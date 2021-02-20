صحف عالمية: تزايد الشكوك حول انسحاب الناتو من أفغانستان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الخلافات داخل حلف الناتو بخصوص الانسحاب من أفغانستان، وكذلك تصاعد هجمات الجماعات الموالية لإيران ضد السعودية.

هل حان الوقت حقًّا للحديث عن سحب القوات الأميركية من أفغانستان؟

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "إنه مقياس لمدى خطورة الوضع الأمني ​​في أفغانستان أن يحتل الأخير مركز الصدارة في قمة الناتو هذا الأسبوع، وهي الأولى التي تعقد منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن".

في حين أن الأولوية الأولى لواشنطن خلال المؤتمر الافتراضي لوزراء دفاع الناتو الذي استمر مدة يومين كانت محاولة إصلاح العلاقات مع بعض حلفائها الرئيسيين في أوروبا، خاصة ألمانيا وفرنسا، بعد التجربة المؤلمة التي عانوا منها على يد إدارة ترامب، وكان الموضوع الرئيس للمحادثة هو أفغانستان، وما إذا كان ينبغي على الناتو أن يواصل وجوده العسكري في البلاد.

وكان خفض ترامب عدد القوات الأميركية المتمركزة في البلاد إلى النصف تقريبًا مصدر قلق عميق داخل الناتو، ولا يزال عدد من الدول الأوروبية.

ويجادل العديد من القادة الأوروبيين أنه من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب كامل من أفغانستان، بينما تظل العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بمستقبل البلاد دون حل.

وظهرت مخاوف داخل الناتو بشأن الجدول الزمني لاستكمال عملية الانسحاب عشية القمة الافتراضية لهذا الأسبوع عندما أصر الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، على أنه لا ينبغي إجراء أي انسحاب "قبل أن يحين الوقت المناسب"، وأن طالبان بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوفاء بشروط اتفاقية 2020 مع الولايات المتحدة قبل النظر في مثل هذه الخطوة.

وقد يتسبب إحجام العديد من الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو عن الوفاء بالموعد النهائي للانسحاب في مايو/ أيار في حدوث انقسام ضار داخل الحلف إذا قرر بايدن المضي قدمًا في الجدول الزمني المثير للجدل للانسحاب الذي حدده سلفه. من المؤكد أنه يبدو مترددًا بشأن هذا الموضوع، وقد يؤدي الحفاظ على الوجود العسكري لواشنطن في البلاد إلى مزيد من الهجمات على قوات التحالف من طالبان والجماعات المسلحة الأخرى.

والاعتبار الآخر الذي سيؤثر بشكل كبير على إدارة بايدن هو القلق من أن التخلي عن أفغانستان قد يؤدي إلى قيام جماعات متشددة مثل القاعدة وداعش بإعادة إنشاء قواعد إرهابية في البلاد، وقالت حركة طالبان، التي تصر على أنها تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، إنها تتوقع أن يكتمل الانسحاب الأميركي على النحو المتفق عليه، حيث جادل مفاوضو طالبان أن الاتفاقية لم يتم إبرامها مع ترامب شخصيًّا، بل مع الحكومة الأميركية لذلك ينبغي إنجازها.

ومع ذلك، فإن المسؤولين الأفغان يشككون بشدة في مزاعم طالبان بأنهم ملتزمون بجانبهم من الصفقة، زاعمين أن طالبان مسؤولة بشكل مباشر عن التصعيد الأخير في العنف الذي أثر على أجزاء كبيرة من البلاد.

'الهجمات الجوية على السعودية تكشف ضعف الأخيرة'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "تستغل الجماعات الموالية لإيران في اليمن والعراق الثغرات المستمرة في دفاعات السعودية، وتوجّه ضربات جوية توصف بأنها الأكثر دقة على المملكة، في الوقت الذي تعيد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في نهج الولايات المتحدة تجاه المنطقة".

وقال مسؤولون أميركيون وأشخاص آخرون مطلعون على إحدى هذه الضربات إنه في الـ 23 من كانون الثاني/ يناير الماضي انطلقت طائرات مُسيّرة مفخخة من العراق واستهدفت المجمع الملكي الرئيس في العاصمة الرياض.

