صحف عالمية: واشنطن ستزود كييف بأسلحة متقدمة وإيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مضيق هرمز

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تزويد واشنطن لكييف بأسلحة متطورة واحتجاز إيران لناقلتي نفط يونانيتين، إلى جانب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

مسؤولون: الولايات المتحدة سترسل أنظمة صاروخية متقدمة إلى كييف

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل، أنها سترسل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى تقول كييف إنها ضرورية لمحاربة الهجوم الروسي في منطقة دونباس، حسبما قال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة.

ومن بين الأسلحة التي من المتوقع أن توفرها الولايات المتحدة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS" وهي قاذفات مدفعية متحركة.

ومن المتوقع أيضاً أن تمنح الولايات المتحدة أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة لأوكرانيا، المعروفة باسم هيمارس.

كلا النظامين من شأنه أن يمنح أوكرانيا قدرة أكبر على الحركة من مدافع الهاوتزر M777، التي ما زالت الولايات المتحدة ترسلها إلى أوكرانيا. من غير الواضح عدد الأنظمة الجديدة التي ستوفرها الولايات المتحدة، لكن أحد المسؤولين قال إنه يمكن أن يصلوا إلى أوكرانيا في غضون أسابيع. وقالت الولايات المتحدة أيضاً إن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى أسبوع على الأقل من التدريب لاستخدامها".

إيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مضيق هرمز

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "احتجزت إيران ناقلتي نفط يونانيتين في واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم في ردّ ـ فيما يبدو ـ على الاستيلاء على ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي محملة بالنفط الإيراني الشهر الماضي.

وصعدت القوات الإيرانية على متن سفينة برودنت واريور، المملوكة لليونانيين، بعد ظهر الجمعة، في مضيق هرمز باستخدام مروحية وزوجين من الزوارق السريعة، بحسب مدير إحدى السفن.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن "قواته البحرية احتجزت الناقلتين اليونانيتين في مياه الخليج بسبب مخالفتهما للقواعد البحرية".

ومن المرجح أن يتسبب الاستيلاء على ناقلتين ترفعان العلم اليوناني في إثارة الذعر في سوق النفط والصناعة البحرية، حيث اقتربت أسعار النفط بالفعل من 120 دولاراً للبرميل. اليونان هي قوة شحن مع ما يقرب من ربع جميع الناقلات العملاقة مملوكة لشركات يونانية، وفقاً لقائمة لويدز.

ويأتي تأكيد المصادرة في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين طهران والقوى العالمية بشأن طموحات إيران النووية في الأشهر الأخيرة، مما زاد التوترات في أنحاء الشرق الأوسط".

الولايات المتحدة واثقة من أن الطامحين في بلدان الشمال الأوروبي في الناتو يمكنهم تسريع عملية التقديم

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة واثقة من إمكانية حل اعتراضات تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال يوم الجمعة إن الناتو "سيعمل بسرعة" خلال عملية قبول فنلندا والسويد.

وتقدمت كل من فنلندا، التي لها حدود مشتركة مع روسيا، والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بلينكن: "تدعم الولايات المتحدة تماماً انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وما زلت على ثقة من أن كلاهما سيصبح قريباً أعضاء في الناتو".

(م ش)