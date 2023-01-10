صحف عالمية: واشنطن تعلن موت الاتفاق النووي مع إيران والبابا ينتقد اعدامات الأخيرة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء إعلان واشنطن عدم عودتها إلى الاتفاق النووي مع طهران وانتقادات البابا النادرة للاعدامات التي تحصل في إيران.

الولايات المتحدة: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لم تعد على جدول أعمالنا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لم تعد على جدول الأعمال.

وأضاف "إنها ليست على جدول الأعمال لسبب واحد في المقام الأول، هذا لأن الإيرانيين أداروا ظهورهم له ونكث الإيرانيون بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم".

وقال عندما سئل عن كلام الرئيس بايدن الذي قال فيه مؤخراً إن الصفقة "ماتت": "لقد قتل الإيرانيون احتمال عودة سريعة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي حديثه عن التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الشأن الإيراني، قال برايس إنه "على المستوى الاستراتيجي، هناك إجماع مطلق بين الدولتين. هناك إجماع مطلق مع شركائنا الإسرائيليين. كلانا ملتزم تماماً بحقيقة أن إيران يجب ألا تكون أبداً قادرة على امتلاك سلاح نووي. هذا هو التزام الرئيس بايدن. هذا هو نفس الالتزام الذي سمعناه من رئيس الوزراء نتنياهو. نحن متفقون عندما يتعلق الأمر بهذا الهدف الاستراتيجي".

ومضى يقول إنه "ليس هناك سر. أنه عندما يتعلق الأمر بكيفية القيام بذلك، فقد تكون هناك بعض الاختلافات التكتيكية. نحن لم نخفِ ذلك. لدينا علاقة وثيقة مع إسرائيل بما يكفي للسماح لنا بإجراء محادثات صريحة".

وقال برايس: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية تمثل الخيار الأكثر جاذبية، لكننا نتفق أيضاً مع شركائنا الإسرائيليين على أنه لا ينبغي لنا إزالة أي شيء من على الطاولة. وبينما نجتمع مع شركائنا الإسرائيليين، فإن إحدى القضايا العديدة التي نناقشها هي الوسائل المختلفة التي يمكننا من خلالها التأكد من عدم امتلاك إيران السلاح النووي".

البابا يدين عقوبة الإعدام التي تفرضها إيران على المحتجين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" أدان البابا فرانسيس يوم أمس إعدام إيران للمتظاهرين ردا على المظاهرات في الأشهر الأخيرة ضد نظام الملالي.

وقال البابا: "الحق في الحياة مهدد أيضاً في تلك الأماكن التي يستمر فيها فرض عقوبة الإعدام، كما يحدث في إيران هذه الأيام". وتحدث عن الاحتجاجات مطالباً " باحترام أكبر لكرامة المرأة".

ولم يعلق البابا فرانسيس، الذي جعل التواصل مع العالم الإسلامي من أولوياته، قبل يوم الاثنين علناً على الاحتجاجات في إيران. وسُئل عن الموضوع في مؤتمر صحفي في تشرين الثاني، لكنه رد ببعض التعليقات العامة حول موضوع حقوق المرأة، بما في ذلك ترقيته للمرأة إلى مناصب السلطة في الفاتيكان.

كما دعا البابا، في خطاب ألقاه يوم الاثنين أمام سفراء الكرسي الرسولي، إلى استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، لتفادي ما وصفه بتجدد خطر نشوب حرب نووية".

(م ش)