صحف عالمية: واشنطن في موقف محرج وكوشنر ينتقد الفلسطينيين

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى فشل الإدارة الأمريكية بالضغط على إيران عبر الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاقية بين إسرائيل والإمارات.

واشنطن بوست: إدارة ترامب تعاني من خسارة مذلة في الشرق الأوسط

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان منها الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: "بعد يومين من فتح العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، عانت إدارة ترامب من ردّ مهين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث طلبت الولايات المتحدة من المجلس الموافقة على تمديد الحظر المفروض منذ 13 عامًا على تجارة الأسلحة مع إيران، وهو أمر مهم جدًّا لإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة من العرب، والذي يفضله معظم العالم الديمقراطي".

وأضافت "لكن عضوًا واحدًا فقط من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وهو ممثل جمهورية الدومينيكان، انحاز فقط إلى واشنطن، حيث عارضت روسيا والصين الاقتراح، بينما امتنعت 11 دولة - بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا - عن التصويت".

قد يفتح التصويت الطريق أمام إيران للحصول على أسلحة صينية وروسية، كالصواريخ التي يمكن أن تستخدمها ضد إسرائيل أو الإمارات أو السفن الأمريكية في الخليج العربي.

وكانت الهزيمة التي حصلت في أروقة الأمم المتحدة نتيجة مباشرة لرفض الرئيس ترامب لاتفاق 2015 الذي يحدّ من البرنامج النووي الإيراني، والذي توسطت فيه إدارة أوباما بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، زعم السيد ترامب أن تجديد العقوبات الأمريكية من شأنه أن يفرض صفقة أفضل؛ وبدلًا من ذلك، جددت إيران تخصيب اليورانيوم وشنت هجمات في الخليج.

والآن انتهى حظر الأسلحة، الذي أقره قرار الأمم المتحدة بالمصادقة على الاتفاق النووي حتى تشرين الأول الجاري، واختار الحلفاء الأوروبيون عدم التصويت لصالح تجديده، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى رغبتهم في الحفاظ على ما تبقى من الاتفاقية، بما في ذلك عمليات تفتيش الأمم المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية.

العرب نيوز: كوشنر ينتقد الفلسطينيين ومنتقدي اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

وبدورها قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "توقع غاريد كوشنر قيام المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، منددًا بشدة بالفلسطينيين وغيرهم من منتقدي اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي".

وشدد في مؤتمر على أن إسرائيل لن تمضي قدمًا في ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية دون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الإمارات تعتقد أن الاتفاق يمنح الفلسطينيين "الأمل".

وقال كوشنر إن وقف الضم هو أحد الشروط التي وضعها الفلسطينيون من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وفشلهم في الرد بشكل إيجابي يقوض الدعم الطويل الذي يتمتعون به في العالم العربي.

وقال كوشنر إن ترامب مستعد للانخراط في أي وقت مع الفلسطينيين لحل الصراع، لكنه حذر: "لن نطارد القيادة الفلسطينية، لقد تواصلنا معهم وقلنا إن كنتم تريدون الانخراط الآن، فإن تطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) معلق، وقالوا إنهم سيعودون ويتفاوضون إذا حدث ذلك، لقد حدث ذلك الآن، سنرى ما قرروا القيام به ".

جيروزاليم بوست: تركيا تهدد بايدن.. وتقول بأنه سيدفع ثمن هذه الانتقادات

وفي الشأن التركي قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "يبدو أن التعليقات غير المعتادة لدبلوماسيين رفيعي المستوى من تركيا تهدف إلى دعم إدارة ترامب ضد بايدن، وهي جزء من رؤية أوسع على المستويات العليا في أنقرة".

وانتقد كبير مستشاري الرئيس التركي وكبير الدبلوماسيين المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وهدد الولايات المتحدة بأنها "ستدفع الثمن" لانتقادها تركيا، حيث شوهد بايدن وهو يتحدث قبل أشهر وينتقد النظام الحاكم في أنقرة.

(م ش)