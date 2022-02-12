صحف عالمية: تظاهرات السويداء تطالب بالديمقراطية وواشنطن تحذر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى المظاهرات في السويداء، والتحذيرات الأميركية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، إلى جانب الشأن الليبي.

المئات يتظاهرون في جنوب سوريا

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية، حول الاحتجاجات في السويداء: "المئات نزلوا إلى شوارع مدينة جنوب سوريا، الجمعة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والديمقراطية في احتجاج نادر داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام.

ونظم أكثر من 300 متظاهر تجمعوا لليوم الخامس على التوالي في السويداء بعد أن أبعدت السلطات 600 ألف أسرة من برنامج الإعانات، أكبر تجمع لهم حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.

وقال شاب لحشد من المتظاهرين في مقطع فيديو بثته شبكة الإعلام المحلية السويداء 24 "نريد دولة ديمقراطية عادلة ومدنية".

ويظهر في اللقطات متظاهرون يرفعون علم الأقلية الدينية الدرزية التي تعتبر السويداء معقلها.

وفي أحد مقاطع الفيديو، أعرب رجل مسن يرتدي الزي الدرزي التقليدي عن أسفه لارتفاع الأسعار.

وقال للحشد "لا يمكننا العيش أو الحصول على حقوقنا، ليس لدينا أي غاز أو مازوت. نريد أن نعيش في وطن يضمن كرامتنا وحقوقنا".

وانطلقت المسيرة رغم الانتشار المكثف لقوات الأمن التي أغلقت الطرق الرئيسة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبعدت الحكومة عدداً كبيراً من الأشخاص من برنامج الإعانات، في بلد يعاني 90 في المائة من سكانه من الفقر، وهي خطوة أثارت احتجاجات وانتقادات نادرة من داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.

وقال نور رضوان لوكالة فرانس برس إن معظم المحتجين نزلوا إلى الشوارع لأول مرة في حياتهم للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، فيما طالب آخرون بالديمقراطية.

ونجت السويداء في الغالب من القتال في الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، ولم تواجه سوى هجمات جهادية متفرقة تم صدها".

الولايات المتحدة: روسيا يمكنها غزو أوكرانيا في أي وقت

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، عن الأزمة الأوكرانية: "قال البيت الأبيض يوم الجمعة إنه يعتقد أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي وقت بعمل عسكري كبير وحث الأميركيين على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "إذا استمر هجوم روسي على أوكرانيا، فمن المرجح أن يبدأ بقصف جوي وهجمات صاروخية يمكن أن تقتل بوضوح مدنيين بغض النظر عن جنسيتهم. أي غزو بري لاحق سيشمل هجوماً من قوة هائلة".

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها على التيلغرام في وقت متأخر من يوم الجمعة قائلة: "إن هستيريا البيت الأبيض تكشف أكثر من أي وقت مضى. الأنغلو ساكسون بحاجة إلى حرب. بأي ثمن. الاستفزازات والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم".

قال مسؤولو الحلفاء إن الولايات المتحدة أبلغتهم أن روسيا يمكن أن تهاجم يوم الأربعاء، على الرغم من أن سوليفان قال فقط إن الغزو قد يحدث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. حتى يوم الجمعة، اعتقد العديد من المسؤولين الأميركيين والمحللين الخارجيين أنه إذا أمر بوتين بغزو، فقد ينتظر اختتام الألعاب في 20 شباط احتراماً للرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومع ذلك، لم تغلق الولايات المتحدة الباب أمام الدبلوماسية، ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس بايدن، الموجود في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد في ريف ماريلاند في نهاية هذا الأسبوع، مع بوتين صباح يوم السبت، حسبما قال مسؤولون.

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتز كييف يوم الإثنين ويلتقي في موسكو مع بوتين يوم الثلاثاء.

في مكالمة مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة، قال بايدن إن الولايات المتحدة تعتقد الآن أن بوتين قد اتخذ قراراً بالمضي قدماً في غزو أوكرانيا وحدد تواريخ محددة، وفقاً لمصدر أوروبي كبير، أطلع على المكالمة.

في حين رفض المسؤولون الأميركيون تقديم المعلومات الاستخباراتية الجديدة بالتفصيل، يبدو أن بعضها يتكون من إشارات جديدة على أن موسكو تعد ذريعة لغزو جارتها.

قال أحد المسؤولين: "إن مستوى القلق يتزايد بشأن اقتراب" الغزو.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات يوم الجمعة، وسط مخاوف من حدوث غزو، بينما تراجعت عوائد الأسهم والسندات الأميركية، مع فرار المستثمرين إلى الأصول الأكثر أماناً.

قال سوليفان إن ترتيب القوات الروسية حول حدود أوكرانيا أظهر أن روسيا في وضع يمكنها من شن هجوم عسكري كبير في أوكرانيا في أي يوم الآن، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان بوتين قد اتخذ "قراراً نهائياً".

وقال: "يمكن لروسيا أن تختار في وقت قصير جداً بدء عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا. نحن جاهزون في كلتا الحالتين".

يوجد في ليبيا رئيسا وزراء مع تعمق الانقسامات السياسية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، في الشأن الليبي: "من المقرر أن تتفاقم الاضطرابات السياسية في ليبيا بعد أن عيّن البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له رئيساً جديداً للوزراء ورفض الرئيس المؤقت التنحي.

وقال متحدث باسم مجلس النواب، إنه اختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بالتزكية بعد انسحاب المرشح الوحيد الآخر. لكن رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، رفض تحركات البرلمان، قائلاً إنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات وطنية.

ويتعارض هذا التطور مع جهود الأمم المتحدة للتوفيق بين الدولة المنقسمة ومن المرجح أن تنتج إدارتين متوازيتين.

وتعصف ليبيا بالصراع منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها الناتو وقتلت معمر القذافي عام 2011. وكانت البلاد منقسمة لسنوات بين إدارات متنافسة في الشرق والغرب، كل منها مدعومة من قبل الميليشيات والحكومات الأجنبية.

وكان من المقرر أن تجري ليبيا انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول، لكن التصويت تأجل بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين التي تحكم الانتخابات والمرشحين للرئاسة المثير للجدل. جادل المشرعون من الشرق بأن ولاية حكومة دبيبة انتهت في ذلك التاريخ".

(م ش)