ويُظهر هذا الهجوم التعقيدات المتزايدة للمخاطر التي تواجهها المملكة، والتي لا تشمل الطائرات بدون طيار فحسب، بل تشمل أيضًا الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن الجيش اعترض هجومًا جويًّا، لكن أشخاصًا مطلعين قالوا إن الطائرات المُسيّرة اخترقت بالفعل الدفاعات الجوية السعودية، وسقطت إحداها بالقرب من البوابة الأمامية لقصر اليمامة، مقر الحكومة السعودية.

وقال مسؤول أميركي إنه تم استهداف مهبط طائرات قريب أيضًا.

وفي غضون ذلك، صعّد الحوثيون هجماتهم عبر الحدود الجنوبية للمملكة هذا الشهر، بما في ذلك غارة أصابت، الأسبوع الماضي، طائرة مدنية في مطار أبها.

كما أطلقوا طائرات مُسيّرة وصواريخ على قاعدة عسكرية قريبة ومطار جدة الدولي، وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن إنه تم اعتراضه.

وتعتبر هذه من المرات النادرة إن لم تكن الأولى، التي تتبنى فيها ميليشيات عراقية موالية لإيران، مسؤولية الهجوم على السعودية.

وتُظهر الحوادث الجديدة حدود دفاعات السعودية واتساع نطاق وصول أعدائها إليها، رغم عدم وقوع إصابات كبيرة في أي من الحوادث.

ورغم تحسن القدرات العسكرية للمملكة في السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن السعودية لا يزال لديها الكثير من العمل للقيام به لتحسين دمج الرادارات وبطاريات باتريوت ومدافع الدفاع الجوي قصيرة المدى وطائرات إف -15 في نظام دفاعي فعال.

كما يتحدثون عن صعوبات وقف الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران في العراق، والتي لا تزال تشكل تهديدًا أمنيًّا رغم تعهدات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالسيطرة عليها.

ويُنظر إلى الهجوم على أنه اختبار مبكر لإدارة بايدن التي تحاول إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، وتراجع مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى الرياض، وألغت الثلاثاء الماضي تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

لكن بايدن تعهد أيضًا بمساعدة السعودية، الحليف الرئيس في الشرق الأوسط وأكبر مشتر للأسلحة، في الدفاع عن أراضيها، حسبما تقول الصحيفة الأميركية.

وردًّا على الهجمات الأخيرة، نقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة شهدت تصعيدًا للهجمات عبر الحدود ضد أهداف مدنية منذ وصول سفير إيران الجديد إلى اليمن العام الماضي.

وقال المسؤول، في بيان: "قرار الولايات المتحدة بإلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين أساء فهمه على أنه سماح بالتصعيد، ومواصلة سلوكهم الهمجي داخل اليمن والمنطقة بدعم من إيران".

'الولايات المتحدة: لن نذعن لضغوط إيران بشأن المزيد من تخفيف العقوبات قبل المحادثات المحتملة'

وفيما يخص ملف إيران النووي قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتزم عدم اتخاذ إجراءات إضافية ردًّا على ضغوط من إيران قبل محادثات مع طهران والقوى الكبرى بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015".

وكانت طهران وواشنطن على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق، وتقول إيران إن على الولايات المتحدة أولًّا رفع عقوبات الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولًّا إلى الامتثال للاتفاق.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة الدولتين إلى الاتفاق الذي يهدف إلى منع طهران من حيازة أسلحة نووية، وهو الاتفاق الذي تخلى عنه ترامب قبل نحو ثلاث سنوات.

ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، التي تحدثت إلى المراسلين على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس الديمقراطي جو بايدن طائرًا إلى ميشيغان، قالت "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "محادثة دبلوماسية".

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق، وردت إيران بانتهاك بعض الحدود النووية للاتفاق.

ولدى سؤالها عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس أمرًا تنفيذيًّا بشأن إحياء الاتفاقية، أشارت جين بساكي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد طرح فكرة إجراء محادثة بين إيران والقوى الست الكبرى التي أبرمت الاتفاقية: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا ودول أخرى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع المشاركين في الاتفاق الإيراني والولايات المتحدة.

(م ش)