صحف عالمية: تزايد خطر داعش في سورية والعراق ومصر وإيران تنتهك اتفاقات الأسلحة النووية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تزايد خطر داعش في المنطقة، وكذلك بدء طهران في إنتاج معدن اليوارنيوم، وتشكيل بايدن فريق عمل الصين لمواجهة التهديدات المتزايدة.

'الجيروزاليم بوست: الكمين القاتل الذي نصبته داعش في سوريا مر دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير'

صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية تحدثت عن الكمين القاتل الذي نصبته داعش في سوريا وقالت: "أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي داعش نصبوا كمينًا لقافلة عسكرية لجنود من الجيش السوري وعناصر من الميليشيات الموالية لنظام الأسد، فجر الإثنين.

وقُتل نتيجة الكمين ما لا يقل عن 26 من القوات الموالية للنظام في الهجوم، مما يجعله الأكثر دموية منذ بداية العام، كما قُتل أحد عشر مقاتلًا من داعش، وعلى الرغم من ارتفاع عدد القتلى، تجاهلت وسائل الإعلام الغربية الحادث إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، قال المحلل في مركز جين للإرهاب والتمرد (JTIC) أوليفر هاربر: "في 8 شباط/ فبراير، شن مسلحو داعش هجومًا على قافلة عسكرية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة جنود من الجيش السوري من الفرقة 17 وما لا يقل عن 19 من ميليشيات سرايا القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي".

لقد مر ما يقرب من عامين منذ أن ادعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعادة "100٪" من الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرة داعش، ولكن في بعض المناطق من الدولة العربية، لا يزال داعش حقيقة ملموسة، وقال في هذا السياق الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) يورام شفايتزر "إذا اتبعت تصرفات ما يسمونه داعش والجماعات السلفية الجهادية في العام الماضي، يمكنك أن ترى أنها نشطة، ليس فقط في سوريا ولكن في المنطقة بأكملها".

وأوضح أن "داعش اختفى في قلب الصحراء، ويواصل نشاطه في المناطق الخارجة عن القانون، في سوريا والعراق وكذلك في شبه جزيرة سيناء".

ووصف الباحث الكبير الوضع الحالي بأنه "قنبلة موقوتة واضحة وواقعة"، وأوضح "أن هناك عددًا كبيرًا من الجهاديين السلفيين في سوريا، ليس كلهم ​​منتمين إلى داعش، وهذه الحالة الخاصة بالمسلحين السلفيين الجهاديين المدربين والأطفال الذين نشؤوا في مثل هذه البيئة، دون تعليم، وبدون بدائل، سيخرجون إلى العالم كرجال، بعد تلقينهم عقائدهم، وهذه قضية سوف تنفجر".

وأشار شفايتزر إلى الأطفال الذين نشؤوا تحت حكم داعش، وكثير منهم محتجزون الآن في مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا، وأكثر من 64 ألف محتجز، معظمهم من النساء والأطفال محتجزون في أكبر معسكر في الهول.

ومع ذلك، فإن الدول الغربية تغض الطرف عن المخاطر الخاصة بها، فالهول، على سبيل المثال، يمكن أن يكون، بحسب شفايتزر "منصة انطلاق للمقاتلين المدربين والمهرة نحو الغرب، ومع ذلك فإن الغرب مشغول بمشكلاته العديدة، وطالما لم تحدث انفجارات كبيرة في المدن الأوروبية والأمريكية، فلا ينبغي توقع رد فعل غربي حيال ذلك".

'الوول ستريت جورنال: إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم في انتهاك لاتفاقات 2015'

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن المشروع الإيراني النووي وقالت: "أنتجت إيران مادة محظورة بموجب الاتفاقات النووية لعام 2015 ويمكن استخدامها لتشكيل نواة سلاح نووي، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الضغط على إدارة بايدن لرفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

وقال تقرير سري للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه الصحيفة، إن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم في السادس من فبراير/ شباط في منشأة نووية في أصفهان تخضع لتفتيش الوكالة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المادة المنتجة كانت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم الطبيعي، مما يعني أنه لم يتم تخصيبهن ولاستخدام معدن اليورانيوم في صنع نواة سلاح نووي، ستحتاج إيران إلى حوالي نصف كيلوغرام، أو أكثر بقليل من رطل واحد، من معدن اليورانيوم عالي التخصيب، كما يقول الخبراء.

وحذرت الحكومة الإيرانية من أنها ستبدأ إنتاج معدن اليورانيوم في غضون خمسة أشهر، بعد قانون أقره البرلمان الإيراني في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، وهو تهديد أثار قلق الدبلوماسيين الغربيين.

واتخذت إيران سلسلة من الخطوات الأخيرة في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه إدارة ترامب. وزادت طهران إنتاجها من الوقود النووي، ونفذت التخصيب في مواقع ليس من المفترض أن تستخدمها، وفي وقت سابق من هذا العام أنتجت 20٪ من اليورانيوم المخصب، وهو أعلى درجة نقاء من المواد التي صنعتها منذ 2013.

'واشنطن تايمز: بايدن يشكل "فريق عمل الصين" التابع للبنتاغون لمواجهة التهديد المتزايد'

اما صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية فقالت: "أصدر الرئيس بايدن نداءً عاجلًا لبذل جهود على مستوى الحكومة لإعادة تقييم ومواجهة التهديد الذي تمثله الصين، في أول زيارة له إلى البنتاغون كرئيس للإعلان عن فريق عمل رفيع المستوى يمكنه إصلاح السياسة العسكرية الأمريكية تجاه خصمه الرئيس في القرن الحادي والعشرين.

وقال بايدن إن فرقة العمل المكونة من 15 عضوًا، والتي تضم ممثلين مدنيين وعسكريين، ستقدم توصيات إلى وزير الدفاع لويد أوستن في غضون أربعة أشهر بشأن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية والتكنولوجيا ومواءمة القوات في منطقة المحيط الهادئ والاستخبارات والعلاقات الدفاعية مع الصين والتحالفات والشراكات، ومجموعة من القضايا الأخرى التي ستؤثر بشدة على المنافسة المتزايدة بين القوتين العالميتين.

واتخذ الرئيس خطوته السياسية بعد أسابيع فقط من تحذير الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن السياسات التجارية الحمائية لواشنطن وعدائها للصين يهدد بإطلاق "حرب باردة جديدة"، حيث تعيد استثمارات بكين في الخارج تشكيل التحالفات الاقتصادية العالمية.

(م ش)