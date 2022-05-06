صحف عالمية: واشنطن ساهمت استخباراتيًا في استهداف موسكفا وبوتين يعتذر لإسرائيل

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، المعلومات الاستخباراتية المهمة التي تقدمها واشنطن لكييف، واعتذار الرئيس الروسي لتل ابيب.

مسؤولون: المخابرات الأميركية ساعدت أوكرانيا في ضرب السفينة الروسية

قالت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية "قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في تحديد موقع الأسطول الروسي في البحر الأسود وضربه الشهر الماضي، وهي علامة أخرى على تخفيف الإدارة للقيود التي فرضتها على نفسها بشأن المدى الذي ستصل إليه في مساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا.

ومساعدة الاستهداف، التي ساهمت في غرق السفينة الرئيسة، موسكفا في نهاية المطاف، هي جزء من جهد سري مستمر من قبل إدارة بايدن لتوفير معلومات استخباراتية في ساحة المعركة لأوكرانيا. وقال المسؤولون إن تلك المعلومات الاستخباراتية تشمل أيضًا مشاركة تحركات القوات الروسية المتوقعة، المستمدة من تقييم اميركي أخير لخطة موسكو القتالية للقتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وسعت الإدارة إلى إبقاء الكثير من المعلومات الاستخباراتية في ساحة المعركة والبحرية التي تشاركها مع الأوكرانيين سرًّا خوفًا من أن يُنظر إليها على أنها تصعيد واستفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب أوسع. لكن في الأسابيع الأخيرة، سرعت الولايات المتحدة في تقديم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وطلبت 33 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية الإضافية من الكونغرس، مما يوضح مدى سرعة تحول القيود الاميركية على الدعم لأوكرانيا.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين إن أوكرانيا حصلت بالفعل على بيانات الاستهداف الخاصة بموسكفا من تلقاء نفسها، وإن الولايات المتحدة قدمت تأكيدًا فقط. لكن مسؤولين آخرين قالوا إن المخابرات الأميركية كانت حاسمة في إغراق أوكرانيا للسفينة".

إسرائيل: بوتين يعتذر من تل ابيب

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تصريحات اعتبرها وزير خارجية موسكو هذا الأسبوع على نطاق واسع معادية للسامية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وتأتي المحاولة الواضحة لإصلاح الخلاف الدبلوماسي المتزايد بين الدولتين بعد أن قال سيرغي لافروف في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي يوم الأحد، إن كون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يهوديًّا، فهذا لا ينفي "العناصر النازية" داخل أوكرانيا.

وجاء اتصال بوتين بينيت وسط احتفالات إسرائيل بعيد الاستقلال، وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن بينيت "قبل اعتذار الرئيس بوتين عن تصريحات لافروف وشكره على توضيح موقف الرئيس تجاه الشعب اليهودي وذكرى المحرقة".

وأثارت كلمات لافروف الخلاف المتصاعد بين الحكومتين. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد وصف التصريحات بأنها "بيان لا يغتفر ومشين وخطأ تاريخي مروع".

دبلوماسي كبير: دول الاتحاد الأوروبي تقترب من الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال كبير صانعي السياسة بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت تقريبًا إلى الاتفاق على شريحة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الحظر النفطي.

وقال جوسيب بوريل "نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق لأنه يتعين علينا زيادة ضغطنا الاقتصادي والمالي على روسيا".

وتأتي تصريحات بوريل في الوقت الذي اتفق فيه المانحون الدوليون على التعهد بتقديم 6.5 مليار دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا. تم الإعلان عن هذه التعهدات في مؤتمر استضافه رئيس الوزراء البولندي في وارسو".

(م ش)