صحف عالمية: واشنطن بصدد فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وتعليق المفاوضات النووية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي واشنطن لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وتعليق المفاوضات النووية، إلى جانب دق طبول الحرب بين موسكو وكييف.

الولايات المتحدة تحث الديمقراطيات على معاقبة المسؤولين الأجانب الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية حول سعي الولايات المتحدة إلى معاقبة المسؤولين الأجانب الفاسدين: "الولايات المتحدة ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على مسؤولي الحكومات الأجنبية والأشخاص الذين تتهمهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وستحث الدول الأخرى على الانضمام إلى حملة الضغط في قمتها المقبلة من أجل الديمقراطية".

سيتم فرض العقوبات في الفترة التي تسبق القمة الافتراضية التي تستمر يومي الخميس والجمعة، والتي يأمل مسؤولو الإدارة خلالها إقناع المسؤولين الحكوميين من أكثر من 100 دولة بفرض إجراءات مماثلة، وفقاً للمسؤولين.

قال مسؤولو البيت الأبيض إنهم يرون في العقوبات أداة مهمة في جهود إدارة بايدن لإثارة ما تسميه بالتجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. وقالت الإدارة أيضاً إنها ستعطي الأولوية لتأمين عمل دولي منسق باعتباره أمراً بالغ الأهمية لضمان فعالية العقوبات".

تعليق المحادثات مع إيران بشأن استعادة الاتفاق النووي لعام 2015

أما صحيفة الغارديان البريطانية، فقالت عن الملف النووي: "تم تعليق أولى المحادثات الرسمية بين القوى الغربية والنظام الإيراني الجديد بشأن كيفية استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 يوم الجمعة، حيث حذرت أوروبا من أن إيران تراجعت عن كل التقدم الدبلوماسي السابق وسرّعت من برنامجها النووي.

ومن الممكن أن تنهار المحادثات الأسبوع المقبل إذا لم تعدّل إيران مطالبها، مما يحتمل أن تخاطر بشن هجوم على إيران من قبل إسرائيل.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل لكنه حذر من أن الوقت ليس بلا حدود.

وقال دبلوماسيون يمثلون القوى الأوروبية الثلاث في المحادثات - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - إنهم أصيبوا بخيبة أمل وقلق من المأزق.

وقالوا: "طهران تتراجع تقريباً عن جميع التسويات الصعبة التي تمت صياغتها بعد عدة أشهر من العمل الشاق"، مضيفين أنه تم المطالبة بتغييرات كبيرة. قبل أكثر من خمسة أشهر، أوقفت إيران المفاوضات. منذ ذلك الحين، قامت إيران بتسريع برنامجها النووي. هذا الأسبوع، تراجعت عن التقدم الدبلوماسي الذي تم إحرازه.

وقالوا إن الغرض من التعليق هو "السماح للوفود بالعودة إلى العواصم لتقييم الوضع وطلب التعليمات"، قبل الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل "لمعرفة ما إذا كان يمكن سد الفجوات أم لا".

وأضافوا: "تظل حكوماتنا ملتزمة التزاماً كاملاً بالطريق الدبلوماسي للمضي قدماً. ولكن الوقت ينفد".

وقدمت الحكومة الإيرانية الجديدة، المنتخبة في حزيران، وثائق معدلة بشأن العقوبات التي سيطلب من الولايات المتحدة رفعها، بالإضافة إلى مقترحات جديدة بشأن ما سيُطلب من إيران فعله للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

تم نشر ورقة ثالثة حول المعايير القياسية - بما في ذلك مستويات صادرات النفط والمعاملات بالعملات الأجنبية - التي كان يجب الوفاء بها قبل أن تحكم إيران على أن العقوبات قد تم رفعها بشكل فعال، ولكن لم يتم طرحها رسمياً.

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن المقترحات تتطلب من الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات التي فرضها جو بايدن والتي لا علاقة لها بوضوح بالاتفاق النووي، وبالتالي تمثل تشديداً للمطالب الإيرانية المتفق عليها في الجولة السابقة من المحادثات مع المجموعة السابقة من المفاوضين الإيرانيين.

واعترفت إيران بأن التقدم كان بطيئاً، مضيفة أنه لا يمكن رفض مقترحاتها لأنها تتماشى مع اتفاق 2015.

وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في المحادثات، إن على حلفائها الغربيين أن يدركوا أن إيران تماطل بينما تواصل تطوير برنامجها النووي.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كاني، إن المحادثات ستدور حول رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف "نتفاوض على اتفاق شامل. نحن نتفاوض على اتفاقية شاملة تمهد الطريق لعودة دولة تركت الاتفاقية. نحن نسعى إلى رفع العقوبات الأميركية الجائرة".

هل نتجه نحو "كابوس"؟ استمرار التعزيز العسكري على الحدود الأوكرانية مع تصاعد التوترات الدبلوماسية

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن التوتر على الحدود الأوكرانية: "كان من المفترض أن تساعد المحادثات التي جرت بين أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف في ستوكهولم على تهدئة قرع طبول الحرب المحتملة الأخرى في أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، انتهوا بعد 40 دقيقة فقط وسط اتهامات متبادلة، دون أي مؤشر على خريطة طريق للخروج من الأزمة المتصاعدة والحارقة.

وحذر وزير الخارجية الروسي من صراع قد يجتذب دولاً أخرى ويترك أوروبا في مواجهة "كابوس المواجهة العسكرية". كان ردّ بلينكن أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا قلقون للغاية من الأدلة على أن روسيا وضعت خططاً لتحركات عدوانية كبيرة ضد أوكرانيا، بما في ذلك الجهود لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل والعمليات العسكرية واسعة النطاق".

واقترح الكرملين عقد قمة أخرى بين فلاديمير بوتين وجو بايدن. يقال إن واشنطن حذرة من احتمال أن يستخدمها الرئيس الروسي للمطالبة بشروط غير مقبولة بشأن أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بعلاقة البلاد مع الناتو والتعاون العسكري الغربي الأوسع".

(م ش)