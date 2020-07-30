صحف عالمية: واشنطن تعاقب ألمانيا والخلاف الأمريكي –الصيني يتزايد

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى قرار البنتاغون بنقل 12ألف جندي أمريكي من ألمانيا، بالإضافة إلى التوتر الصيني – الأمريكي، وإلى الوضع العراقي.

وول ستريت جورنال: البنتاغون سينقل ما يقرب من 12000 جندي أمريكي من ألمانيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوجود الأمريكي في ألمانيا، وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "يخطط الجيش الأمريكي لنقل مقره الأوروبي الرئيس إلى بلجيكا، وإرسال مقاتلات F-16 إلى إيطاليا، وذلك في إطار تنفيذ قرار الرئيس ترامب بتقليص البصمة العسكرية الأمريكية في ألمانيا".

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأربعاء، إن الجيش الأمريكي يخطط لنقل ما يقرب من 12000 جندي من ألمانيا، وأن أمر ترامب في النقل يهدف الى معاقبة ألمانيا التي أكد أنها لم تنفق ما يكفي على الدفاع في الناتو.

واشنطن تايمز: أمريكا ستطلب من الصين خفض عدد دبلوماسييها في البلاد

وبدورها قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب من الصين قريبًا، خفض عدد دبلوماسييها في الولايات المتحدة بشكل حاد، على خلفية تصعيد التوترات بين الدولتين.

وأكد مسؤولون رفيعو المستوى في الخارجية الأمريكية تأكيدهم أن واشنطن ستطلب من حكومة بكين خفض عدد دبلوماسييها في الولايات المتحدة حتى مستوى يتناسب مع الوجود الدبلوماسي الأمريكي في الصين.

وقال أحد المسؤولين، إن إدارة ترامب تسعى حتى مطلع آب / أغسطس إلى تحديد المستويات المتبادلة لعدد الدبلوماسيين والقادمين مع الصين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًّا عن هذا الإجراء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال مسؤول آخر إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI الذي كلف في الأشهر القليلة الماضية ألفين من وكلائه الخاصين بمهام متعلقة بالبحث عن جواسيس صينيين مفترضين وعملائهم داخل البلاد.

وذكر التقرير أن مفاوضات بشأن تحديد مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل جرت بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في الأسبوع الماضي، عقب قرار إدارة ترامب إغلاق قنصلية بكين في مدينة هيوستن وإغلاق السلطات الصينية في المقابل قنصلية الولايات المتحدة في مدينة تشنغدو.

جيروزاليم بوست: الجماعات المدعومة من إيران تهدد الأمم المتحدة في العراق

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "في الأيام الأخيرة، أدت سلسلة من الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق، والانفجارات الغامضة في مخازن الذخيرة، وقتل المتظاهرين إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء بغداد ووسط وجنوب البلاد".

ويبدو الآن أن جماعة حركة النجباء المدعومة من إيران في العراق، والتي هي جزء من المصادر شبه العسكرية، قد هددت الأمم المتحدة في العراق بعدم انتقاد أفعالها.

والقوات السابقة المدعومة من إيران، العديد منها ينتمي إلى قوات الحشد الشعبي، وهي قوة شبه عسكرية رسمية، هددوا المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني وحتى رئيس الوزراء، وبعد اعتقال عناصر كتائب حزب الله وإطلاق سراحهم في أواخر يونيو / حزيران على أيدي قوات مكافحة الإرهاب، أحرقوا صور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

(م ش)