صحف عالمية: تزايد حدة خطاب الأميركي تجاه الرياض ومخاوف من تفشي الكوليرا في سوريا ولبنان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تصاعد الخلاف بين واشنطن والرياض ومخاوف تفشي الكوليرا في سوريا ولبنان.

تحدت المملكة العربية السعودية تحذيرات الولايات المتحدة قبل خفض إنتاج أوبك +

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها " قبل أيام من قيام أوبك وحلفائها بقيادة روسيا بتخفيض كبير لإنتاج النفط، اتصل المسؤولون الأميركيون بنظرائهم في المملكة العربية السعودية وغيرها من كبار المنتجين الخليجيين بمناشدة عاجلة لتأجيل القرار لمدة شهر آخر، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات، فكان الجواب: لا.

وحذر المسؤولون الأميركيون القادة السعوديين من أن خيار الرياض لخفض الانتاج، سينظر له على أنه وقوف إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا وأن هذه الخطوة ستضعف الدعم المتضائل بالفعل في واشنطن للمملكة.

ورفض المسؤولون السعوديون طلبات واشنطن، التي اعتبروها مناورة سياسية من قبل إدارة بايدن لتجنب الأخبار السيئة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي تخضع لسيطرة الكونغرس، كان ارتفاع أسعار الغاز والتضخم من القضايا المركزية في الحملة.

وبدلاً من ذلك، قال الأشخاص المطلعون، اعتمدت المملكة على حلفائها في أوبك للموافقة على الخفض، الذي يهدف إلى خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

ورفضت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، المزاعم السعودية بأن جهود إدارة بايدن مدفوعة بحسابات سياسية. وشكك المسؤولون الأميركيون في تحليل سعودي بأن سعر النفط على وشك الانخفاض وحثوهم على الانتظار ورؤية رد فعل السوق، إذا انهار السعر، كما أخبر المسؤولون الأميركيون نظرائهم السعوديين، يمكن لأوبك + الرد بمقتضى ذلك.

قالت واتسون: "من الخطأ بشكل قاطع ربط هذا بالانتخابات الأميركية، يتعلق الأمر بتأثير هذا القرار قصير النظر على الاقتصاد العالمي".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي يوم الثلاثاء إن "الرئيس بايدن يعتقد أن على الولايات المتحدة مراجعة العلاقة مع المملكة العربية السعودية في ضوء قرار أوبك +، وإلقاء نظرة فاحصة لمعرفة ما إذا كانت هذه العلاقة في المكان الذي يجب أن تكون فيه وأنها تخدم مصالح أمننا القومي". وقال إن الرئيس مستعد لمناقشة العلاقات الثنائية مع أعضاء الكونغرس".

وقال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يوم الثلاثاء إن قرار أوبك + اقتصادي بحت وليس له أبعاد سياسية، وقال في مقابلة مع قناة العربية المملوكة للسعودية إن التحالف يسعى إلى استقرار أسواق الطاقة وتعزيز مصالح المنتجين والمستهلكين.

وقال الأمير فيصل إن العلاقات مع الولايات المتحدة طويلة الأمد واستراتيجية وأن التعاون العسكري بين البلدين ساهم في السلام والاستقرار في المنطقة".

تفشي الكوليرا في لبنان وسوريا يهدد الملايين

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها " حذرت جماعات حقوقية من أن أنظمة الرعاية الصحية في سوريا ولبنان قد تنهار تحت ضغط تفشي وباء الكوليرا، بعد أن قالت الأمم المتحدة إنها سجلت الآن أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها في الأسابيع الأخيرة.

وهناك مخاوف من أن الملايين من الناس في المنطقة معرضون لخطر الإصابة بالمرض الذي ينتشر عن طريق تناول طعام ومياه شرب ملوثة، وإذا ترك المرضى دون علاج قد يموتون.

وتم اكتشاف الكوليرا الآن في 13 محافظة من محافظات سوريا الـ 14، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية آلاف الحالات المشتبه فيها.

وانتشر المرض في الأسابيع الأخيرة عبر الحدود إلى لبنان المجاور، حيث أكدت وزارة الصحة العامة في بيروت 14 حالة إصابة، مع وجود عشرات الحالات المشتبه بها الأخرى.

وحذرت جماعات إنسانية من أن المرض قد ينتشر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقترب الأنظمة الصحية في البلدين من الانهيار بسبب الأزمات الاقتصادية الحادة والصراعات.

وفي سوريا، قالت منظمة الصحة العالمية إن 60 شخصاً ماتوا بالفعل بسبب المرض لكنها تخشى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وفي لبنان المجاور تواجه البلاد واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم، مما يجعلها تعاني من انقطاع الكهرباء المتفشي ونقص المياه وقلة الحصول على الأدوية.

وسجلت السلطات الصحية اللبنانية أكثر من 12 حالة إصابة مؤكدة، وهو أول تفش من نوعه منذ ما يقرب من 30 عاماً.

إن الحالة الأولى التي سجلت في لبنان للاجئ سوري في محافظة عكار الفقيرة الشمالية، مما أثار مخاوف من انتقال سريع داخل مجتمع اللاجئين المترامي الأطراف في البلاد، حيث يعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، تعيش الغالبية العظمى منهم في ظروف صعبة".

زيلينسكي يطلب من مجموعة السبع دفاعات جوية بعد جولة جديدة من الضربات الروسية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " دعا فولوديمير زيلينسكي دول مجموعة السبع إلى تسريع إمداده بأنظمة الدفاع الجوي بعد يوم آخر من هجوم صاروخي روسي أصاب أهدافاً مدنية وأهدافًا للبنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وجاء نداء الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده قادة مجموعة السبع، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال زيلينسكي للمجموعة إن روسيا "أطلقت أكثر من 100 صاروخ كروز وعشرات من مختلف الطائرات بدون طيار" خلال اليومين الماضيين، وضرب العديد منها مدناً لم تتعرض للهجمات منذ شهور.

وقال: "عندما تحصل أوكرانيا على ما يكفي من أنظمة دفاع أرض-جو حديثة وفعالة، فإن العنصر الرئيسي للإرهاب الروسي - الهجمات الصاروخية - لن يعمل".

(م ش)