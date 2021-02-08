صحف عالمية: واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران بشروط الأخيرة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى شروط واشنطن لرفع العقوبات عن طهران، وكذلك جهود موسكو بخصوص البحث عن رفات جنود إسرائيليين في مخيم اليرموك بدمشق، والالتزام الأميركي تجاه السعودية.

بايدن لن يرفع العقوبات عن إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز إنه يجب على إيران التوقف عن تخصيب اليورانيوم قبل رفع العقوبات".

وأوضح الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخذ الخطوة الأولى لاستئناف المفاوضات مع طهران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرًا إلى أنه لن يرفع العقوبات إلا إذا أوقفت إيران تخصيب اليورانيوم خارج حدود الاتفاق النووي.

وردًّا على سؤال من الشبكة عما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع العقوبات لإقناع إيران بالمشاركة في المفاوضات، قال السيد بايدن "لا".

وقالت إدارة بايدن في وقت سابق إن إيران يجب أن تمتثل لاتفاق 2015 قبل رفع العقوبات، وقال مسؤول في البيت الأبيض: "يدعم الرئيس بايدن الدبلوماسية للتعامل مع التهديد الذي يمثله برنامج إيران النووي، لكنه بالتأكيد لن يعرض تخفيف العقوبات لمجرد إعادة إيران إلى الطاولة".

وقبل مقابلة الرئيس بايدن، كرر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في خطاب ألقاه يوم الأحد موقف إيران بأن واشنطن هي التي يجب أن ترفع العقوبات، وحينها ستعود بلاده للامتثال للاتفاق النووي.

دبلوماسية أمريكية: التزام الولايات المتحدة تجاه السعودية يظل "واضحًا ولا يتزعزع"

ونقلت صحيفة العرب نيوز السعودية عن القائمة بأعمال السفارة الأميركية في السعودية مارتينا سترونغ، قولها إن التزام الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية لا يزال واضحًا ولا يتزعزع".

وأضافت مارتينا سترونغ: "إن التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية كما فعلنا على مدى عقود لا يزال ثابتًا ولا يزال واضحًا، نحن واضحون جدًّا بشأن التهديدات التي تواجهها المملكة وليس المملكة فقط، لأنه من الواضح أن هناك العديد من الدول هنا التي هي جزء من مجلس التعاون الخليجي تواجه بعضًا من الأوضاع الأمنية المتدهورة".

وأدلت مارتينا سترونغ بهذه التصريحات في اليوم الذي أطلق فيه صاروخ باليستي آخر باتجاه المملكة، إذ أطلقت جماعة أنصار الله الحوثي المدعومة من إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي على السعودية في السنوات القليلة الماضية.

وقالت مارتينا سترونغ إن الرئيس جو بايدن أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالشراكة الأمنية طويلة الأمد التي تتمتع بها مع المملكة العربية السعودية منذ عقود.

وأضافت الدبلوماسية أن العمل مع المملكة سيجعل المنطقة مستقرة، وسيجعل المملكة أكثر أمنًا، وسيجعل "بالتأكيد" الولايات المتحدة أكثر أمنًا.

وأردفت: "في هذا الصدد، أسلط الضوء دائمًا على تعاوننا في مكافحة الإرهاب، والذي كان مرة أخرى حاسمًا للغاية لكل من بلدينا والمنطقة".

وقالت إنه فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، فإن الوباء لم يضعف الأعمال التجارية بين البلدين، وأشارت إلى أنه على الرغم من الوباء وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي في المملكة وفي الولايات المتحدة وحول العالم، فإن اهتمام الشركات الأميركية لم يتضاءل في الواقع، بل على العكس تمامًا.

(م ش)