنك"Halkbank".

واتهم بنك "Halkbank" المملوك للدولة في تركيا بغسل الأموال (ما يصل إلى 20 مليار دولار) نيابة عن الكيانات الإيرانية، واتهامات بالاحتيال المصرفي، وإخفاء طبيعة هذه المعاملات غير المشروعة عن المسؤولين الأمريكيين.

وقد تم توجيه الاتهام للبنك في أكتوبر بتهمة "الاحتيال وغسيل الأموال والعقوبات المتعلقة بمشاركة البنك في مخطط بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران".

(م ش)