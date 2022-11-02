صحف عالمية: واشنطن قلقة من هجمات إيرانية على السعودية وهولير ونتنياهو يتقدم للفوز بالانتخابات الاسرائيلية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى القلق الأميركي السعودي بشأن هجوم إيراني وشيك، والانتخابات الاسرائيلية والوضع المتوتر في الضفة الغربية.

قلق أميركي سعودي بشأن هجوم إيراني وشيك على السعودية وهولير

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن "السعودية والولايات المتحدة أعلنتا حالة التأهب القصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك.

فقد اتهم السعوديون طهران بمحاولة صرف الانتباه عن الاحتجاجات المحلية، ما دفع مجلس الأمن القومي للتأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة للرد إذا لزم الأمر.

وتواجه إيران داخليا أزمة عميقة مع انتشار الاحتجاجات بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ما أجج موجة غير مسبوقة من الغضب.

وذكر مسؤولون سعوديون وأميركيون للصحيفة أن المملكة تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، مما دفع الجيش الأميركي وآخرين في الشرق الأوسط لإعلان حالة التأهب القصوى.

ورفعت السعودية والولايات المتحدة وعدة دول مجاورة مستوى جاهزية قواتهم، على حد قول المسؤولين. ولم يقدموا المزيد من التفاصيل.

وأكد مسؤولون سعوديون أن إيران تستعد لشن هجمات في كل من المملكة وأربيل بالعراق، في محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاجات التي يشهدها الداخل الإيراني والتي تعصف بالبلاد منذ أيلول الماضي.

في السياق ذاته، أعرب مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلق بشأن التحذيرات وأكد استعداده للرد إذا شنت إيران هجوماً.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نحن قلقون من التهديدات، وسنظل على اتصال دائم بالسعوديين عبر القنوات العسكرية والمخابراتية.. لن نتردد في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".

نتنياهو يتقدم للفوز بالانتخابات الاسرائيلية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "من المقرر أن يصبح رئيس الوزراء السابق وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المقبل، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت ليلة الثلاثاء. بحلول صباح الأربعاء، زاد نتنياهو من تقدمه مع فرز ما يقرب من 50 في المائة من الأصوات في جميع أنحاء البلاد.

وقيل إن حزب التجمع العربي اقترب من تجاوز العتبة. إذا حدث ذلك، ستنخفض كتلة نتنياهو إلى 60 مقعداً، أي أقل من أغلبية الائتلاف.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي، تجاوزت كتلة نتنياهو، التي تضم الليكود والحزب الصهيوني الديني (RZP) ويهدوت هتوراة وشاس، عتبة 61 مقعداً وستكون قادرة على تشكيل الائتلاف المقبل".

الأمم المتحدة: الفلسطينيين في الضفة الغربية في طريقهم نحو أكثر الأعوام دموية على الإطلاق

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " قيل لمجلس الأمن إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة سيعانون على الأرجح من أكثر الأعوام دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تتبع العنف.

وقال تور وينسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، في المناقشة المفتوحة ربع السنوية للمجلس أن زيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت عاملاً رئيسياً في التصعيد، على الرغم من زيادة هجمات المستوطنين.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 101 فلسطينياً قتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، وهو أعلى معدل شهري منذ أن بدأت السجلات في عام 2005.

وقال وينسلاند: "حتى الآن، يسير عام 2022 في طريقه ليكون أكثر الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأت الأمم المتحدة بشكل منهجي في تتبع الوفيات بين الفلسطينيين في عام 2005".

وأضاف "تصاعد اليأس والغضب والتوتر اندلع مرة أخرى في دائرة مميتة من العنف يصعب احتواؤها بشكل متزايد".

(م ش)