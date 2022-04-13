صحف عالمية: واشنطن بصدد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وخامنئي متفائل بخصوص الاتفاق النووي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى عزم واشنطن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتفاؤل المرشد الأعلى في إيران بخصوص الاتفاق النووي، إلى جانب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

البنتاغون يجتمع مع كبار صانعي الأسلحة لبحث زيادة المساعدات لأوكرانيا

قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية "قال مسؤول دفاعي أميركي إن وزارة الدفاع الأميركية ستستضيف اجتماعًا لكبار صانعي الأسلحة يوم الأربعاء، لمناقشة زيادة المساعدة لأوكرانيا، فيما تعيد القوات الروسية تجميع صفوفها لشن هجوم متجدد على شرق البلاد.

وقال المسؤول إن أكبر ثمانية مقاولين دفاعيين أميركيين، من بينهم لوكهيد مارتن ورايثيون وإل 3 تكنولوجيز، تمت دعوتهم لحضور اجتماع سري يهدف إلى زيادة المساعدة لأوكرانيا والاستعداد لصراع طويل الأمد.

وقال المسؤول الدفاعي: "سنناقش مقترحات الصناعة لتسريع إنتاج الأنظمة الحالية وتطوير قدرات جديدة وحديثة حاسمة للمساعدة الأمنية المستمرة للوزارة لأوكرانيا والاستعداد طويل الأجل للولايات المتحدة والقوات الحليفة / الشريكة".

قدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد في شباط، بما في ذلك أكثر من 1400 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات و5000 صاروخ جافلين مضاد للدبابات ومئات من طائرات سويتش بليد، وفقًا للبنتاغون.

وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة فكرية في واشنطن، أن الولايات المتحدة أعطت حوالي ثلث مخزونها من جافلين لأوكرانيا وأن الأمر سيستغرق ثلاث أو أربع سنوات لتجديدها.

وقدر أن الولايات المتحدة قد أرسلت حوالي ربع صواريخها من طراز ستينغر إلى البلاد، وأن الأمر سيستغرق خمس سنوات على الأقل لاستبدال تلك الموجودة في مستويات الإنتاج الحالية.

قال المسؤول الدفاعي إن الولايات المتحدة كانت "على اتصال شبه يومي مع شركاء الصناعة الرئيسيين لشراء المعدات مباشرة لتسليمها إلى أوكرانيا وتجديد المعدات التي يتم سحبها من المخزونات الأميركية".

خامنئي: المحادثات النووية تسير بشكل جيد

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية "قال المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي يوم الثلاثاء، إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 تتقدم، لكنه حث المسؤولين على عدم وضع كل الرهانات على محادثات فيينا.

وقال خامنئي لمسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي "العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات".

تشارك إيران منذ عام في محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، والولايات المتحدة (بشكل غير مباشر)، لإحياء الاتفاق النووي.

وخففت اتفاقية عام 2015 العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي - وهو أمر نفته دائمًا.

لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقية.

وقال خامنئي: "لقد قاوم فريق التفاوض لدينا حتى الآن المطالب المفرطة للطرف الآخر وسيواصل القيام بذلك".

وقال، في إشارة إلى الولايات المتحدة: "هو الطرف الآخر الذي نكث بوعوده (بالانسحاب من الاتفاق) ووصلوا إلى طريق مسدود".

واتهم وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، واشنطن بـ "فرض شروط جديدة" في المفاوضات، دون الخوض في التفاصيل.

وشكك المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده يوم الإثنين، في استعداد واشنطن للتوصل إلى اتفاق، حيث لا تزال النقاط العالقة الرئيسة دون حل".

تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5٪ في آذار، مسجلًا أعلى مستوى في أربعة عقود

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قفز التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى جديد في أربعة عقود عند 8.5٪ في آذار مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، مدفوعًا بالارتفاع الصاروخي في تكاليف الطاقة والغذاء وقيود العرض وطلب المستهلكين القوي.

وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك - الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات - ارتفع الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية له منذ كانون الأول 1981.

تخلت الأسهم الأميركية عن مكاسبها المبكرة وتراجعت عائدات السندات الحكومية في أعقاب تقرير التضخم.

التضخم المرتفع هو الجانب السلبي للنمو المزدهر، حيث يتعافى الاقتصاد من الوباء، مدعومًا جزئيًّا بأسعار الفائدة المنخفضة والتحفيز الحكومي لمواجهة تأثير الوباء. قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الثلاثاء، إن الهدف الأعلى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو خفض التضخم. يواجه البنك المركزي عملية توازن صعبة تتمثل في تشديد السياسة النقدية دون كبح النمو.

وقالت الوزارة إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين في آذار، والتي سجلت أرقامًا قياسية في منتصف آذار، كما ارتفعت أسعار الطاقة الإجمالية بنسبة 11٪ عن الشهر السابق. تسارعت أسعار البقالة في آذار، حيث ارتفعت بنسبة 1.5 ٪ عن الشهر السابق، في حين أن تكلفة تناول الطعام خارج المنزل كانت معتدلة".

(م ش)