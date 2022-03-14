صحف عالمية: واشنطن لن تتفاوض مع موسكو بخصوص النووي الإيراني

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التعنت الأميركي حيال الاتفاق النووي الإيراني وأزمة العلاقات الأميركية –الخليجية، بالإضافة إلى الشأن العراقي.

أميركا لن تتفاوض مع روسيا بشأن العقوبات المتعلقة بأوكرانيا لإنقاذ اتفاق إيران النووي

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن "الولايات المتحدة لن تتفاوض على إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على روسيا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015"، مضيفاً أن واشنطن "قد تحاول التوصل إلى اتفاق منفصل يستثني موسكو".

وسيكون هذا جهداً دبلوماسياً معقداً بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على العراق والذي دفع القوات الأميركية هناك إلى الاحتماء.

وقال المسؤول إن واشنطن ستبدأ في استكشاف بدائل للاتفاق خلال الأسبوع المقبل إذا لم تتراجع روسيا عن مطالبها بضمانات مكتوبة تعفيها من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا والتي يمكن أن تحد من تجارتها المستقبلية مع إيران.

ومثل هذه الضمانات يمكن أن تقوض مجموعة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الغزو الأوكراني.

وأضاف المسؤول بأنه "لا يرى مجالاً لتجاوز ما هو داخل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مضيفاً: "أعتقد أنه من الآمن جداً القول إنه لا يوجد مجال لتقديم إعفاءات تتجاوز تلك المذكورة رسمياً".

وتأتي تلك التطورات في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم صاروخي على ما قال إنها "أهداف إسرائيلية" في أربيل/هولير بإقليم كردستان العراق.

ومن المرجح أن يخلق الهجوم الإيراني المزيد من المقاومة الإقليمية للجهود الأميركية لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

وأثارت تلك الجهود لإحياء الاتفاق مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، في عام 2018، انتقادات من قادة إسرائيل والخليج الذين يخشون من أنه سيسمح لطهران بمواصلة تسليح حلفائها في جميع أنحاء المنطقة وتنفيذ ضرباتها الصاروخية الخاصة مع الإفلات من العقاب.

مع ارتفاع الأسعار.. البيت الأبيض يواجه أزمة نفطية مع السعودية والإمارات

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "لقد نال موقف جو بايدن المتشدد تجاه روسيا استحسانًا واسع النطاق، ولكنه تسبب في أخطر صدمة نفطية منذ عقود، حيث أن محاولة الرئيس الأميركي لتخفيف رد الفعل السلبي لا تزال تواجه مقاومة من الحليفين الذين يحتاجهم بشدة".

ولم يوافق الزعيم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، ونظيره في الإمارات، محمد بن زايد، على مكالمة هاتفية مع أقوى رجل في الغرب - وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره خلال الإدارات السابقة.

الأولوية المباشرة لبايدن هي أن يساعد كلا البلدين في ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على روسيا من خلال زيادة إنتاجهما النفطي. كل عاصمة هي مورد رئيسي للنفط، مع قدرة فائضة، والتي من شأنها أن تخفف من التأثير على المستهلكين الأميركيين من خلال أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني التي تهدد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

ومع انخفاض العلاقات بين القوى النفطية في الشرق الأوسط وواشنطن إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث، فمن المحتمل أن يعيد الحساب ترتيب النظام الإقليمي على أساس شروط تفضل الرياض وأبو ظبي. لقد أوضح الزعيمان أنهما لن يقبلا بأقل من ذلك، وأنهما مستعدان لدفع الثمن.

وكأنه يُظهر لإدارة بايدن ما يمكن أن تفعله، قال سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، الأربعاء الماضي، إنه يفضل زيادة الإنتاج "وسوف يشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى"، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار 13 ٪ في اليوم الذي تلا هذه التصريحات. ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لزيادة العرض، وبحلول نهاية الأسبوع، عاد سعر البرميل إلى ما يقرب من 130 دولارًا، وهو مستوى مرتفع بشكل غير مريح بالنسبة لبايدن.

ومع ذلك، فإن المواجهة تنطوي على ما هو أكثر بكثير من النفط. في الرياض، يشعر الأمير محمد بالازدراء بسبب رفض بايدن التعامل معه منذ أن تولى منصبه. والخلافات مع أبو ظبي أيضاً كبيرة، لقد فوجئت الولايات المتحدة بشكل خاص بامتناع الإمارات المتكرر عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي اعتبره الدبلوماسيون الغربيون في نيويورك مقابل الدعم الروسي لبعض المواقف المناهضة للحوثيين.

وغضبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من قيام إدارة بايدن بإزالة الحوثيين المدعومين من إيران من قائمة الإرهاب العالمية، حيث يواصلون سلسلة مفاوضات مضنية مع إيران لاستئناف الاتفاق النووي.

وعلاوة على ذلك، هناك شعور قوي في كلتا العاصمتين بأن بايدن قد اقترب من المنطقة بنظرة انتقادية شديدة للدول التي كانت منذ فترة طويلة حليفة أمنية، وتساهل مع إيران، التي لا تزال عدوًا.

وبعد محاولته الأسبوع الماضي تجنيد فنزويلا لقضية عزل روسيا، ينظر البيت الأبيض إلى جهود إصلاح العلاقة مع السعودية والإمارات على أنها ثمن مقبول يجب دفعه.

وأرسلت الإدارة في شباط، بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لسياسة الشرق الأوسط، ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، إلى الرياض للقاء ولي العهد. عشية غزو أوكرانيا، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شبكة تمويل مزعومة للحوثيين.

سوليفان: أميركا تعمل لمساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "أدان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الأحد الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على أربيل، وقال إن واشنطن تعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسه".

وأعلنت إيران مسؤوليتها عن الهجوم بالقرب من مجمع قنصليات اميركية مترامي الأطراف، قائلة إنه كان انتقاماً لضربة إسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال سوليفان إنه "لم يصب أي مواطن أميركي في الهجوم، ولم تُضرب أي منشآت أميركية، لكن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها".

وقال: "نحن نتشاور مع الحكومة العراقية والحكومة في كردستان العراق، جزئياً لمساعدتهم في الحصول على قدرات الدفاع الصاروخي ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في مدنهم".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز صنداي"، وصفت نائبة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان الهجوم بأنه "مقلق للغاية"، مضيفة إنه "اعتداء على السيادة العراقية".

وقالت ويندي "لا نعتقد أن القنصلية كانت في الواقع هدفاً لهذا الهجوم" دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

(م ش)